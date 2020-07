Frankfurt-Bergen: Trickdiebstahl

Frankfurt-Bergen (ots)-(fue) – Zwei unbekannte, südländisch aussehende Täter erschienen am Dienstag 30.06.2020 gegen 16.00 Uhr, vor der Wohnungstür einer 74-jährigen Frau in der Straße Nordring. Die Beiden gaben an, nach einem Schaden vor einigen Wochen, die Wasserversorgung des Hauses zu überprüfen. Tatsächlich hatte es vor wenigen Wochen in diesem Haus Probleme mit der Wasserversorgung gegeben.

Die Geschädigte ließ die beiden Täter in die Wohnung. Während sich einer der beiden im Wohnzimmer aufhielt, ließ sich der andere im Badezimmer alle Wasserhähne und deren Funktionstüchtigkeit zeigen.

Misstrauisch geworden, begab sich die 74-Jährige ins Wohnzimmer, woraufhin sich plötzlich beide “Monteure” verabschiedeten und die Wohnung verließen. Nur kurze Zeit später musste die Frau feststellen, dass man ihre Preziosen, eine Schatulle mit Schmuck im Wert von etwa 200 EUR,

gestohlen hatte.

Täterbeschreibung:

Täter 1: 25-30 Jahre alt und etwa 170 cm groß. Kräftige Figur, südländisches Erscheinungsbild, Vollbart, dunkelbraune, lockige Haare, sprach akzentfreies Deutsch. Bekleidet mit einer blauen Hose, einem weißen T-Shirt und Arbeitshandschuhen.

Täter 2: 25-30 Jahre alt und ca. 175 cm groß. Südländisches Erscheinungsbild, schlanke Statur, sprach akzentfreies Deutsch. Hatte dunkelblonde Haare und trug eine Mund- und Nasenbedeckung.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 069-75552499 mit der Frankfurter Polizei in Verbindung zu setzen.

Frankfurt: Festnahme nach Fahrraddiebstahl

Frankfurt-Gallus (ots)-(fue) – Am Dienstag 30.06.2020 gegen 04.50 Uhr fiel einem Zeugen in der Europa-Allee ein Mann auf, der sich auffällig, mit zwei Rädern und einem Fahrradsattel in der Hand, durch die Straße bewegte. Der Zeuge sprach den Unbekannten daraufhin an, woraufhin dieser sich auf eines der Räder setzte und davonradelte. Das zweite Fahrrad und den Sattel ließ er zurück.

Der Zeuge hatte zwischenzeitlich die Polizei verständigt, die den Tatverdächtigen im Hafentunnel kontrollierte. Bei ihm handelt es sich um einen 50-jährigen Frankfurter. Bei seiner Vernehmung gestand er die Tat ein. Das Schloss des gestohlenen Fahrrades, dieses hatte er zurückgelassen, als er auf den Zeugen traf, hatte er mit einer Eisenstange überwunden. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

