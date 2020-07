Verkehrskontrollen mit hoher Handy-Quote

Bingen (ots)

Bingen, Mainzer Straße, 30.06., 8.00 – 12.30 Uhr. Im Zuge einer Verkehrskontrolle wurden insgesamt 18 Handyverstöße festgestellt. Entsprechende Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen die Fahrer wurden eingeleitet. „Diese hohe Beanstandungsquote hat uns überrascht,“ so Dienststellenleiter Bernd Gemünden, „und erfordert auch die Durchführung weiterer schwerpunktmäßiger Kontrollmaßnahmen, insbesondere weil Fahrzeugführer durch die Nutzung abgelenkt werden und sich nicht mit der erforderlichen Aufmerksamkeit dem Straßenverkehr widmen können.“ Ein Handyverstoß wird mit einem Bußgeld von 100 EUR und 1 Punkt im Zentralregister des Kraftfahrtbundesamtes geahndet.

Die Ferienzeit unbeschwert genießen – ohne Sorge um Wohnung und Haus

Die Sommerferien in Rheinland-Pfalz stehen vor der Tür und obwohl dieses Jahr die Urlaubsplanung bei vielen – pandemiebedingt – anders ausfällt, so sind Reisen innerhalb Deutschlands oder auch teilweise ins Ausland wieder plan- und greifbar. Damit Sie auch in diesem Jahr Ihren Urlaub in vollen Zügen genießen und sich keine Gedanken um die Sicherheit Ihres Heims machen müssen, sollten Sie Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz vor Wohnungseinbrüchen ergreifen. Trotz der generell niedrigen Einbruchszahlen wird gerade bei einer erkennbaren Abwesenheit der Bewohner diese günstige Gelegenheit von Kriminellen genutzt und beschert einigen Urlaubsheimkehrern ein böses Erwachen.

Das Polizeipräsidium Mainz rät daher generell den folgenden Grundsatz zu beachten: Lassen Sie Ihr Zuhause während Ihrer Abwesenheit immer bewohnt wirken und Achten Sie gegenseitig auf sich in der Nachbarschaft!

Mit einigen einfachen Tipps können Sie dafür sorgen, dass Sie entspannt in den Urlaub fahren können. Sie reduzieren damit das Risiko, Opfer eines Wohnungseinbruchs zu werden:

Hinterlassen Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit und

veröffentlichen Sie auch keine Urlaubsposts in z.B. sozialen

Netzwerken.

veröffentlichen Sie auch keine Urlaubsposts in z.B. sozialen Netzwerken. Gekippte Fenster sind offene Fenster! Verschließen Sie daher

alle Fenster, auch die höher gelegenen, sowie Balkon- und

Terrassentüren.

alle Fenster, auch die höher gelegenen, sowie Balkon- und Terrassentüren. Wenn Sie Ihr Haus verlassen – egal ob für kurze oder lange Zeit

schließen Sie Ihre Haustür ab. Eine nur in die Tagesfalle gezogene

Haustür bietet keinerlei Sicherheit.

Haustür bietet keinerlei Sicherheit. Lassen Sie die Rollläden nicht permanent herunter. Nutzen Sie

bei elektronischen Rollläden hierzu technische Mittel.

bei elektronischen Rollläden hierzu technische Mittel. Nutzen Sie Zeitschaltuhren und Sensoren mit Bewegungsmeldern für

die Beleuchtung im Haus oder in der Wohnung.

die Beleuchtung im Haus oder in der Wohnung. Lassen Sie Ihren Briefkasten durch jemanden (Familie,

Nachbarschaft) leeren.

Nachbarschaft) leeren. Geben Sie Ihren Urlaubsaufenthalt nicht über soziale Medien oder

auf Anrufbeantwortern bekannt, auch Einbrecher haben daran Interesse.

auf Anrufbeantwortern bekannt, auch Einbrecher haben daran Interesse. Lassen Sie Mülltonnen zur Leerung durch jemanden auf die Straße

stellen und wegräumen.

stellen und wegräumen. Teilen Sie den Nachbarn Ihre Abwesenheit mit, damit diese auf

Ihre Wohnung/ Ihr Haus achten.

