Gem. Kronau/St. Leon-Rot: Schwerer Verkehrsunfall auf A 5; drei Verletzte; zwei Rettungshubschrauber im Einsatz; lange Staus nach Autobahnvollsperrung in beide Richtungen; Pressemitteilung Nr. 2

Gem. St. Leon-Rot/Kronau: (ots) – Wegen eines schweren Verkehrsunfalls auf der A

5, zwischen der Anschlussstelle Kronau und dem Walldorfer Kreuz, war die

Autobahn zunächst in Richtung Frankfurt voll gesperrt. Die Strecke in Richtung

Karlsruhe wurde wenig später ebenfalls voll gesperrt. Dies war zur Landung eines

zweiten Rettungshubschraubers auf der Fahrbahn notwendig.

In beide Richtungen entwickelte sich in der Spitze ein Rückstau von über 16

Kilometern Länge. Die Sperrung in Richtung Süden wurde nach fast 90 Minuten,

gegen 13.30 Uhr, wieder aufgehoben. Um für Entlastung der stark frequentierten

Ausweichrouten rund um Bruchsal und Kronau zu sorgen, wurde zeitgleich der

Verkehr in Richtung Frankfurt über den Parkplatz Lußhardt an der Unfallstelle

vorbeigeleitet. Die Sperrung der A 5 wuird noch bis in die späten

Nachmittagsstunden andauern. Mit weiteren starken Behinderungen ist zu rechnen.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen war der 51-jährige Fahrer eines tschechischen

12-Tonners, kurz nach 12 Uhr, in einer Baustelle auf einen vor ihm, wegen eines

Rückstaus abbremsenden Opels geprallt, der mit zwei Personen besetzt war. Im

Anschluss daran schob er das Auto noch auf einen davorstehenden Sattelzug.

Die beiden Autoinsassen wurden im Fahrzeug eingeklemmt und mit schweren

Verletzungen nach ihren notärztlichen Behandlungen mit den Rettungshubschraubern

in verschiedene Kliniken geflogen.

Der 51-Lkw-Fahrer wurde ebenfalls verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen zur

Untersuchung in eine Klinik gebracht.

Der Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt.

Sowohl der Opel als auch der Lkw des Verursachers wurden sichergestellt und

sollen von Gutachtern in Ausgenschein genommen werden. Der Sachschaden beträgt

nach ersten Schätzungen rund 80.000.- Euro.

Die Ermittlungen zum exakten Unfallhergang und zur Unfallursache dauern an.

Gem. Kronau/St. Leon-Rot: Schwerer Verkehrsunfall auf A 5; zwei Rettungshubschrauber im Einsatz; Autobahn in beide Richtungen voll gesperrt; Pressemitteilung Nr. 1

Gem. Kronau/St. Leon-Rot (ots) – Wegen eines schweren Verkehrsunfalls auf der A

5 zwischen der Anschlussstelle Kronau und dem Walldorfer Kreuz ist die Autobahn

derzeit wegen des Einsatzes zweier Rettungshubschrauber in beide Richtungen voll

gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen prallte gegen 12.10 Uhr im Baustellenbereich

ein Lkw auf ein vorausfahrendes Auto auf. Zwei Personen wurden nach dem

derzeitigen Kenntnisstand verletzt. Über die Schwere der Verletzungen ist noch

nichts bekannt. In beide Richtungen kommt es zu erheblichen Rückstaus. In

Fahrtrichtung Frankfurt beträgt er derzeit über zehn Kilometer.

Ladenburg: Versuchter Kircheneinbruch; Zeugen gesucht

Ladenburg (ots) – Zwischen Samstag, 20 Uhr und Dienstag, 12 Uhr, versuchte ein

bislang unbekannter Täter mehrere Türen im Innenbereich der Evangelischen Kirche

in der Kirchenstraße aufzubrechen. Die Türen hielten den Aufbruchsversuchen

stand, sodass der Täter nicht weiter vordringen konnte. Die Höhe des

entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest.

