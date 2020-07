Mannheim: Großkontrolle mit Schwerpunkt: Drogen im Straßenverkehr; Bilanz

Mannheim (ots) – Das Polizeipräsidium Mannheim führte am Montagnachmittag,

zwischen 12-19 Uhr, eine groß angelegte Kontrolle mit dem Schwerpunkt: „Drogen

im Straßenverkehr“ durch.

In den zurückliegenden Monaten wurde zunehmend festgestellt, dass

Verkehrsteilnehmer sich auch schon während des Tages unter Drogeneinfluss ans

Steuer setzen. Diese Feststellungen bestätigten sich auch im Rahmen der

Kontrolle, die in der Feudenheimer Straße, Höhe Neckarplatt vollzogen wurde.

Insgesamt wurden 77 Fahrzeuge und 114 Personen kontrolliert, 39

Ermittlungsverfahren verschiedener Deliktsbereiche eingeleitet. Davon standen 13

Autofahrer unter Drogeneinfluss, vier weitere waren ohne Fahrerlaubnis

unterwegs. Wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln wird gegen 14 Personen

ermittelt. Bei 33 Personen wurden Urintest durchgeführt.

Erstaunlich im Ergebnis waren zwei Personenkontrollen, die einfach nur

Kopfschütteln und Unverständnis bei den kontrollierenden Beamten erzeugten.

Gegen 13 Uhr wurde ein Autofahrer angehalten, der unter Drogeneinfluss stand.

Soweit nichts Außergewöhnliches. Das Besondere an dieser Kontrolle war, dass der

Mann als Lehrer gerade vom Unterricht aus einer Schule kam. Eine Blutentnahme

war fällig, sein Führerschein wurde einbehalten.

Der zweite bemerkenswerte Fall des Nachmittages war die Kontrolle einer unter

Drogen stehenden Busfahrerin, die gerade auf dem Weg war, behinderte Schüler von

einer Einrichtung abzuholen. Sie zeigte erhebliche Ausfallerscheinungen, weshalb

auch hier eine Blutentnahme angeordnet und ihr Führerschein einbehalten wurde.

darüber hinaus hatte sie noch Drogen in ihrer Handtasche griffbereit dabei.

Dass Drogenkontrollen im Straßenverkehr absolut notwendig sind, zeigte das

Ergebnis dieser Schwerpunktaktion. Deshalb werden sie zukünftig in ähnlicher Art

und Weise fortgesetzt; dies allerdings unter Berücksichtigung der dadurch

entstehenden Verkehrssituation, insbesondere während der „Rushhour“. Gerade

während des Feierabendverkehrs hatte sich durch die Kontrolle ein erheblicher

Rückstau gebildet, der sich auch weiter in die Seitenstraßen fortsetzte. Dies

hatte zu langen Wartezeiten geführt, weshalb die Autofahrer auf eine harte

Geduldsprobe gestellt waren.

Mannheim-Friedrichsfeld: Einbruch in Lagerhalle; hoher Diebstahlsschaden; Zeugen gesucht

Mannheim-Friedrichsfeld (ots) – Bei einem Einbruch in eine Lagerhalle in der

Vogesenstraße im Stadtteil Friedrichsfeld erbeuteten bislang unbekannte Täter

zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen Werkzeuge sowie Stromgeneratoren und

Hochdruckreiniger im Gesamtwert von über 20.000.- Euro.

Ein Zeuge hatte am frühen Montagmorgen, gegen 1 Uhr, einen weißen Sprinter in

der Nähe des Tatorts bemerkt, der mit hoher Geschwindigkeit davonfuhr. Er hatte

allerdings keinen Zusammenhang zu dem erst später festgestellten Einbruch

herstellen können. Möglicherweise war das Fahrzeug mit mehreren Personen

besetzt. Ob das Fahrzeug mit dem Einbruch in Verbindung zu bringen ist, ist

Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat, dem Fahrzeug und verdächtigen Personen geben

können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg, Tel.: 06203/9305-0 zu

melden.

Mannheim-Neckarau: Einbruch in Baucontainer; hochwertige Baumaschinen entwendet; Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarau (ots) – Über das letzte Wochenende hinweg brachen unbekannte

Täter in einen Baucontainer in der Straße „Im Morchhof 37“ ein und entwendeten

hochwertige Baumaschinen.

Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, benutzten der oder die Täter einen

Radlader zum Transport der Geräte vom Container bis zum Baustellenzaun, um von

dort das Diebesgut mit einem Fahrtzeug abtransportieren zu können. Der

Diebstahlsschaden beträgt weit über 10.000.- Euro.

Zeugen, die zwischen Freitagabend und Montagmorgen verdächtige

Arbeitsaktivitäten auf der Bauastelle beobachtet haben und Hinweise auf ein oder

mehrere verdächtige Fahrzeuge oder Personen geben können, werden gebeten, sich

mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0 in Verbindung zu

setzen.

Mannheim-Käfertal: Lkw fährt auf Pkw auf – eine leichtverletzte Person

Mannheim-Käfertal (ots) – Zu einem Auffahrunfall zwischen einem Lkw und einem

Pkw kam es am Montagmittag im Stadtteil Käfertal. Ein 53-jähriger Mann war kurz

vor 12 Uhr mit seinem Mercedes in Richtung Sandhofen unterwegs. In Höhe der

Straße „Auf dem Sand“ war ein Rettungswagen mit Blaulicht und Martinshorn

unterwegs und wollte von der Straße „Auf dem Sand“ auf die Waldstraße in

Richtung Sandhofen einbiegen. Der 53-Jährige bremste sein Fahrzeug ab, um den

Rettungswagen passieren zu lassen. Der ihm folgende 48-jährige Lastwagenfahrer

erkannte die Situation zu spät und fuhr dem Mercedes auf. Hierbei erlitt der

Fahrer des Mercedes leichte Verletzungen im Nacken- und Schulterbereich. Er

wurde zu Behandlung vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Mercedes war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Es

entstand Sachschaden in Höhe von fast 10.000 Euro.