Bei verdächtigen Wahrnehmungen zögern Sie nicht, die Polizei zu alarmieren!

Gerne beraten wir Sie unverbindlich, neutral und individuell bezüglich der Einbruchssicherung Ihres Hauses / Ihrer Wohnung: Kontakt: Polizeipräsidium Mainz Zentrale Prävention, Sachbereich 15 Telefon 06131 65 3390 Email beratungszentrum.mainz(at)polizei.rlp.de Internet: https://kriminalpraevention.rlp.de/de/einbruchschutz/wer-hilft-mir/polizeiliche-beratung

Weitere Informationen erhalten Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/1-sicher-wohnen/

Ihre Polizei wünscht Ihnen einen schönen und sicheren Urlaub.

Ruderboot entwendet

Mainz (ots) – Dienstag, 30.06.2020, 13:25 Uhr

Am Dienstagmittag wird der Polizei gemeldet, dass das Boot eines

Angelsportverein entwendet wurde. Die unbekannten Täter sind vermutlich über

einen Zaun geklettert, haben den Bewegungsmelder manipuliert und ein Ruderboot

entwendet. Das Boot war zuletzt vor 14 Tagen genutzt worden. Es liegen keine

Täterhinweise vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Nieder-Olm – Flüchtige Ladendiebe, Zeugen gesucht.

Nieder-Olm (ots) – Dienstag 30.06.2020 13:40 Uhr

Am Dienstagnachmittag kam es in Nieder-Olm in einer Parfümerie zu einem

Diebstahl. Hierbei betritt ein Pärchen das Geschäft und beschäftigt die einzige

Verkäuferin mit der Bitte sie zu beraten. Währenddessen betreten zwei weitere

Personen die Parfümerie. Das Pärchen wird ungeduldig und die Verkäuferin

beobachtet die bislang unbekannte Täterin dabei, wie sie Parfümpäckchen in ihrer

Handtasche verschwinden lässt. Auf Grund dessen nimmt die Verkäuferin ihr Handy

und schießt unter dem Vorwand eines Telefonats Fotos von den Personen im Laden.

Als der Mann des Pärchens die Verkäuferin auffordert, ihr Handy wegzulegen und

diese dann die Personen zum Verlassen des Geschäfts auffordert, unterhalten sich

diese untereinander in einer anderen Sprache und verlassen dann den Laden. Die

Fluchtrichtung ist unklar. Die Höhe des Schadens ist ebenfalls noch ungeklärt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Ingelheim – Ohne Führerschein, aber unter Drogeneinfluss gegen Hauswand gefahren und geflüchtet

Ingelheim (ots) – Mittwoch, 01.07.2020 01:30 Uhr

Für einen 20-Jährigen endete der Mittwochmorgen mit diversen Strafanzeigen und

einer Blutentnahme auf der Ingelheimer Polizeiinspektion. Gegen 01:30 Uhr nehmen

Anwohner im Neuweg in Ingelheim einen lauten Knall wahr und sehen wie ein VW

Jetta in die Hauswand eines Anwesens gefahren ist. Während dem die Polizei

verständigt wird, entfernt sich der Fahrer mit dem VW von der Unfallstelle. Auf

der Flucht verliert der Fahrer zunächst ein Kennzeichen und stellt das Auto auf

einem Parkplatz ab, wo es von den Ingelheimer Ermittlern im Rahmen der

Fahndungsmaßnahmen unverschlossen und mit Unfallschaden aufgefunden wird. Nach

mehreren Hinweisen können die Polizeibeamten den 20-Jährigen Unfallfahrer und

dessen Beifahrer ermitteln und letztlich in der Ingelheimer Stadtmitte

antreffen. Es stellt sich heraus, dass der 20-Jährige den Polizeibeamten bereits

aus vergangenen Fällen bekannt ist, keinen Führerschein mehr hat und unter

Drogeneinfluss steht. Er muss im Anschluss mit zur Wache der Ingelheimer

Polizeiinspektion, wo ihm eine Blutprobe entnommen wird. Der 20-Jährige muss

sich nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, unbefugtem Gebrauch eines

Kraftfahrzeugs, Unfallflucht, Gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr und

einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Mehrere Fahrzeuge durchwühlt – Zeugen gesucht!

