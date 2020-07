Sachbeschädigung an Pkw

Frankenthal (ots) – In der Zeit von 22.06.2020, 19.00 Uhr bis 28.06.2020, 10.00 Uhr, werden am St-Stephan-Platz an einem VW Multivan die beiden vorderen Reifen und an einem VW Touran der linke hintere Reifen durch bislang unbekannte Täter beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfallflucht Meergartenweg

Frankenthal (Pfalz) (ots) – Ein 42-jähriger Pkw-Fahrer parkte am 28.06.20 gegen 16:50 Uhr seinen schwarzen Ford Focus auf dem Parkplatz des Kleingartenvereins im Meergartenweg in Frankenthal.

Als er gegen 21:00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden an der rechten Fahrzeugseite fest. Der Schaden dürfte sich auf mindestens 1.000 EUR belaufen.

Die Polizei sucht Zeugen des Unfalles.