Zeugen, die Hinweise zur Tat in der Kirche, die zu den üblichen Tageszeiten für

Jedermann öffentlich betretbar ist und/oder dem Täter geben können, werden

gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg, Tel.: 06203/9305-0 in Verbindung

zu setzen.

Neckargemünd: Unfallflucht; Zeugen gesucht

Neckargemünd (ots) – Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte einen grauen

5er BMW, der zwischen Montag, 22.30 und Dienstag, 21.30 Uhr in der Saarstraße,

Höhe Anwesen Nr. 3 geparkt war. Der Schaden beläuft sich auf rund 2.000.- Euro.

Bei dem Fahrzeug des Verursachers könnte es sich um eine helles, bzw. weißes

Fahrzeug handeln. Hinweise nimmt das Polizeirevier Neckargemünd, Tel.:

06223/9254-0 entgegen.

Eppelheim: Unfallflucht mit erheblichem Schaden; Zeugen gesucht

Eppelheim (ots) – Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte einen grauen

Kia Sportage, der zwischen Sonntag, 16 Uhr, und Montag, 04.45 Uhr, in der

Schillerstraße, Höhe Anwesen Nr. 24, geparkt war. Anschließend fuhr er einfach

weiter und hinterließ einen immensen Schaden im Bereich der Fahrzeugfront von

über 7.000.- Euro.

Aufgrund des Schadensausmaßes müsste das Fahrzeug des Verursachers ebenfalls

erheblich beschädigt sein.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang und/oder zum Unfallverursacher und/oder

dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei

Heidelberg, Tel.: 0621/174-4111 oder mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.:

06221/3418-0 in Verbindung zu setzen.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Himbeerdieb konnte rasch ermittelt werden

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein Liebhaber von süßen Früchten wurde am

Dienstagabend in Sinsheim vom beim Diebstahl erwischt. Der Betreiber eines

Obstanbaubetriebs ertappte gegen 21.30 Uhr einen Dieb auf frischer Tat, wie er

gerade von einem Himbeerfeld einen Korb der süßen Früchte entwendete. Er hatte

zuvor die Umzäunung des Felds nach unten gedrückt und beschädigt, um an die

Himbeerpflanzen zu gelangen. Es entstand Sachschaden von rund 100 Euro. Der

Geschädigte verständigte umgehend die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten hatte

sich der Dieb schon entfernt, hatte jedoch sein Auto am Tatort zurückgelassen.

Im Rahmen der weiteren Ermittlung ergab sich, dass es sich beim Halter dieses

Fahrzeugs tatsächlich um den Täter handelte. Die Täterbeschreibung, die der

Geschädigte zuvor abgegeben hatte, entsprach exakt dem Aussehen des Halters.

Gegen den 27-jährigen Halter des zurückgelassenen Fahrzeug wird nun wegen

Diebstahls ermittelt.

Gem. Ketsch: Auto auf A 6 mit Lkw kollidiert und überschlagen; Fahrbahn Richtung Heilbronn gesperrt; derzeit vier Kilometer Stau; Pressemitteilung Nr. 2

Gem. Ketsch (ots) – Wegen eines Verkehrsunfalls auf der A 6, zwischen den

Anschlussstellen Mannheim/Schwetzingen und Schwetzingen/Hockenheim, ist die

Fahrbahn in Fahrtrichtung Heilbronn derzeit blockiert. Der Verkehr wird über den

Standstreifen an der Unfallstelle vorbei geleitet. Der Rückstau beträgt momentan

vier Kilometer.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen war der Fahrer eines Opels aus bislang

unbekannten Gründen seitlich mit einem Lkw kollidiert. Danach verlor er die

Herrschaft über sein Fahrzeug und überschlug sich, worauf das Auto auf dem Dach

liegen blieb und sich der Mann verletzte. Er wurde mit einem Rettungswagen in

eine Klinik gebracht. Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt.

Derzeit finden die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge statt.

