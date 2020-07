Zusammenstoß beim Abbiegen

Vogelsbergkreis

Lauterbach – Am Montagabend (29.06.), gegen 17:15 Uhr, befuhr ein 74-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem schwarzen BMW Z3 die Sickendorfer Straße und wollte nach links auf die Straße „Unterdorf“ einbiegen. Hierbei übersah er einen 75-jährigen Pkw-Fahrer, welcher mit seinem schwarzen Audi A8 die Straße „Unterdorf“ befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Bei dem Unfall blieben beide Fahrer unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von 3.500 EUR.

Verkehrsunfall im Tunnel Neuhof – drei Verletzte

Fulda

Neuhof – Gleich mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten am Mittwochmittag (01.07.), gegen 12.40 Uhr, dass ein Pkw in der Oströhre des Tunnels Neuhof, in Fahrtrichtung Fulda, gegen die Tunnelwand gefahren sei.

Vor Ort stellte sich der Unfall nicht ganz so dramatisch dar. Eine 39 Jahre alte Frau aus Flieden war mit ihren beiden drei und acht Jahre alten Söhnen auf der A 66 in Richtung Fulda unterwegs. In der Oströhre des Tunnels kam sie aus bisher nicht geklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der rechten Tunnelwand. Alle drei Insassen wurden hierbei leicht verletzt.

Sofort nach dem Unfall wurde die Oströhre durch die Tunnelleitzentrale geschlossen. Der Fahrzeugverkehr in Richtung Fulda wurde an der Anschlussstelle Neuhof-Süd abgeleitet.

Glück hatten auch die im Stau stehenden Verkehrsteilnehmer. Die A 66 konnte schon nach einer Stunde in Richtung Fulda wieder freigegeben werden.

Im Tunnel waren mehrere Einsatzfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Neuhof sowie drei Rettungswagen eingesetzt. Bei den Absperrmaßnahmen wurde die Autobahnpolizei Petersberg von ihren Kollegen aus Neuhof und der Autobahnmeisterei Fulda unterstützt.

Der Schaden am Unfallfahrzeug beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Die Tunnelwand muss erst noch begutachtet werden.

Unfallflüchtiger gesucht

Hünfeld

Am Dienstag, den 30.06.2020, zwischen 13.30 und 14.30 Uhr, stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen einen auf dem Parkplatz am Goldrain geparkten grauen Audi Q2. Durch den Anstoß entstand an der hinteren Stoßstange des Audis ein Sachschaden in Höhe von circa 500 EUR.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Unfallverursacher erbittet die Polizeistation Hünfeld unter der 06652-96580 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Brand einer Hecke beschädigt Dachstuhl

Heinebach – Am Dienstagabend (30.06.), gegen 19:10 Uhr, kam es zum Brand einer Hecke im Bereich der Bossenstraße. Dieser entstand aus bisher unbekannter Ursache. Der Dachstuhl eines angrenzenden Wohnhauses wurde ebenfalls durch den Brand beschädigt. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf das angrenzende Wohnhaus verhindern. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 15.000 Euro.

Sachbeschädigung an einer Haustür

Bebra – Am Dienstag (30.06.), zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an der Haustür eines Einfamilienhauses in der Eisenacher Straße. Unbekannte beschädigten den Glaseinsatz der Tür auf bisher unbekannte Art und Weise. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

36-jähriger Viktor Massold aus Fulda vermisst

Fulda

Seit dem gestrigen Abend wird der 36-jährige Viktor Massold aus Fulda vermisst. Der Vermisste ist aufgrund einer körperlichen Einschränkung auf einen Rollstuhl angewiesen und könnte sich im Stadtgebiet Fulda aufhalten.

Personenbeschreibung: normale Statur, lange blonde Haare bekleidet mit schwarzer Hose und hellblauem T-Shirt

Hinweise zum Aufenthaltsort der vermissten Person bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter der Rufnummer 0661 – 1050.