Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht –

Kohlhaus – Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es im Zeitraum zwischen Samstagabend (27.06.), 19 Uhr und Sonntagabend (28.06.), 20 Uhr. In der Mainstraße beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in einer Parklücke abgestellten schwarzen Seat Leon. An dessen linker Pkw-Seite entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.500 EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Fulda, Telefon: 0661 / 105 – 2301.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Fulda – Am Montag (29.06.), kam es gegen 20:10 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe von rund 19.500 Euro entstand. Eine 25-jährige Mercedes-Fahrerin aus Fulda befuhr den Zieherser Weg in Fahrtrichtung Magdeburger Straße, als sie, vermutlich auf Grund der blendenden Sonne, von der Fahrbahn nach rechts abkam und gegen einen dort ordnungsgemäß am rechten Seitenparkplatz geparkten Renault eines 45-jährigen aus Eichenzell stieß. Auf Grund des Aufpralls kam es durch den geparkten Renault zu einer Beschädigung der Schutzvorrichtung eines beistehenden Baumes.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Fulda – Am Montag, den 29.06.2020, kam es gegen 11.05 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 23-jährige Renault-Fahrerin aus Neuhof beabsichtigte aus der Grundstücksausfahrt der Kohlhäuser Straße 71 nach links auf die gleichnamige Straße abzubiegen. Beim Einfahren in den fließenden Verkehr, übersah sie den von links kommenden Mercedes eines 51-jährigen aus Fulda. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 23-jährige leicht verletzt wurde. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro.

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Bebra – Am Montag (29.06.), gegen 14.10 Uhr, kreuzte eine Radfahrerin (28 J.) aus Bebra die aufgezeichneten Parkflächen und deren Zufahrtsstreifen eines Einkaufsmarktes in der Gottlieb-Daimler-Straße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Eine Pkw-Fahrerin (68 J.) aus Bebra übersah die Radfahrerin, welche auf Grund geparkter Pkw nicht zu erkennen war. Die 68-Jährige erfasste die 28-Jährige mit der Fahrzeugfront, wobei diese leichtverletzt wurde. Sie kam zur Kontrolle in ein Krankenhaus. Es entstand kein Sachschaden.

Bekämpfung des Wohnungseinbruchsdiebstahls – Start der Sommerkampagne 2020

Osthessen – Mit Beginn der Urlaubszeit führt das Polizeipräsidium Osthessen auch in diesem Jahr wieder verstärkt Kontroll- und Präventionsmaßnahmen zur Bekämpfung der Einbruchskriminalität durch. Sie sind Teil eines Konzepts, das im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Osthessen bereits seit einigen Jahren erfolgreich umgesetzt wird. Im Jahr 2019 sanken die Fallzahlen des Wohnungseinbruchsdiebstahls in Osthessen auf den niedrigsten jemals gemessenen Stand von 224 Taten. Trotzdem legt die osthessische Polizei auch weiterhin einen starken Fokus auf diesen Deliktsbereich.

Gerade in der Urlaubszeit bieten sich für Täter günstige Bedingungen. Einbrüche ereignen sich in überwiegender Anzahl tagsüber, insbesondere während einer längeren Abwesenheit der Haus- oder Wohnungsbewohner. Beispielsweise können überfüllte Briefkästen, geschlossene Rollläden und dauerhaft geparkte Fahrzeuge zu günstigen Tatgelegenheiten führen. Auch Urlaubsbilder in sozialen Netzwerken oder Abwesenheitsnotizen auf privaten Mail-Accounts sind für Täter geeignet, um Wohnungen und Häuser zu lokalisieren.

Neben verstärkten Kontrollmaßnahmen setzt das Polizeipräsidium Osthessen in diesem Deliktsbereich auf eine intensive Präventionsarbeit.

So bieten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fachstelle Prävention unter anderem kostenlose Beratungen bei Bauherren, Geschäftsleuten, Haus- und Wohnungsbesitzern an. Dabei werden Bürgerinnen und Bürger über geeignete Präventionsmaßnahmen zur Vorbeugung von Einbrüchen informiert. Auch der Einbau von Sicherheitstechnik kann Einbrüche erschweren und die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass der Versuch abgebrochen wird.