Gem. Ketsch: Auto auf A 6 überschlagen; Näheres noch nicht bekannt; derzeit vier Kilometer Stau; Pressemitteilung Nr. 1

Gem. Ketsch (ots) – Wegen eines Verkehrsunfalls auf der A 6 zwischen den

Anschlussstellen Mannheim/Schwetzingen und Schwetzingen/Hockenheim kommt es

derzeit zu erheblichen Behinderungen in Fahrtrichtung Heilbronn. Mittlerweile

hat sich ein Stau von vier Kilometern Länge gebildet.

Nach dem momentanen Kenntnisstand hat sich kurz nach 11 Uhr ein Auto

überschlagen und liegt derzeit auf dem Mittelstreifen. Über den Unfallhergang

und die Anzahl der Verletzten ist noch nichts bekannt.

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Bei Verkehrsunfall 18-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein 18-jähriger Motorradfahrer wurde am

Dienstagvormittag bei einem Verkehrsunfall in Heddesheim schwer verletzt. Eine

57-jährige Frau war kurz vor 11 Uhr mit ihrem Kia auf der Ringstraße, aus

Heddesheim kommend, unterwegs. An der Einmündung zur L 631 missachtete sie beim

Linksabbiegen in Richtung Heddesheim die Vorfahrt eines 18-Jährigen, der mit

seinem Leichtkraftrad auf der L 631 in Richtung Viernheim unterwegs war. Im

Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, in dessen Folge der Fahrer des

Kraftrades und seine 17-jährige Sozia über die Motorhaube des Kia geschleudert

wurden und auf die Fahrbahn stürzten. Hierbei wurde der 18-Jährige schwer

verletzt und nach notärztlicher Erstversorgung zur Weiterbehandlung in ein

Krankenhaus eingeliefert. Auch die 17-jährige Mitfahrerin wurde mit leichten

Verletzungen in eine Klinik gebracht. Das Motorrad des jungen Mannes war so

stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Es entstand Sachschaden in

Höhe von rund 10.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme und anschließender Fahrbahnreinigung war die

Unfallstelle in alle Richtungen gesperrt. Nach Abschluss aller Maßnahmen konnte

die Fahrbahn gegen 13.30 Uhr wieder freigegeben werden.

Sinsheim: Schwerer Verkehrsunfall auf B 45; zwei Verletzte; Pressemitteilung Nr. 2

Sinsheim (ots) – Nach dem schweren Verkehrsunfall, der sich am frühen

Mittwochmorgen, kurz nach dem Ortsausgang von Hoffenheim ereignete, ist die B

45, die zeitweise voll gesperrt war, seit 9.20 Uhr wieder frei. Die

Unfallaufnahme ist abgeschlossen und beide Fahrzeuge sind abgeschleppt.

Ein 71-jähriger Nissan-Fahrer war gegen 5.50 Uhr auf der B 45 in Richtung

Sinsheim unterwegs, als er vor einer Linkskurve, aus bislang unbekannten

Gründen, auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einer 56-jährigen

Mercedes-Fahrerin kollidierte. Beide Autofahrer wurden verletzt und nach ihrer

ersten Versorgung an der Unfallstelle mit Rettungswagen zur Behandlung in eine

Klinik gebracht.

Während der Unfallaufnahme war die B 45 von Sinsheim in Richtung Hoffenheim

gesperrt. Der Verkehr in Richtung Sinsheim war freigegeben. Die Straße musste

allerdings während des Abschleppens beider Fahrzeuge -beide Totalschaden

(mehrere tausend Euro Schaden)- für rund eine Stunde ab ca. 8.15 Uhr in beide

Richtungen voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich über

Dühren-Eschelbach-Hoffenheim sowie in die Gegenrichtung umgeleitet.

Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden von der Verkehrspolizei Heidelberg

übernommen und dauern noch an.

Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Unfall auf der B45

Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Auf der B 45 von Sinsheim kommend ist es

kurz vor Hoffenheim zu einem schweren Unfall gekommen. Aus bisher unbekannter

Ursache kam es im Gegenverkehr zu einer Kollision zweier Fahrzeuge. Eine Person

war eingeklemmt und musste aus dem Fahrzeug geborgen werden. Rettungskräfte sind

im Einsatz. Die B 45 ist in dem Bereich derzeit noch gesperrt.