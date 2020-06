Unfall in Oberzwehren: Straßenbahnfahrer leicht verletzt

Kassel-Oberzwehren (ots) – Bei dem Verkehrsunfall zwischen einem Sattelzug und einer Straßenbahn, der sich Dienstagmorgen 30.06.2020 in Oberzwehren ereignete, erlitt der 54-jährige Tramfahrer aus Baunatal leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Kasseler Krankenhaus. Die Fahrgäste in der Bahn sowie der Lkw-Fahrer blieben glücklicherweise unverletzt.

Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Süd-West berichten, hatte sich der Unfall gegen 09:05 Uhr ereignet. Der 60-Jährige aus der Ukraine war mit seinem Sattelzug von der Altenbaunaer Straße nach links in die Oberzwehrener Straße abgebogen und an dem dortigen Bahnübergang mit der Straßenbahn kollidiert, die in Richtung Niederzwehren fuhr. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der 60-Jährige offenbar das rote Lichtzeichen an dem Bahnübergang missachtet. Die Sattelzugmaschine war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

Den Sachschaden beziffern die Polizisten auf rund 10.000 Euro, während sich die Schäden an der Straßenbahn auf etwa 100.000 Euro belaufen. Wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang führen die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei.

Infostand der Polizei zum Thema Schutz vor Diebstahl und Betrug auf dem Königsplatz

Kassel (ots) – Das Team des Kasseler Polizeiladen bietet am Donnerstag 02.07.2020 zwischen 10:00 und 12:30 Uhr einen Infostand auf dem Kasseler Königsplatz zum Thema “Einbruch, Trickdiebstahl, Trickbetrug-wie man sich wirksam schützen kann” an. Interessierte sind herzlich eingeladen, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der polizeilichen Beratungsstelle direkt vor Ort Ihre Fragen zu stellen.

Die Fachberater werden insbesondere auf die Sicherheit von Wohnungen oder Häuser eingehen und ganz konkrete sowie sinnvolle Tipps geben, um die “ungebeten Gäste” draußen vor der Tür zu belassen.

