Kraichtal – Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall auf der Landstraße

Kraichtal (ots) – Zwei leichtverletzte Fahrzeugführer und zwei Fahrzeuge mit

wirtschaftlichen Totalschäden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am

Montagmittag auf der Landesstraße 618 zwischen Gochsheim und Oberacker.

Ein 19-jähriger PKW-Lenker befuhr gegen 11.45 Uhr die Landesstraße von Gochsheim

kommend in Richtung Oberacker. Auf halber Strecke kam er vermutlich aus

Unachtsamkeit mit seinem VW Golf auf die Gegenfahrbahn und prallte seitlich

gegen einen entgegenkommenden BMW. Durch die Wucht des Aufpralls verlor der

VW-Fahrer endgültig die Kontrolle über sein Fahrzeug, das sich überschlug und

auf dem Dach zum Liegen kam. Der 52-jährige BMW-Fahrer konnte seinen PKW

kontrolliert zum Stehen bringen.

Der Unfallverursacher wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Auch der Unfallgeschädigte begab sich zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Nach

der Versorgung ihrer Verletzungen konnten beide Beteiligte noch am selben Tag

wieder entlassen werden. Die beschädigten Fahrzeuge waren nach dem Unfall

erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Berghausen – 5-jähriger Junge von Pkw angefahren

Karlsruhe (ots) – Glück im Unglück hatte ein 5 Jahre alter Junge, als er am

Dienstagmorgen in der Berghausener Brückstraße von einem Pkw erfasst wurde und

dabei nur leichte Verletzungen davontrug.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr die 23-Jahre alte Unfallverursacherin, gegen

08:45 Uhr, auf der Brückstraße und hielt an einem dortigen Verkehrszeichen um im

Anschluss in die Jöhlinger Straße abzubiegen. Hierbei übersieht die Frau den

5-jährigen Jungen der mit seiner Mutter in diesem Moment aus der Jöhlinger

Straße kam und dort den Fahrradweg gemeinsam überqueren wollte. Die 23-Jährige

fuhr mit ihrem BMW los und kollidierte mit dem Jungen. Dabei verletzte er sich

leicht am Knie. Eine ärztliche Versorgung vor Ort war nicht nötig.

Bretten – Auseinandersetzung zwischen zwei Familien

Karlsruhe (ots) – Am späten Montagabend kam es in Bretten zu einer handfesten

Auseinandersetzung zwischen zwei Familien. Dabei wurden offenbar drei Personen

leicht verletzt.

Nach den bisherigen Erkenntnissen ging eine 20-jährige Frau zusammen mit ihrer

Mutter und ihrem Hund gegen 22:30 Uhr in der Nähe des Bahnhofs spazieren. Dabei

trafen sie auf einen 23-Jährigen, woraufhin es aus unbekannten Gründen zu einem

zunächst verbalen Streit zwischen den beiden jungen Menschen kam. Nach

gegenseitigen Beleidigungen kam es dabei im weiteren Verlauf auch zu

wechselseitigen Körperverletzungsdelikten.

Nachdem die Auseinandersetzung geendet hatte, verfolgte die 20-Jährige offenbar

den 23-Jährigen bis zu seiner Wohnanschrift. Dort versammelten sich schließlich

sowohl mehrere Familienangehörige des 23-Jährigen als auch mehrere Mitglieder

aus der Familie der 20-Jährigen. Schließlich kam es zur handfesten

Auseinandersetzung zwischen den beiden Familien, wobei wohl auch ein längeres

Holzstück zum Einsatz kam.

Die alarmierte Polizei konnte die beiden Lager schließlich trennen und die

Situation beruhigen. Insgesamt wiesen drei Personen leichte Verletzungen auf.

Die an der Auseinandersetzung beteiligten Personen müssen nur mit Strafanzeigen

rechnen.

Karlsruhe – Frau bei Unfall mit Straßenbahn schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Schwere Verletzungen erlitt am Montagnachmittag eine

70-jährige Autofahrerin in der Karlsruher Waldstadt, als sie beim Überqueren der

Gleise mit einer Straßenbahn kollidierte.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei befuhr die 70-Jährige mit

ihrem Mercedes die Glogauer Straße in Richtung Jägerhaussee. An der Kreuzung mit

der Lötzener Straße wollte sie nach links in Richtung Einkaufszentrum abbiegen.

