Kassel-Bettenhausen (ots) – Noch ist die Identität des Mannes, der am Sonntagabend 28.06.2020 gegen 18:40 Uhr in einer Unterführung am Platz der Deutschen Einheit, 2 Jungen mit einer Waffe bedrohte und Wertsachen forderte, nicht bekannt. Die Ermittler haben derzeit keine Zweifel daran, dass sich die Tat, wie von den beiden 10-Jährigen geschildert, ereignete hatte. Die beiden Jungen sind stark verängstigt und stehen offenbar noch immer deutlich unter dem Eindruck des Erlebten.

Die Ermittler des Kommissariats 35 der Kriminalpolizei Kassel sind aktuell intensiv dabei, am Tatort gesicherte Spuren sowie Bilder aus nahegelegenen Überwachungskameras auszuwerten.

Weiterhin suchen die Ermittler des K 35 nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können. Dabei haben sie auch die Hoffnung nicht aufgegeben, dass sich die Begleiterin des Unbekannten und ein zweiter Begleiter, ein bislang unbekannter Mann, als Zeugen bei der Polizei melden. Die Frau und dieser andere Mann waren nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht am Tatgeschehen beteiligt. Vielmehr dürfte die Frau beschwichtigend auf den Täter eingewirkt haben.

Täter- und Zeugenbeschreibung:

Haupttäter (mit Schusswaffe): Männlich, ca. 20 Jahre, ca. 180 cm, helle Haut, kurzrasierte braune Haare (fast Glatze), Dreitagebart, kleiner Kopf, keine Brille, Tatbekleidung: T-Shirt (schwarz oder weiß mit orangenen Streifen auf der Brust), Bauchtasche (schwarz), blaue Jeans, Nike-Sportschuhe

Begleiterin: Weiblich, ca. 20 Jahre, ca. 170cm, helle Haut, bzw. sonnengebräunt, brustlange schwarze Haare (leicht gelockt), Bekleidung: Schwarzer Pullover, blaue Jeans oder graue Leggins

Dritte Person: Männlich, ca. 20 Jahre, ca. 180 cm, helle Haut, lockiges Deckhaar, Seiten kurz rasiert, Bekleidung: Schwarzes T-Shirt (verm. Nike)

Zeugen, die den Ermittlern des K 35 Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

