Polizei Eschwege

Autofahrer und Motorradfahrer kollidieren

Eschwege (ots) – Am Montagmittag 29.06.2020 gegen 13.40 Uhr hat in Eschwege ein 55-jähriger Autofahrer aus Großalmerode einen 17-jährigen Motorradfahrer aus Berkatal übersehen, als er nach dem Abbiegen vom Bahnhofskreisel auf die Niederhoner Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts von der linken auf die rechte Fahrspur wechseln wollte.

Der Motorradfahrer befand sich auf der rechten Fahrspur, als der Autofahrer in Höhe einer Bäckerei unvermittelt von links nach rechts wechselte und es dabei zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam.

An beiden Fahrzeugen entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Polizei Sontra

Autofahrer steht unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und hat keine Fahrerlaubnis

Sontra (ots) – Die Beamten der Polizei in Sontra haben am Dienstagmorgen 30.06.2020 einen Autofahrer angehalten, bei dem sich herausstellte, dass er vor Fahrtantritt Drogen eingenommen hatte. Außerdem konnte er keinen Führerschein vorweisen. Die Polizei ermittelt nun gleich in mehrfacher Hinsicht u.a. wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Um kurz nach 08.00 Uhr am Dienstagmorgen war den Beamten der Pkw aufgefallen, der auf der Bundesstraße B 400 von Breitau in Richtung Krauthausen unterwegs war. Da der Pkw zuvor im Bereich eines Überholverbots überholt hatte, winkten die Beamten das Auto kurzerhand aus dem Verkehr in eine Kontrollstelle und unterzogen dem Fahrzeug samt Fahrer einer genaueren Begutachtung.

Bei dem Fahrer, einem 38-jährigen Mann aus dem Raum Chemnitz, stellten die Beamten schnell fest, dass er offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel steht. Ein Drogenvortest brachte dann auch Gewissheit und schlug u.a. positiv auf Marihuana an.

In einem mitgeführten Rucksack des Mannes fanden die Beamten darüber hinaus noch weitere Reste der verbotenen Substanz, die daraufhin sichergestellt wurde. Der Mann gestand neben seinem Drogenkonsum dann auch noch kleinlaut, dass er nicht über eine gültige Fahrerlaubnis verfüge.

Die Polizei in Sontra hat nun gleich mehrere Ermittlungsverfahren gegen den 38-jährigen Fahrer einleiten müssen. Neben dem Fahren unter Drogeneinfluss und ohne gültige Fahrerlaubnis kommt auch noch der unerlaubte Drogenbesitz hinzu.

Autofahrerin kommt von der Fahrbahn ab – Auto überschlägt sich mehrfach

B400 (ots) – Eine 57-jährige Autofahrerin aus Herleshausen ist am Montagnachmittag 29.06.2020 gegen 16.50 Uhr ohne Fremdverschulden verunfallt, als sie auf der Bundesstraße B 400 zwischen Unhausen und Breitzbach plötzlich die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und von der Fahrbahn abkam. Die Frau war zunächst nach links von der Fahrbahn abgekommen und einen angrenzenden Hang hochgefahren, hatte aber anschließend erneut die Fahrbahn überquert und kam nach mehrmaligen Überschlagen letztlich rechts von der Fahrbahn auf einer angrenzenden Wiese zum Stillstand.

Die Fahrerin hatte offenbar Glück im Unglück und trug nach ersten Erkenntnissen keine schwereren Verletzungen davon. Die Frau wurde u.a. mit Verdacht auf HWS durch Rettungskräfte in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Bei dem nicht mehr fahrbereiten Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Polizei Hessisch Lichtenau

Diebe klauen Kinderfahrrad; Schaden 140 Euro; Polizei sucht Zeugen

Großalmerode (ots) – Unbekannte Diebe haben am Montag zwischen 16-18 Uhr in Großalmerode ein Kinderfahrrad entwendet. Die Täter ließen das Rad, ein rotes Kinderfahrrad der Marke Bossini, von einem Grundstück in der Niedergutstraße mitgehen.

Der Stehlwert des Fahrrades wird mit 140 Euro angegeben.

Hinweise nimmt die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0 entgegen.

Polizei Witzenhausen

18-Jähriger kollidiert beim Ausparken mit geparkten Fahrzeug

Witzenhausen (ots) – In der Südbahnhofstraße in Witzenhausen parkte am Montag 29.06.2020 ein 18-Jähriger Autofahrer aus Hann. Münden gegen 13.05 Uhr rückwärts aus einer Parklücke aus und übersah dabei auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein geparktes Fahrzeug.

Der 18-Jährige prallte beim Zurücksetzten gegen das geparkte Fahrzeug, bei dem an der linken Fahrzeugfront ein Schaden von 1.000 Euro entstand.

Am Fahrzeug des Verursachers entstand ein Schaden von 1.500 Euro.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen