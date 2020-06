Frankfurt: 30 Gramm Heroin in der Unterhose

Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(hol) – Am Montagnachmittag kontrollierte die Polizei einen Mann im Bahnhofsviertel. Dieser schien eine weiße Weste zu haben, bis die Beamten einen Blick in seine Unterhose warfen. Dort verbarg er nämlich 30 Gramm Heroin.

Gegen 14.15 Uhr fiel den Fahndern ein verdächtiger 50-jähriger Mann in der Niddastraße im Bereich einer Drogenhilfseinrichtung auf. Die Beamten unterzogen den Mann einer Kontrolle. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten zunächst nur eine Feinwaage. Als sie allerdings die Unterhose des Mannes überprüften, entdeckten sie darin einen Beutel mit insgesamt 30 Gramm Heroin.

Der 50-Jährige hat keinen festen Wohnsitz und wurde in die Haftzellen des Polizeipräsidiums eingeliefert. Er soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Bundespolizei verhaftet gesuchten Drogenhändler bei Binnengrenzkontrolle

Frankfurt-Flughafen (ots) – Einen 25-jährigen Drogenhändler verhaftete die Bundespolizei am 29.06.2020 am Frankfurter Flughafen. Bei einer stichprobenartigen Binnengrenzkontrolle an einem Flug aus Athen klickten die Handschellen, nachdem die Justizbehörden bereits seit August 2019 mit Haftbefehl nach dem Deutschen gesucht hatten. Im Mai 2017 verurteilte ihn ein Gericht wegen der unerlaubten Abgabe von Betäubungsmitteln an Minderjährige in drei Fällen sowie des gewerbsmäßigen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in 16 Fällen zu insgesamt 15 Monaten Freiheitsstrafe. Noch vor seinem Haftantritt setzte sich der Mann ins Ausland ab. Die Bundespolizei lieferte ihn nun in die Justizvollzugsanstalt Preungesheim ein.

Frankfurt: Betrüger festgenommen

Frankfurt-Sachsenhausen (ots)-(dr) – Montagnachmittag 29.06.2020 gelang es Zivilfahndern einen 25-jährigen Mann festzunehmen, welcher es mit der Betrugsmasche des “falschen Polizeibeamten” auf das Ersparte eines 67-jährigen Manens abgesehen hatte.

Zuvor hatte sich eine unbekannte Person telefonisch bei dem 67-Jährigen gemeldet, sich als dessen Bekannter ausgegeben und mitgeteilt, diesem einen Besuch abstatten zu wollen. Kurze Zeit später folgte ein weiterer Anruf. Am Telefon war ein “Hauptkommissar Neumann”, welcher auf der Spur von mutmaßlichen Betrügern sei. Für deren Festnahme forderte dieser im weiteren Verlauf des Gesprächs den Rentner dazu auf, dem Unbekannten einen fünfstelligen Betrag auszuhändigen. Zwar willigte der Senior ein, ahnte jedoch den Schwindel und wählte den polizeilichen Notruf. Er informierte die richtige Polizei über die offensichtliche Betrugsmasche.

Am vereinbarten Übergabeort, im Bereich des Südbahnhofs, konnten Zivilbeamte wenig später einen 25-jährigen Mann festnehmen. Kurz vor dessen Festnahme hatte sich dieser noch einen Geldumschlag beim Geschädigten abgeholt, natürlich ohne die ersehnte Beute.

Der Festgenommene kam in eine Haftzelle des Polizeipräsidiums und soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen