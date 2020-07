Auseinandersetzung auf offener Straße

Ludwigshafen (ots) – Ein Streit zwischen 2 Männern endete in der Nacht von Montag 29.06.2020 auf Dienstag 30.06.2020 in einer Auseinandersetzung. Ein 30-Jähriger hielt sich gegen 0 Uhr vor einem Anwesen in der Ludwigstraße auf, als ein 22-Jähriger vorbeikam. Aus noch ungeklärter Ursache entwickelt sich ein Streit zwischen beiden Männern, woraufhin der 22-Jährige auf den 30-Jährigen einschlug.

Als die Polizei eintraf verhielt sich der 22-Jährige derart aggressiv, dass er festgenommen wurde und die Nacht in der Zelle verbringen musste. Der 30-Jährige verletzte sich nur leicht. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Verfolgungsfahrt endet auf Polizeidienststelle

Ludwigshafen (ots) – Ein 43-Jähriger versuchte am Dienstagfrüh 30.06.2020 sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen und lieferte sich eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei. Gegen 0.45 Uhr fiel einer Streife in der Kaiser-Wilhelm-Straße ein Rollerfahrer ohne Helm auf. Als die Polizei den 43-Jährigen kontrollieren wollten, gab er Gas und versuchte zu flüchten.

Die Anhaltesignale der Polizei ignorierte er. Die Verfolgungsfahrt erstreckte sich über die Heinigstraße, Dammstraße und in Richtung Wredestraße. Im Bereich der Bgm.-Kutterer-Straße und Kaiser-Wilhelm-Straße wurde er schließlich gestellt und festgenommen.

Beim ihm wurden eine Pfefferspraypistole, eine geringe Menge an Drogen und eine Elektroschockgerät aufgefunden. Während der Festnahme beleidigte er noch die Polizisten. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen kam er wieder auf freien Fuß.

Hochwertiges Werkzeug gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte brachen in der Zeit vom 25.06.2020 bis 29.06.2020 in eine Baustelle in der Zollhofstraße ein. Aus dem Bereich der Baustelle wurden u.a. Bohrmaschinen, Kreissägen entwendet. Der Wert der gestohlenen Gegenstände beläuft sich auf 15.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Geschwindigkeitskontrollen im Präsidiumsbereich

Ludwigshafen (ots) Im Bereich der Polizeidirektion Ludwigshafen finden wie folgt Kontrollen statt:

Donnerstag 02.07.2020 im Bereich Speyer, Montag 06.07.2020 im Bereich Frankenthal, Freitag 17.07.2020 im Bereich Römerberg, Donnerstag 23.07.2020 im Bereich Maxdorf.

Im Bereich der Polizeidirektion Landau finden wie folgt Kontrollen statt:

Mittwoch 01.07.2020 im Bereich Germersheim, Donnerstag 09.07.2020 im Bereich Meckenheim, – Mittwoch 15.07.2020 im Bereich Albersweiler, Montag 20.07.2020 im Bereich Bornheim.

Im Bereich der Polizeidirektion Neustadt finden wie folgt Kontrollen statt:

Mittwoch 08.07.2020 im Bereich Neustadt, Dienstag 14.07.2020 im Bereich Haßloch, Dienstag 21.07.2020 im Bereich Bad Dürkheim, Montag 27.07.2020 im Bereich Ruppertsberg.

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass Kontrollen auch außerhalb der genannten Zeiten und Örtlichkeiten stattfinden.