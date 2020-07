Passanten mit Pistole bedroht – Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – Mehrere Zeugen meldeten sich am frühen Dienstagabend bei

der Polizei. Sie berichteten, dass an der Kreuzung Trippstadter Straße /

Zollamtstraße zwei Männer mit einer Pistole hantierten und sie gegen andere

Personen richteten.

Die Einsatzkräfte konnten in unmittelbarer Nähe einen der Tatverdächtigen

antreffen und vorläufig festnehmen.

Bei der Durchsuchung fanden die Beamten bei dem 25-Jährigen eine schwarze

Pistole, die er im Hosenbund bei sich trug. Es handelte sich dabei um eine

Luftdruckpistole, die einer echten Waffe täuschend ähnlich sah. Auch 1000 Schuss

Airsoft-Munition hatte der Beschuldigte dabei.

Nach der Befragung weiterer Zeugen wurde bekannt, dass der Tatverdächtige zuvor

in einem Einkaufsmarkt in der Zollamtstraße versucht hatte, alkoholische

Getränke zu stehlen. Dabei wurde er aber ertappt und stellte die Beute zurück.

Beim Verlassen des Marktes bedrohte er eine Mitarbeiterin mit der in seinem

Hosenbund steckenden Pistole.

Die Beamten brachten den 25-Jährigen zur Dienststelle. Dort wurde ihm eine

Blutprobe entnommen. Zur Verhinderung weiterer Straftaten verbrachte er die

Nacht im Polizeigewahrsam.

Die Polizei sucht Zeugen, die in der Zeit zwischen 18 und 19 Uhr von dem

Beschuldigten bedroht worden sind oder Beobachtungen zu den Vorfällen in der

Zollamtstraße gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der

Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen.

Auf den Mann kommen Strafverfahren wegen Bedrohung und versuchten Diebstahls mit

Waffen zu. |mhm

Grundlos den Notruf gewählt

Kaiserslautern (ots) – Ohne Grund wählte ein Anrufer in der Nacht zum Mittwoch

den Notruf der Polizei. Er meldete den Beamten eine vermeintliche Schlägerei in

der Nordbahnstraße. Rund 20 Personen würden sich dort prügeln. Mehrere

Polizeistreifen eilten zur genannten Adresse. Eine Schlägerei konnten die

Beamten nicht feststellen. Es ergaben sich auch keine Hinweise darauf, dass eine

solche dort stattgefunden hat. Stattdessen ergab sich der Verdacht, dass der

Anrufer missbräuchlich den Notruf wählte und eine Straftat vortäuschte. Den

Verdächtigen konnte die Polizei ermitteln. Er blickt einem Strafverfahren

entgegen. |erf

Fremder will Foto mit Sechsjährigem machen

Kaiserslautern (ots) – Ein unbekannter Mann hat am Sonntag am Brunnen vor dem

Gartenschaugelände in der Lauterstraße einen Sechsjährigen angesprochen. Der

Fremde wollte ein Foto mit dem Kind machen. Die Polizei sucht einen Passanten,

der wichtiger Zeuge des Vorfalls ist. Außerdem bitten die Beamten um Hinweise zu

dem Verdächtigen.

Gegenüber dem Passanten gab sich der Mann als Vater des Jungen aus. Er forderte

den Zeugen auf, das Bild zu machen. Hierzu reichte er dem Passanten ein Handy.

Als der Junge widersprach, dass das nicht sein Papa sei, gab der Zeuge dem

Unbekannten das Smartphone zurück. Der Fremde ging daraufhin weiter. Er könnte

etwa 30 bis 40 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß sein. Der Unbekannte habe

dunkle Haare und einen südländischen Teint. Bekleidet war der Mann mit einer

Baseballkappe, einem blauen Longsleeve (wie T-Shirt mit langen Ärmeln) und mit

einer blauen Jogginghose. Die Hose hatte rote Streifen. Der Mann sei mit einer

Schnapsflasche umhergelaufen.

Weil die Identität des Passanten nicht feststeht, bittet die Polizei darum, dass

sich der Zeuge bei den Beamten meldet. Er könnte weitere Hinweise zu dem

Unbekannten geben.

Andere Personen, die den Verdächtigen am Sonntag im Bereich der Gartenschau

gesehen haben oder die Hinweise geben können, werden ebenfalls gebeten sich

unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

|erf

Gewinnversprechen: 71-Jähriger fällt auf Betrüger herein

Linden (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Betrüger haben einem 71-Jährigen am

Telefon weisgemacht, dass er 141.000 Euro bei einem Gewinnspiel gewonnen habe.

Um den Gewinn zu aktivieren, sollte der Angerufene Gutscheine eines

Online-Händlers erwerben und die Gutscheincodes dem Anrufer mitteilen. Der Mann

befolgte die Anweisungen. Die Betrüger ergaunerten Codes für Einkaufgutscheine

im Wert von 200 Euro.

Schließlich forderten sie noch 1.000 Euro per Banküberweisung. Ein Mitarbeiter

der Hausbank des 71-Jährigen wurde stutzig. Er fragte nach und klärte den Senior

über die Betrugsmasche auf. So konnte ein weiterer Schaden zum Nachteil des

71-Jährigen verhindert werden.

Die Polizei ermittelt wegen des Betrugs und warnt: Wenn Sie einen solchen Anruf

erhalten, sollten Sie misstrauisch sein. Machen Sie sich bewusst: Wenn Sie nicht

an einem Gewinnspiel teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben.

Zahlen Sie niemals Geld, um den vermeintlichen Gewinn zu erhalten: keine

Gebühren und keine Notarkosten oder Ähnliches. Lassen Sie sich auch nicht vom

Anrufer dazu bringen, eine kostenpflichtige Telefonnummer zurückzurufen, um

beispielsweise den angeblichen Gewinn zu bestätigen oder weitere Modalitäten für

die Geldübergabe zu besprechen. Machen Sie keine Zusagen am Telefon. Geben Sie

niemals persönliche Informationen preis: keine Telefonnummern und Adressen,

Kontodaten, Kreditkartennummern oder Ähnliches. Lassen Sie sich nicht unter

Druck setzen. Legen Sie auf! Informieren Sie die Polizei, wir kümmern uns darum.

|erf

Einbruchversuch in der Altstadt

Kaiserslautern (ots) – Diebe haben versucht in der Nacht zum Montag in ein

Restaurant am St.-Martins-Platz einzubrechen. Die Einbrecher scheiterten an den

bodentiefen Fenstern. Sie hielten dem Einbruchversuch stand. Allerdings

verursachten die Täter hohen Sachschaden an den Fensterrahmen. Er wird auf

mindestens 2.400 Euro geschätzt. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben

oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631

369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Unfallflucht: BMW beschädigt

Kaiserslautern (ots) – Schaden über mindestens 1.000 Euro hat ein Autofahrer am

Dienstag in der Schanzstraße verursacht. Die Polizei ermittelt wegen

Fahrerflucht. Vermutlich beim Rangieren beschädigte der Unbekannte einen braunen

BMW. Der Wagen stand in einer Parkbucht. Der Unfallverursacher streifte die

Fahrerseite. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der

Verantwortliche weg. Möglicherweise fuhr er ein blaues Auto. Zeugen, die den

Unfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter

der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |erf

Eigentümer melden sich

Kaiserslautern (ots) – Nach einem Diebstahl in der Merkurstraße war die Polizei

auf der Suche nach den Eigentümern mehrerer Elektrogeräte (wir berichteten

https://s.rlp.de/2eP9w).

Am Dienstag meldeten sich die Arbeiter einer Baufirma bei den Ermittlern. Das

Unternehmen führt zurzeit Renovierungsarbeiten in dem eingerüsteten Gebäude

durch.

Nach ersten Ermittlungen gelangten die Täter über eine nicht verschlossene

Notausgangstür ins Innere des Anwesens und entwendeten die dort gelagerten

Baumaschinen. Sie haben einen Wert von etwa 6000 Euro.