Kreis Bergstraße

Heppenheim: Straßenraub – Duo raubt Geld & Mobiltelefon

Heppenheim/B3 (ots) – Zwei Unbekannte hatten es am Montagabend 29.06.2020 auf einen 38-jährigen Mann abgesehen, der mit seinem Fahrrad unterwegs war. Kurz nach der Odenwaldquelle kamen ihm nach seiner Aussage 2 Männer auf Fahrrädern entgegen, die ihn in schlechtem Deutsch zum Anhalten zwangen.

Der Heppenheimer fuhr gegen 22.30 Uhr auf dem Radweg entlang der Bundesstraße 3 von Heppenheim kommend in Richtung Laudenbach. Zwei ihm entgegenkommende Fahrradfahrer zwangen den 38-Jährigen zum anhalten. Anschließend hielt ihn ein Täter fest, währenddessen sein Komplize ihm Geld und sein Mobiltelefon entwendete. Mit der Beute flüchtete das Duo über einen Feldweg.

Aufgrund der Lichtverhältnisse war eine Täterbeschreibung nur schwer möglich.

Täterbeschreibung:

Beide Männer waren zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß und trugen dunkle Jeans.

Einer hatte ein T-Shirt, sein Mittäter einen Pullover an. Beide konnten nur schlecht Deutsch reden.

Die Polizei in Heppenheim hofft auf Zeugenhinweise.

Wem sind 2 verdächtige Radfahrer im Tatzeitraum aufgefallen und wer kann sie näher beschreiben?

Die Beamten sind unter der Rufnummer 06252/706-0 zu erreichen.

Rimbach/Mörlenbach/Heppenheim: 1,3 Kg Amphetamin und 500 Gramm Marihuana sichergestellt

Bergstraße (ots) – Polizeikräfte haben im Rahmen eines Verfahrens wegen des Verdachts des Drogenhandels am Montag 29.06.2020 mehrere Anwesen in Rimbach, Mörlenbach und Heppenheim durchsucht und dabei 5 Tatverdächtige vorläufig festgenommen.

Die Ermittlungen des Kommissariats 34 der Heppenheimer Kriminalpolizei hatten sich seit Anfang des Jahres gegen 3 Männer im Alter von 26, 28 und 30 Jahren sowie zwei 21- und 25-jährige Frauen gerichtet. Der Verdacht aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse bestand, dass sie mit nicht geringen Mengen an Marihuana und Amphetamin Handel treiben würden. Über die Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde daraufhin Durchsuchungsbeschlüsse für ihre Wohnungen erwirkt und diese am frühen Montagmorgen mit Unterstützung von Zivilfahndern vollstreckt.

Hierbei nahmen die Polizisten alle Tatverdächtigen vorläufig fest. Bei den Durchsuchungen beschlagnahmten die Einsatzkräfte rund 1,3 Kilogramm Amphetamin, 500 Gramm Marihuana und acht Ecstasy Tabletten. Zudem wurde Verpackungsmaterial, Feinwaagen, etwa 2.000 Euro mutmaßliches Drogengeld und 4.000 Euro vermeintliches Falschgeld sichergestellt.

Das Quintett muss sich jetzt in dem Verfahren strafrechtlich verantworten.

Geschwindigkeitsmessungen in der Ringstraße

Lampertheim (ots) – Auf Höhe der dortigen Kindertagesstätte haben Polizeikräfte am Montag (29.06.) in der Ringstraße Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Ab 14 Uhr wurden an der Örtlichkeit das Tempo der dort durchfahrenden Fahrzeuge überprüft. Von acht gemessenen Autos waren fünf Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs, was in vier Fällen ein Verwarngeld nach sich zog.

Ein Fahrer muss mit einem Bußgeld rechnen.

Auf den Polizeieinsatz aufmerksam geworden sprachen mehrere Anwohner die Beamten an und drückten ihren Dank für die Aktion aus. Nach ihrer Wahrnehmung sind Geschwindigkeitsüberschreitungen an dieser Stelle ein häufiges Problem. Weitere, gleichbelagerte Kontrollen sind deshalb angestrebt.

Portemonnaie aus Fahrzeug entwendet

Viernheim (ots) – Kriminelle hatten es in der Nacht zum Montag 29.06. auf ein im einen Auto zurückgelassenes Portemonnaie abgesehen. Zwischen 22 Uhr am Sonntag und 7.30 Uhr am nächsten Morgen verschafften sich die bislang noch unbekannten Täter Zugang zu dem Fahrzeug, das in der Blauehutstraße abgestellt war.

Wie sie in das Innere gelangen konnten, steht derzeit noch nicht fest. Mit der Geldbörse samt persönlichen Dokumenten und wenig Bargeld ergriffen die Unbekannten anschließend unerkannt das Weite. Hinweise nimmt die Polizei in Viernheim unter der Rufnummer 06204/9377-0 entgegen.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Heppenheim (ots) – Am Dienstag 30.06.2020 kam es zwischen 08:10 und 09:20 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkdeck des Venice Beach in der Weiherhausstraße in Heppenheim.

Ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigte einen dort geparkten PKW Mercedes Benz in Weiß, es entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 EUR. Der Schaden befindet sich hinten rechts.

Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrer oder dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06252/706-0 mit der Polizei in Heppenheim in Verbindung zu setzen.

Darmstadt

Jagdwilderei – Küken im Herrngarten geklaut

Darmstadt (ots) – Am Samstagnachmittag 27.06. gegen 15.00 Uhr sollen Unbekannte, nach Angaben von Augenzeugen, am See im Herrngarten ein freilebendes Gänse- oder Entenküken eingefangen und anschließend in einer gelb-roten Kiste mitgenommen haben.

Der Mann und die Frau hätten zuvor längere Zeit am See gelegen. Nach einer kurzen “Jagd” sei es ihnen dann gelungen, das Küken zu packen. Sie verließen den Herrngarten mit der Beute am Ausgang Frankfurter Straße und flüchteten in Richtung Bismarckstraße.

Täterbeschreibung:

Der Mann ist etwa 40 Jahre alt, 1,70 Meter groß und hat dunkelblonde Haare. Er trug ein rotes T-Shirt und eine helle Hose. Seine Begleiterin ist zirka 40 Jahre alt und war mit einem hellblauen Kleid bekleidet.

Eine Fahndung der Polizei nach den “Kükendieben” verlief ergebnislos. Die Beamten ermitteln nun wegen des Verdachts der Jagdwilderei und bitten um sachdienliche Hinweise an das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer 06151/969-3610.

Softairwaffen aus Geschäft gestohlen – Tatverdächtige kommen nicht weit

Darmstadt (ots) – Zwei Jungen ließen sich am Montagnachmittag 29.06. gegen 15.00 Uhr, in einem Geschäft am Mathildenplatz vom dortigen Inhaber zwei Softair-Pistole zeigen. Sie flüchteten während des Gespräches plötzlich mit den beiden Waffen aus dem Laden in Richtung Herrngarten.

Im Rahmen der anschließenden Fahndungsmaßnahmen konnten die Ordnungshüter später zwei 13 und 14 Jahre alte Buben als Tatverdächtige ermitteln.

Die beiden entwendeten Softair-Pistolen wurden von der Polizei sichergestellt. Das Duo wurde anschließend an die Erziehungsberechtigten übergeben. Zudem folgt eine Anzeige wegen Diebstahls.

In geparktem Auto zugegriffen

Darmstadt-Wixhausen (ots) – Ein im Smetanaweg abgestellter VW geriet in der Nacht zum Dienstag 30.06.2020 in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich auf bislang nicht bekannte Weise Zugang in den Fahrzeuginnenraum und ließen dort anschließend mehrere elektronische Kleingeräte, Sonnenbrillen, eine Handtasche sowie eine Jacke mitgehen.

Den Schaden schätzen die Ermittler auf rund 1000 Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Darmstadt (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06151/969-0.

Gestohlenes Mountainbike als Kleinanzeige im Internet angeboten

Darmstadt (ots) – Ein 20-jähriger Tatverdächtiger muss sich nach seiner Festnahme am vergangenen Donnerstag 25.06.2020 wegen des Verdachts des Fahrraddiebstahls in einem Verfahren strafrechtlich verantworten. Die Eigentümerin eines gestohlenen Mountainbikes, das zwischen Dienstag und Mittwoch in der Büdinger Straße entwendet wurde, verständigte telefonisch die Polizei, nachdem sie ihr Fahrrad auf einer Online-Plattform für Kleinanzeigen entdeckt hatte.

Mit dem Anbieter des Rades vereinbarte die Frau, angeleitet durch Polizeibeamten, einen Verkaufs- und Übergabetermin. Im Rahmen dessen konnte der 20-jährige Tatverdächtige auf dem gestohlenen Rad in der Nähe des Treffpunktes erkannt und festgenommen werden. Ob er auch für andere, gleichbelagerte Taten in Frage kommt, müssen die weiteren Nachforschungen der Ermittlungsgruppe-Darmstadt-City zeigen.

Darmstadt-Dieburg

Brummi zu schwer – Polizei untersagt Weiterfahrt

Ober-Ramstadt (ots) – Einen Schwertransport stoppten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen am Montagnachmittag (29.06.) in der Mannesmannstraße.

Der mit zwei Betonträgern beladene Auflieger hatte ein Gesamtgewicht von rund 44 Tonnen. Eine Genehmigung für die Gewichtsüberschreitung, zulässig sind maximal 40 Tonnen, lag nicht vor.

Die Ordnungshüter untersagten daraufhin die Weiterfahrt. Eines der Betonteile musste anschließend mit einem Kran auf einen anderen Sattelzug umgeladen und zudem die Ursache für austretendes Hydrauliköl gefunden und behoben werden, bevor es weitergehen konnte.

Die Polizei leitete ein Gewinnabschöpfungsverfahren gegen das Transportunternehmen ein.