Beim Abbiegen übersah sie aber offenbar sowohl das Rotlicht der dortigen Ampel,

als auch die parallel zu ihr fahrende Straßenbahn der Linie 4. In der Folge

stieß sie mit der linken Front ihres Mercedes gegen die rechte Seite der

Straßenbahn. Durch die Wucht der Kollision wurde der Mercedes abgewiesen und

gegen einen Ampelmast geschoben. Die 70-Jährige erlitt durch den Unfallhergang

schwere Verletzungen. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten die Verletzte zunächst vor Ort und brachten

sie anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Am Mercedes entstand Totalschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro, der Schaden an

der Straßenbahn beläuft sich auf etwa 4.000 Euro. Zudem wurde die Ampelanlage

beschädigt.

Karlsruhe – Versuchter sexueller Missbrauch eines 10-Jährigen

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam es am Montagabend in der Udenheimer

Straße in Philippsburg zu einem versuchten sexuellen Missbrauch zum Nachteil

eines 10-jährigen Kindes. Der 25 Jahre alte Beschuldigte ist schwer geistig

behindert.

Nach aktuellem Sachstand begegnete der Junge gegen 22.30 Uhr dem ihm vom Sehen

bekannten 25-Jährigen auf der Straße. Er wurde unvermittelt von ihm hinter einem

Gebüsch zu Boden gebracht und ausgezogen. Als zwei jugendliche Zeugen den

Tatverdächtigen ansprachen, ließ dieser von dem Jungen ab. Der Beschuldigte

wurde von der verständigten Polizei vorläufig festgenommen. Aufgrund der

schweren geistigen Behinderung müssen die von Polizei und Staatsanwaltschaft

eingeleiteten Ermittlungen wegen versuchten sexuellen Missbrauchs auch die Frage

der Schuldfähigkeit klären.

Karlsruhe – Spiegel beschädigt und weitergefahren

Karlsruhe (ots) – Ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand bei einem

Verkehrsunfall mit Unfallflucht, der sich am Montagabend in Karlsruhe ereignete.

Ein 68-jähriger Pkw-Fahrer war mit seinem VW gegen 18:00 Uhr auf der

Michiganstraße in Karlsruhe unterwegs. An der Einmündung zum Adenauerring kam er

vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung in den Gegenverkehr und touchierte

dabei den Außenspiegel eines 50-jährigen Mercedes-Fahrers. Anschließend

entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Ein aufmerksamer Zeuge machte

jedoch Angaben zum Kennzeichen des Fahrzeuges, wodurch der Unfallverursacher

festgestellt werden konnte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert

von rund 2 Promille, weshalb der Führerschein einbehalten wurde.

Der Zeuge, von dem lediglich bekannt ist, dass er in einem weißen SUV unterwegs

war, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter der

Telefonnummer 0721/666-3311 in Verbindung zu setzen.

Durlach – Gestürzter Radfahrer- Polizei sucht Ersthelfer

Karlsruhe (ots) – Die Verkehrsgruppe Karlsruhe sucht zur Klärung eines

Verkehrsunfalls, einen Ersthelfer oder auch weitere Zeugen. Der Unfall soll sich

am Montagnachmittag gegen 16.00 Uhr auf dem Fuß- und Radweg entlang der Pfinz

ereignet haben.

Nach bisherigem Sachstand wurde ein 79-jähriger Mann mit seinem Fahrrad auf dem

Fuß- und Radweg, kurz vor dem „Netto“, liegend aufgefunden. Er war eingenässt,

verwirrt und hatte eine Kopfplatzwunde. Den Rettungskräften gegenüber gab der

Mann nur an, dass er vom Discounter „Aldi“ gekommen sei. Er bewegte sich demnach

in westliche Richtung. Ob er sein Fahrrad schob oder fahrenderweise stürzte ist

nicht bekannt und konnte aufgrund der Spurenlage vor Ort auch nicht geklärt

werden, weshalb die Polizei auf der Suche nach dem Ersthelfer oder Zeugen ist.

Der 79-Jährige musste zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht werden.

Karlsruhe – Unbekannter Mann will angeblichen Corona-Test durchführen

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Mann klingelte am Montag gegen 13:50

Uhr in der Karlsruher Görrestraße an der Wohnungstür einer jungen Frau. Er gab

sich als Mitarbeiter eines Bundesamtes aus Bruchsal aus. Der Mann wollte in die

Wohnung gelangen, um dort einen angeblichen Corona-Test durchzuführen. Als die

Frau ihm den Zugang verweigerte, entfernte sich der Unbekannte von dem Anwesen.

