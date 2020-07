Lambrecht: Sommerliche Abendmusiken abgesagt

Lambrecht – Aufgrund der aktuellen Lage und der damit verbundenen Planungsunsicherheit und den hohen Hygieneauflagen hat sich das Presbyterium der Prot. Kirchengemeinde Lambrecht-Lindenberg dazu entschieden, dass die Reihe der Sommerlichen Abendmusiken in der ehemaligen Klosterkirche in Lambrecht in diesem Jahr leider nicht stattfinden kann.

Ab Mitte August waren an fünf aufeinanderfolgenden Sonntagabenden hochkarätige Konzerte geplant. Unter anderem hätte der weit über die lokalen Grenzen hinaus bekannte Musiker Bernd Camin aus Lindenberg der historischen Geib-Orgel Unerhörtes entlockt. Der Orgelprofessor Jens Wollenschläger aus Tübingen wäre zu Gast gewesen und ein Gitarrenensemble hätte mediterranes Flair in die Kirche gebracht.

Momentan laufen schon die Planungen für das Jahr 2021 und 2022. Die Prot. Kirchengemeinde ist hoffnungsvoll, dass das nächste Jahr auch in musikalischer Hinsicht wieder mehr Möglichkeiten bietet und ist in Gespräch mit den Künstlern, um die in diesem Jahr ausfallenden Konzerte nachholen zu können.