Kaiserslautern – Gegen 70 Mitbewerber haben sie sich durchgesetzt – am 01.07.2020 beginnt ihre dreijährige duale Ausbildung.

Etienne Feick, Alisa Hach, Ida Müller und Rebekka Staab werden in den nächsten drei Jahren bei der Stadtverwaltung Kaiserslautern und an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Mayen für eine Tätigkeit im gehobenen Dienst ausgebildet.

Zu diesem Anlass hat Oberbürgermeister Klaus Weichel den angehenden Beamtinnen und Beamten gestern Vormittag im Beisein von Karin Woll und Manuel Rudel vom Referat Personal, Peter Schmitt vom Personalrat sowie Jugendvertreter Marius Rudig ihre Ernennungsurkunden überreicht.

„Nutzen Sie die Chancen, die sich Ihnen hier bei uns bieten. Die Bandbreite dieser Ausbildung wird Ihnen später alle Türen öffnen“,

gab das Stadtoberhaupt den zukünftigen Stadtinspektoren mit auf den Weg.Unterstützt werden die vier Verwaltungsneulinge in ihrer Ausbildung von Anna-Lena Hager, Timo Mormone, Marie Schöpfer und Tobias Wolf, die den Vieren als Mentorinnen und Mentoren zur Seite stehen. Das Foto zeigt die Gruppe mit OB Weichel vor dem großen Ratssaal.