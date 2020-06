Frankfurt: Kurzfilmfestival SHORTS AT MOONLIGHT 2020 vom 15. Juli bis 31. August

Frankfurt am Main – Das beliebte Open Air Kurzfilmfestival „shorts at moonlight“ präsentiert junge, kurze Filme. Gezeigt werden Kurzfilme mit einer Länge von 2-29 Minuten. Das Programm wechselt täglich und hat für jeden etwas zu bieten – vom Thriller über die Komödie bis hin zum Animationsfilm.

ONLINE FESTIVAL

In diesem Jahr kann die Veranstaltung aus gegebenen Anlass nicht open air auf der wunderschönen Schlossterasse in Frankfurt Höchst sein. Das ist sehr schade, aber leider nicht zu ändern. Ungewohnte Verhältnisse verlangen neue Herangehensweisen. Daher haben die Veranstalter beschlossen, dass es in diesem Jahr zum ersten Mal ein online Festival geben wird und zwar bestehend aus Filmen, die sie bereits in den letzten Jahren gezeigt haben und die Ihnen, unserem Publikum, gut gefallen haben.

WAS ÄNDERT SICH FÜR SIE?

Sie werden das Programm zu Hause, auf der Terrasse, dem Balkon, im Garten oder der Laube geniessen können. Das birgt auch einige Vorteile. Der wichtigste Aspekt dabei ist natürlich, Sie sitzen gemütlich daheim (das haben wir ja in den letzten Wochen zur Genüge geprobt) und sind daher vor eventuellen Ansteckungen geschützt. Sie brauchen keine Baby- oder Hundesitter, haben immer – ohne Anstehen – das richtige Getränk parat und bei Regen sitzen Sie im Trockenen.

PROGRAMM

Die Veranstalter haben für Sie 15 abwechslungsreiche Tagesprogramme erstellt. Jedes Tagesprogramm besteht aus 5 Filmen, dazu kommen in gewohnter Weise eine Moderation und ein paar kurze Interviews mit den Filmschaffenden. So können Sie trotz Corona am Kurzfilmfestival teilnehmen, vielleicht nicht ganz so wie gewohnt, aber immer noch besser, als ein Sommer ganz ohne Kurzfilme.

START & ZUGANG

Das Festival wird am 15.07.2020 beginnen und die Filme werden bis zum 31.08.2020 verfügbar sein. Daher haben Sie die freie Wahl an welchem Tag und zu welcher Uhrzeit Sie die Filme anschauen möchten. Die Filme werden als pay per view auf www.kurzfilmfestival.de bereit gestellt.

KOSTENBEITRAG

Ein Tagesprogramm

kostet 5 Euro, das Sie nach der Freischaltung 12 Stunden ansehen können.

Festivalpass

Ausserdem haben Sie die Möglichkeit einen Festivalpass zu erwerben, mit dem man alle Tagesprogramme sehen kann, dieser kostet 20 Euro.

Veranstalter dieses Festivals ist shorts at moonlight e.V.