Ingelheim (ots) – Mittwoch, 01.07.2020, 02:00 Uhr

In der Nacht zum Mittwoch werden im Ingelheimer Stadtteil Heidesheim

unverschlossene Fahrzeuge geöffnet und durchsucht. Durch eine Zeugin können zwei

Männer beim Durchsuchen von mehreren Fahrzeugen beobachtet werden. Wie viele

Fahrzeuge genau angegangen wurden, ist noch nicht bekannt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Alkoholisierter Radfahrer legt sich vor Ausfahrtstor der Polizei

Mainz (ots) – Dienstag, 30.06.2020, 19:15 Uhr

Gleich mehrere Strafanzeigen erwarten einen 60-jährigen Mainzer, der am

Dienstagabend die Polizei auf dem Mainzer Lerchenberg beschäftigt hat.

Nachdem er gegen 19 Uhr an einem Streit in einer Mainzer Straußwirtschaft

beteiligt war, bei der er sich über bestehende Coronamaßnahmen, wie Abstand

halten und das Tragen einer Maske ärgerte und es auch zu einer körperlichen

Auseinandersetzung gekommen ist, wird er kurze Zeit später an seiner

Wohnanschrift in einem Mainzer Stadtteil angetroffen. Weil er dort

offensichtlich stark alkoholisiert mit dem Fahrrad hingefahren ist, wird ihm

erklärt, dass dies ebenfalls eine Straftat darstellt und nun eine Blutprobe

entnommen werden muss. Da er diese Maßnahme nicht akzeptiert, entkleidet sich

der kräftige Mann bis auf die Unterhose und weigert sich in einen Streifenwagen

einzusteigen. Auch dies stellt eine Straftat dar, da er sich der angeordneten

Maßnahme, wenn auch passiv, wiedersetzt. Daraufhin wird er durch vier

Einsatzkräfte zu einem Einsatzfahrzeug und nach einer kurzen Fahrt aus dem

Streifenwagen in die Räumlichkeiten der Polizeiinspektion Mainz 3 getragen. Dort

wird ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und er kann anschließend die

Dienststelle verlassen. Weil er es aber ablehnt durch ein Taxi nach Hause

gefahren zu werden, legt er sich vor das Einfahrtstor der Polizeidienststelle

und verhindert damit das Ein- und Ausfahren der Einsatzfahrzeuge. Auf

Aufforderungen, sich dort zu entfernen, reagiert er nicht und muss erneut

weggetragen werden. Hierbei beleidigt er die Polizistinnen und Polizisten sehr

deutlich und erfüllt damit einen weiteren Straftatbestand. Nachdem ihm nochmals

die Konsequenzen seines Handels, auch seines möglicherweise zukünftigen,

erläutert werden, entfernt er sich langsam zu Fuß.

Versuchter Enkeltrick

Mainz (ots) – Dienstag, 30.06.2020, 13:45 Uhr bis 15:00 Uhr

Eine 81-Jährige sowie eine 92-Jährige werden am Dienstagmittag telefonisch

kontaktiert. Die Anruferin sagt jeweils: „Weißt Du wer hier dran ist? Wie, Du

erkennst mich nicht, das ist aber traurig!“ Nachdem von der älteren Dame ein

Name genannt wird, bittet die Anruferin um eine Geldsumme im vierstelligen

Bereich, da sie gerade beim Notar sei und das Geld für einen Immobilienkauf

benötige. Beide älteren Damen werden misstrauisch und verständigen die Polizei.

Es bleibt in beiden Fällen beim Betrugsversuch.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.