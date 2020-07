Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall, Löhnberg, Waldhäuser Straße, Dienstag, 30.06.2020, gegen 00:00 Uhr,

(däu)In der Nacht zum Dienstag um kurz nach Mitternacht kam ein 34-jähriger VW-Fahrer in der Waldhäuser Straße in Löhnberg, aus Weilburg kommend, nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen dort geparkten Seat. Der 34-Jährige wurde nicht verletzt, allerdings entstand an beiden Fahrzeugen ein erheblicher Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 16.000 Euro, so dass beide Wagen abgeschleppt werden mussten. Ein mit dem 34-Jährigen am Unfallort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,5 Promille, so dass der Mann zwecks Blutentnahme mit zur Polizeistation Weilburg genommen wurde. Im Anschluss daran konnte der Mann die Wache wieder verlassen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

19-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt, Weilmünster, Landesstraße 3025, zwischen Weilmünster und Weilburg, Montag, 29.06.2020, gegen 20:10 Uhr,

(däu)Am Montagabend wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall an der L 3025 zwischen Weilmünster und Weilburg gerufen. Nach Zeugenangaben befuhr ein 19-jähriger Seat-Fahrer die L 3025 in Richtung Weilburg, als er wegen eines vor ihm die Fahrbahn kreuzenden Tieres versuchte auszuweichen, die Kontrolle über den Wagen verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Wagen überschlug sich hierbei und kam neben der Fahrbahn wieder auf den Rädern zum Stehen. Der 19-Jährige wurde hierbei schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Pkw erlitt einen Totalschaden und wurde abgeschleppt.

Zeugen gesucht nach Verkehrsunfallflucht, Bad Camberg, Lahnstraße, Montag, 29.06.2020, 13:35 Uhr – 15:30 Uhr,

(däu)Im Verlauf des Montagnachmittags wurde ein auf einem Parkplatz in der Lahnstraße in Bad Camberg abgestellter blauer Mercedes an der hinteren Stoßstange bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Der Fahrer des unfallverursachenden Fahrzeuges entfernte sich nach der Kollision, ohne sich um seine Pflichten als Unfallverursacher zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeistation Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140-0 zu melden.