Die Frau meldete den seltsamen Besuch der Polizei. Sie gab zudem an, dass der

gleiche Mann mit dem Vorhaben bereits in der Woche zuvor bei ihr erschienen war.

Der Mann führte einen auffälligen, orangefarbenen Trolley mit sich. Er war

zwischen 35 und 40 Jahre alt, sehr schlank, groß, hatte dunkle kurze Haare und

trug eine Brille. Bekleidet war er mit einem dunklen T-Shirt und einer Jeans.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang vor dem Öffnen der Haustür einen Blick

durch den Türspion oder das Fenster zu tätigen. Fremden Personen sollte ein

Zutritt in die Wohnung verweigert werden. Wählen Sie bei brenzligen Situationen

den Notruf und melden Sie dubiose Vorkommnisse umgehend bei ihrer

nächstgelegenen Polizeidienststelle.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-West gerne telefonisch unter der

Nummer 0721/666-3611 entgegen.

Marxzell – 24-Jähriger verletzt sich schwer bei Fahrradsturz

Karlsruhe (ots) – Schwere Kopfverletzungen zog sich ein 24 Jahre alter

Fahrradfahrer zu, als er am Montagabend auf der Pfaffenroter Straße in Marxzell

stürzte. Nach erster Versorgung durch den Rettungsdienst vor Ort wurde der Mann

mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr der Mann die Verlängerung des Kirchwegs, von

Pfaffenrot kommend, in Richtung Marxzell. Auf dem geteerten Teil der Straße

kommt er aus bislang unbekannte Ursache mit seinem Rad zu Fall und stürzte auf

den Bordstein. Hierbei zog der Mann sich schwere Verletzungen zu und musste mit

dem Rettungshubschrauber transportiert werden.

Karlsruhe – Unbekannte schlagen auf Informationstafel ein

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täter beschädigten am Dienstag eine

Der dabei entstandene Sachschaden wird auf zirka 1.000 Euro geschätzt.

Durch einen Zeugen wurde beobachtet wie zwei männliche Personen gegen 00:20 Uhr

auf den Stadtplan einschlugen und dabei die Scheibe beschädigten. In der Folge

gingen die Täter flüchtig. Nach Angaben des Zeugen waren die Männer ca. 20 Jahre

alt und 175 bis 180 cm groß.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach ist nun auf der Suche nach weiteren Zeugen,

die sich unter der Telefonnummer 0721-4907311 melden können.

Forst – Auffahrunfall auf der BAB 5

Karlsruhe (ots) – Am Montag gegen 17:10 Uhr ereignete sich auf der

Bundesautobahn 5, in Höhe Forst, ein Auffahrunfall. Ein 20-jähriger

Toyota-Fahrer befuhr den mittleren Fahrstreifen der A5 von Karlsruhe kommend in

Fahrtrichtung Walldorf. Er fiel in einen Sekundenschlaf, verlor kurzzeitig die

Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in einen Sattelzug hinein. Der 20-Jährige

erlitt leichte Verletzungen, so dass ein Rettungswagen verständigt wurde. Es

entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 8500 Euro.

Bruchsal – 57-Jährige schwer verletzt nach Frontalzusammenstoß

Karlsruhe (ots) – Eine schwer Verletzte, ein leicht Verletzter sowie ein

Sachschaden von geschätzten 18.000 Euro, sind die Folgen eines Verkehrsunfalls,

der sich am späten Montagnachmittag auff der Bundesstraße 35a ereignet hat.

Gegen 17:40 Uhr fuhr die 57-jährige Unfallverursacherin die B 35a von Forst

kommend in Richtung Bruchsal. Aus bislang unbekannten Gründen kommt sie

unmittelbar nach der Auffahrt der Kreisstraße 3575 auf die Gegenfahrbahn und

kollidierte leicht versetzt frontal mit dem entgegenkommenden Audi. Beim Versuch

der Audi-Fahrerin auszuweichen touchiert der 44-Jährige mit seinem Audi die

Leitplanke. Beide Unfallbeteiligte wurden durch den Rettungsdienst in

Krankenhäuser gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden und mussten

durch eine Firma abgeschleppt werden.