Motorroller im Adenauerring gestohlen

Groß-Umstadt (ots) – Einen im Adenauerring abgestellten blauen Motorroller der Marke Generic mit dem Versicherungskennzeichen 593 GZS, entwendeten Unbekannte zwischen Montagabend und Dienstagnacht (29./30.06) auf bislang nicht bekannte Weise.

Wer Hinweise auf den Verbleib des gestohlenen Rollers geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Dieburg unter der Telefonnummer 06071/9656-0 zu melden.

Schwarzer Audi A4 gestohlen

Babenhausen (ots) – Einen vor dem Haus geparkten schwarzen Audi A4 Avant im Wert von rund 60.000 Euro, entwendeten Kriminelle am Montagabend (29.06.) in der Zeit zwischen 20.00 und 24.00 Uhr, in der Berliner Straße.

An dem Fahrzeug sind die amtlichen Kennzeichen OF-KM 1162 angebracht. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise, insbesondere auf den Verbleib des gestohlenen Fahrzeugs geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Groß-Gerau

Auseinandersetzung in Shisha-Bar

Raunheim (ots) – Zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in einer Shisha-Bar in der Limesstraße, wurde die Polizei am Montagabend 29.06.2020 gegen 20.15 Uhr gerufen.

Zwei Personen, die sich in der Lokalität befanden, wurden nach derzeitigem Ermittlungsstand von mehreren Unbekannten die in die Bar kamen, angegriffen. Die beiden 26 und 30 Jahre alten Männer wurden verletzt. Zudem ging bei der Auseinandersetzung auch Inventar zu Bruch.

Die Angreifer flüchteten anschließend mit zwei Fahrzeugen.

Die Ermittlungen der Polizei zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Berauscht am Steuer und ohne Führerschein

Groß-Gerau (ots) – Einen 48-jährigen Autofahrer stoppten Beamte der Polizeistation Groß-Gerau am Montagabend 29.06.2020 gegen 19.00 Uhr am Europaring.

Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der 48-Jährige offenbar unter Alkoholeinwirkung am Straßenverkehr teilnahm. Ein Atemalkoholtest zeigte anschließend über zwei Promille an. Zudem räumte der Wagenlenker den vorherigen Konsum von Cannabis ein und einen Führerschein konnte er den Polizisten auch nicht vorweisen.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Verkehrsunfallflucht

Mörfelden-Walldorf (ots) – Am 29.06.2020 wurde zwischen 12:15 und 20:30 Uhr ein im Bereich

„An den Eschen“ geparkter schwarzer VW Golf im Heckbereich durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer stark beschädigt.

Anschließend verließ der Unfallverursacher die Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher bitte an die Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Tel.-Nr. 06105 40060.

Odenwaldkreis

Handwerker-Fahrzeug entwendet – Wer hat Verdächtiges bemerkt?

Michelstadt (ots) – Unbekannte hatten es im Laufe des Wochenendes auf das Fahrzeug eines Handwerkerbetriebs abgesehen. Zwischen 21 Uhr am Freitag 26.06. und 8.15 Uhr am folgenden Morgen wurde der blaue Mercedes Vito mit dem amtlichen Kennzeichen ERB-AJ 800, der in der Häfnergasse ordnungsgemäß geparkt war, von den Kriminellen entwendet.

Da sich in dem Wagen einschlägiges Dachdecker-Werkzeug befand, dürfte die Ausrüstung den Wert

des Fahrzeuges in Höhe von rund 3.000 Euro deutlich übersteigen.

Die Polizei in Erbach hat Strafanzeige erstattet und hofft auf Mithilfe aus der Bevölkerung.

Wem ist das Auto aufgefallen? Wer hat sonstige Hinweise zum Verbleib & den Tätern?

Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06062/953-0 zu erreichen.

Oberzent: Elf erhebliche Mängel – Polizei untersagt Weiterfahrt

Oberzent/Rothenberg (ots) – Einen 48-jährigen Autofahrer kontrollierten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen am Sonntagnachmittag 28.06.2020 auf der Landesstraße 3410 bei Rothenberg.

Den Ordnungshütern fielen bei einer erster Inaugenscheinnahme bereits zahlreiche, offenbar unzulässige Um- und Anbauten an dem Fahrzeug auf. Schleifspuren der Räder in den Kotflügeln sowie eine Manipulation der Auspuffanlage erhärteten bei den Verkehrsspezialisten rasch den Verdacht, dass die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erloschen sein könnte.

Bei einer anschließenden Begutachtung durch einen Sachverständigen traten dann auch insgesamt elf erhebliche Mängel zu Tage. Ganz besonders überrascht zeigten sich die Kontrolleure vom Ladeluftkühler des Turboladesystems, welcher eigentlich in einen Lastwagen gehörte.

Die Polizei untersagte die Weiterfahrt mit dem Auto und stellte die Autokennzeichen sicher.

Der 48-Jährige musste sein Gefährt mit einem Anhänger nach Hause bringen. Den Mann erwarten nun ein Bußgeld von mehreren hundert Euro sowie die Kosten zur Wiedererlangung der Betriebserlaubnis.

