Streit in Kneipe eskaliert – 52-Jähriger schwer verletzt

Kassel-Mitte (ots) – Eine körperliche Auseinandersetzung rief Mittwochmorgen gegen 8 Uhr, in der Kasseler Fünffensterstraße mehrere Polizeistreifen auf den Plan. Wie sich bei Eintreffen der hinzugeeilten Polizisten herausstellte, waren in einer Kneipe offenbar drei unter Alkoholeinfluss stehende Männer in Streit geraten. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung sollen 2 Männer schließlich einen 52-Jährigen aus Kassel angegriffen und mit einer Bierflasche geschlagen haben.

Das Opfer erlitt schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen und wurde durch einen Rettungswagen in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Couragierte Zeugen hielten einen der Tatverdächtigen, einen 23-Jährigen aus Helsa, bis zum Eintreffen der Polizei fest. Er hatte sich bei der Auseinandersetzung ebenfalls leicht verletzt.

Der zweite Tatverdächtige, ein 30-Jähriger aus Kassel, war zunächst geflüchtet, stellte sich aber kurze Zeit später selbst auf der Wache des Polizeireviers Mitte.

Während ein Atemalkoholtest bei dem 23-Jährigen 3,2 Promille ergab, hatte der 30-Jährige einem Test zufolge 2 Promille intus. Gegen die beiden Tatverdächtigen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Darüber hinaus lag gegen den amtsbekannten 23-Jährigen ein Haftbefehl vor. Da er die von einem Gericht verhängte Geldstrafe von 150 Euro zahlte, entließen ihn die Beamten nach den polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß.

Fahndungserfolg nach Raub auf Tankstelle – Streife erkennt Tatverdächtigen

Kasse-Mitte (ots) – Ein Fahndungserfolg nach einem bewaffneten Raubüberfall auf eine Tankstelle gelang der Kasseler Polizei Ende letzter Woche. Eine Streife des Polizeireviers Mitte entdeckte den gesuchten mutmaßlichen Räuber während Fahndungsmaßnahmen in anderer Sache und nahm ihn fest. Der bereits polizeibekannte 29-Jährige aus Kassel, der derzeit über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde auf Antrag der Kasseler Staatsanwaltschaft am Freitag einem Haftrichter vorgeführt und sitzt nun in Untersuchungshaft.

Der 29-Jährige war am vergangenen Donnerstag 25.06.2020 gegen 14 Uhr, in der Ysenburgstraße von der Streife des Innenstadtreviers gefasst worden. Die Beamten waren zu dieser Zeit nach einem versuchten Tötungsdelikt in der Mauerstraße zu umfangreichen Fahndungsmaßnahmen in Kassel eingesetzt. Da der Polizei von dem Täter des Tankstellenraubes in der Erzbergerstraße auch Bilder aus einer Überwachungskamera vorlagen, erkannte einer der Beamten den 29-Jährigen beim Erblicken sofort als den mutmaßlichen Räuber. Die Streife nahm ihn daraufhin fest.

Die weiteren Ermittlungen der Beamten des K 35 der Kripo erhärteten den Tatverdacht gegen den Festgenommenen. Er soll am Sonntag, den 30.05.2020 gegen 13:30 Uhr, die Tankstelle in der Erzbergerstraße in Kassel überfallen und unter Vorhalt einer Spritze Bargeld erbeutet haben. Der nun in U-Haft sitzende Tatverdächtige macht bislang keine Angaben zur Sache. Die Ermittlungen dauern an.

Bei Kellereinbrüchen verletzt – Blutspur führt Polizisten zu Tatverdächtigem ins Krankenhaus

Kassel-Mitte (ots) – Die Einbrüche in vier Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Kasseler Innenstadt lohnten sich für den mutmaßlichen Täter am Dienstagnachmittag 30.06.2020 nicht: Er verletzte sich beim Einschlagen einer Scheibe und hinterließ Blutspuren am Tatort. Diese führten die Beamten des Polizeireviers Mitte kurze Zeit später auf die Spur des 36-jährigen Tatverdächtigen, der wegen seiner Verletzungen durch einen Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden war.

Das Diebesgut hatte der 36-Jährige noch dabei und trug sogar die aus einem Keller gestohlenen Sportschuhe an den Füßen. Der bereits polizeibekannte Tatverdächtige aus Kassel muss sich nun wegen Einbruchdiebstahls sowie Sachbeschädigung verantworten.

Wie die Beamten des Polizeireviers Mitte berichten, hatte der verletzte 36-Jährige zunächst gegen 18:30 Uhr den Rettungsdienst und die Polizei auf den Plan gerufen. Durch eine besorgte Passantin war mitgeteilt worden, dass in der Ulmenstraße ein Mann auf dem Bürgersteig sitze, der stark am Arm blute. Wie der Verletzte gegenüber den Rettungssanitätern und Polizisten angab, habe er sich an einem Zaun geschnitten. Zur Behandlung der leichten Verletzungen wurde der 36-Jährige in ein Kasseler Krankenhaus gebracht.

Nur wenige Minuten später riefen Anwohner aus dem nahegelegenen Mehrfamilienhaus in der Wilhelmshöher Allee, nahe der Hermannstraße, wegen der Kellereinbrüche die Polizei. Wie die zur Anzeigenaufnahme eingesetzten Polizisten berichten, hatte der Täter vier Kellerräume gewaltsam aufgebrochen. Anhand der gesicherten Blutspuren am Tatort hatte sich der Einbrecher offenbar beim Einschlagen einer Scheibe verletzt. Bevor er mit seiner Beute flüchtete, zog der Täter seine eigenen Schuhe aus und ließ sie im Keller zurück.

Mit den gestohlenen Sportschuhen an den Füßen trafen die Polizeibeamten im Anschluss den 36-Jährigen bei seiner Behandlung im Krankenhaus an und nahmen ihn fest. Neben dem gestohlenen Werkzeugkoffer fanden sie auch die erbeuteten Computerspiele sowie Aufbruchswerkzeuge im Rucksack des Tatverdächtigen. Nach der medizinischen Versorgung und den polizeilichen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen gegen den 36-Jährigen dauern an und werden von den Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt.

Kradfahrer und Sozia bei Unfall in Oberzwehren schwer verletzt

Kassel-Oberzwehren (ots) – Im Kasseler Stadtteil Oberzwehren kam es am Mittwochmittag 01.07.2020 zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Krad. Hierbei erlitten der 63-jährige Motorradfahrer und die 35-jährige Sozia schwere Verletzungen, die nach derzeitigen Erkenntnissen aber nicht lebensbedrohlich sein sollen.

Wie die an der Unfallstelle eingesetzten Polizisten des Reviers Süd-West berichten, hatte sich der Unfall gegen 12 Uhr ereignet. Nach ersten Ermittlungen war ein 76-Jähriger aus dem Schwalm-Eder-Kreis mit seinem VW auf der Altenbauner Straße in Richtung Baunatal unterwegs und wollte nach links in die Rengershäuser Straße abbiegen. Hierbei kollidiert er aus noch ungeklärter Ursache mit dem entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigen Krad, das der 63-Jährige aus Kassel lenkte.

Ein Rettungswagen brachte den Motorradfahrer und die 35-jährige Mitfahrerin aus Kassel zur Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Krad, das nicht mehr fahrbereit war, entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Die Beschädigungen an dem VW beziffern die aufnehmenden Polizeibeamten auf rund 3.000 Euro. Wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten kam es vorübergehend zu Verkehrsbehinderungen. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang führen die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei.