Gerne stehen Ihnen die Ansprechpartner der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen

KHK Hohmann, Tel. 0661/105-2046, für den Landkreis Fulda KHK Bingel, Tel. 06621/932-112, für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg PHK Keller, Tel. 06641/971-130, für den Vogelsbergkreis

für Fragen zum Thema Einbruchsschutz zur Verfügung. Darüber hinaus erhalten Sie nützliche Informationen unter www.polizei.hessen.de/prävention und www.polizei-beratung.de

„Der Polizei auf der Spur“ gewährte Einblicke in die Arbeit der osthessischen Polizei: Weitere Veranstaltungen in Planung

POL-OH: „Der Polizei auf der Spur“ gewährte Einblicke in die Arbeit der osthessischen Polizei: Weitere Veranstaltungen in Planung

Bild-Infos Download Ein weiterer Medieninhalt

Fulda (ots)

„Der Polizei auf der Spur“ gewährte Einblicke in die Arbeit der osthessischen Polizei: Weitere Veranstaltungen in Planung

Fulda – Erstmals veranstaltete das Polizeipräsidium Osthessen am vergangenen Freitag (26.06.) eine Berufsinformationsveranstaltung für Interessierte am Polizeiberuf. Unter dem Motto „Der Polizei auf der Spur – Dein Beruf – Deine Zukunft“ erhielten 23 junge Menschen in der Zeit von 17 bis 20:30 Uhr einen umfassenden Einblick in den abwechslungsreichen Alltag der Schutz- und Kriminalpolizei.

Der Abend startete gleich mit einem ganz besonderen Highlight. Die osthessische Einstellungsberaterin Denise Abersfelder begrüßte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im großen Versammlungsraum nicht wie üblich vor Ort, sondern auf der dortigen Videowall mit einer Liveschalte aus der Einsatzzentrale. Bei einer virtuellen Führung durch die Räumlichkeiten des Polizeipräsidiums Osthessen gewährte sie auf ihrem Weg zum Veranstaltungsraum über die Kriminaldirektion, die Polizeistation Fulda mit den Haftzellen und Streifenwagen, der Raumschießanlage und dem Einsatztrainingszentrum interessante Einblicke in die verschiedensten Bereiche der osthessischen Polizei. Bereits diese Begrüßung lies erahnen, dass es für die jungen Menschen ein spannender Abend werden sollte.

In der Folge brachte das Team der osthessischen Einstellungsberatung den Interessierten anhand eines Ladendiebstahls das Tätigkeitsfeld der Schutzpolizei näher. Was passiert, wenn die Polizei gerufen wird? Wo geht der Anruf ein? Wie wird die Streife informiert? Welche Maßnahmen treffen die Beamten am Ereignisort? Mit kurzen Videoeinspielungen wurden diese Fragen anschaulich beantwortet. Doch wie werden Beweismittel eigentlich gesichert und welche Auswertemöglichkeiten gibt es? All dies veranschaulichte Kriminalhauptkommissar Marco Kreis vom Erkennungsdienst anhand von echten Kriminalfällen. Auch das austesten der eigenen Fähigkeiten kam dabei nicht zu kurz. In einer „Tatortstraße“ konnten die jungen Frauen und Männer ihre Fingerabdrücke sichern oder sich über die Ausstattung der Spurensicherung informieren. Ein weiteres Highlight stellte die Diensthundevorführung dar, als Polizeioberkommissar Andreas Schmidt mit seinem Rauschgift- und Banknotenspürhund Argos im Außenbereich gezielt nach Beweismitteln suchte. Die nachgestellte Festnahme eines flüchtigen Straftäters durch das Team der osthessischen Einsatztrainer rundete die Berufsinformationsveranstaltung ab und sorgte bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern für einen unvergesslichen Abend bei der osthessischen Polizei.

Gelockerte Einstellungsvoraussetzungen, wie beispielsweise die Herabsetzung der vorgeschriebenen Mindestgröße auf 155 cm und die Erhöhung der Altershöchstgrenze bei Studienbeginn auf 36 Jahre, aber auch die Möglichkeit der Direktversetzung nach dem Studium unter anderem zum Polizeipräsidium Osthessen oder der neue Studienschwerpunkt Cyberkriminalistik, machen den Polizeiberuf in Hessen derzeit noch attraktiver. Darüber hinaus erhalten Polizeianwärterinnen und -anwärter in Hessen ab September zudem eine monatliche Sonderzulage über 150 Euro. Mit diesem Zuschlag wird der hessische Polizei-Nachwuchs im Vergleich zu anderen Bundesländern künftig am besten bezahlt. „Viele gute Gründe sich bei der Polizei Hessen zu bewerben“, wie Denise Abersfelder am Abend abschließend betonte.

Auch künftig wird das Polizeipräsidium Osthessen in regelmäßigen Abständen dieses Veranstaltungsformat anbieten und Einblicke in die Polizeiarbeit gewähren. Interessierte erreichen die Einstellungsberatung des Polizeipräsidiums Osthessen unter E-Mail einstellungsberatung.ppoh@polizei.hessen.de oder Telefon 0661/105-1018.

Weitere Informationen zum Studium bei der Polizei Hessen sind unter karriere.polizei.hessen.de abrufbar.