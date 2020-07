Unfallflucht

Kirchheimbolanden

Am 24.06.20, zwischen 13:00 h und 14:00 h ereignete sich auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Marnheimer Straße eine Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte hatte ihren schwarzen Mercedes dort geparkt. Als sie zu ihrem Auto zurückkam, stellte sie hinten rechts einen Schaden fest. Vermutlich beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparkten den Mercedes. Zeugen des Vorfalls melden sich bei der Polizei in Kirchheimbolanden unter 06352/911-0.

Brand

Kirchheimbolanden

Am 29.06.20, gegen 21:22 h kam es zu einem Brand in der Kupferbergstraße. In einem Wohnhaus wurde ein Rauchentwicklung gemeldet. Die Feuerwehr hatte die Lage schnell im Griff. Die Rauchentwicklung ist wahrscheinlich durch einen technischen Defekt entstanden. Verletzt wurde niemand. Zu einem Gebäudeschaden kam es auch nicht.

Sachbeschädigung

Eisenberg

Am 29.06.20, zwischen 01:00 h und 08:00 h wurde in der Friedenstraße eine Hauswand mit einer grünen Farbe beschmiert. Der Täter ist bislang unbekannt.

Unfallflucht vor Sparkasse

Bad Sobernheim

Am heutigen Morgen wurde in der Zeit zwischen 09:45 und 10:30 Uhr auf dem Parkplatz vor der Sparkasse Bad Sobernheim mutmaßlich bei einem Ein- oder Ausparkvorgang ein weißer Pkw Nissan X-Trail an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Dem Spurenbild nach dürfte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen blauen Pkw handeln.

Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Verkehrsunfallflucht in Kirchheimbolanden

Kirchheimbolanden

Am Montag, den 29.06.2020, gegen 16:30 Uhr kam es in der Marnheimer Straße in Kirchheimbolanden zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein weißer LKW (vermutlich 7,5 t) streifte beim Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnbrand ordnungsgemäß parkenden PKW und beschädigte hierbei den linken Außenspiegel. Nachdem der männliche Fahrer des LKW ausgestiegen ist und den Schaden betrachtete, stieg er wieder in sein Fahrzeug und fuhr davon.

Sachdienliche Hinweise, insbesondere zum Kennzeichen des unfallverursachenden LKW bitte der PI Kirchheimbolanden mitteilen.