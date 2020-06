Lambrecht: „Hilfe, mein Passwort ist weg!“ – Rallye in Lambrecht

Lambrecht – Die Prot. Kirchengemeinde Lambrecht-Lindenberg lädt zu einer Rallye in Lambrecht ein.

Wer kann Pfarrer Groß helfen?

Pfarrer Groß steckt in der Klemme und DU kannst ihm helfen!

Eine spannende Rallye für Grundschüler und die ganze Familie! Macht eine kleine Tour durch Lambrecht und löst gemeinsam Rätsel, um das verlorene Passwort von Pfarrer Groß wiederzufinden.

Die Rallye, die die Prot. Kirchengemeinde Lambrecht-Lindenberg in Zusammenarbeit mit der Evang. Jugendzentrale entwickelt hat, ist für Grundschüler und alle die, die Spaß an so einer Rallye haben! Die Rallye kann jederzeit gespielt werden und dauert ungefähr 1 – 1 ½ Stunden.

Dafür müssen Sie einfach eine kurze Mail an Katrin.Fuesser@evkirchepfalz.de schicken. Dann bekommen Sie die Unterlagen per Mail zurück. Diese müssen Sie dann nur noch ausdrucken. Alternativ können Sie die Rallye auch hier oder auf der Homepage der Jugendzentrale Neustadt herunterladen oder Sie gehen am Pfarramt in der Gartenstraße vorbei und nehmen sich eine Rallye aus der bereitgestellten Kiste!

Viel Spaß bei der SUCHE!