Darmstadt-Dieburg

Gemarkung Eppertshausen: “Absuche am Aje-See”

(ots) – Nachtrag – Nach einem möglichen Badeunfall in der Nacht zum Samstag (27.6.) beim Aje-See (wir haben berichtet), lief mit mehreren Einsatzkräften und -mitteln die Suche nach dem 23-jährigen Mann aus Seligenstadt. Nach rund 60 Stunden Absuche mit über 200 Einsatzkräften wurden die Maßnahmen am Montagmittag (29.6.) ergebnislos beendet.

Kurz nachdem die Rettungsleitstelle am frühen Samstagmorgen über den Vorfall informiert wurde, liefen die Suchmaßnahmen auf und um den See in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr und des Technischen Hilfswerks an. Auch Personenspürhunde waren für die Suche nach dem 23-Jährigen im Einsatz.

Mithilfe eines Sonarboots und eines Tauchroboters wurde das Gewässer umfänglich abgesucht.

Zwischenzeitlich musste die Suche, aufgrund der Tageszeit oder der Witterungsverhältnisse, unterbrochen werden. Bei der Absuche kam es an einigen Stellen zu Auffälligkeiten, die nochmals mit einem Tauchroboter verifiziert wurden. Heute (29.6.), gegen 13 Uhr, wurden die Maßnahmen beendet. Die Absuche nach dem 23-Jährigen verlief ergebnislos.

Derzeit prüft das Kriminalkommissariat 10 in Darmstadt, unter welchen Umständen der Mann ins Wasser gelangen konnte. Die Ermittlungen dauern an.

Weitere sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten der Kriminalpolizei (K 10) in Darmstadt

unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Groß-Umstadt/Richen: Einbruch in Gaststätte

(ots) – Eine Gaststätte in der Altheimer Straße geriet in der Zeit zwischen Freitagabend (26.06.) und Samstagmittag (27.06.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter drangen durch ein Fenster in das Lokal ein und ließen dort auf der Suche nach Wertgegenständen rund 150 Euro Bargeld mitgehen, bevor sie wieder das Weite suchten.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Dieburg unter der Telefonnummer 06071/9656-0 zu melden.

Reinheim-Ueberau: Drei Fahrzeuge im Visier von Dieben

Reinheim (ots) – Drei vermutlich nicht verschlossene Fahrzeuge gerieten im Zeitraum zwischen Freitagmittag (26.06.) und Samstagmittag (27.06.) in Ueberau in das Visier von Dieben. Die Täter ließen aus den Innenräumen der “Am Schlehenrech” und “Obere Straße” geparkten Autos jeweils kleinere Geldbeträge mitgehen.

Hinweise werden erbeten an die Ermittlungsgruppe der Polizei in Ober-Ramstadt unter der Rufnummer 06154/6330-0.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei: Schließen Sie Ihr Auto immer ab auch wenn sie es “nur kurz” verlassen! Räumen Sie Ihr Auto aus, bevor es andere tun! Diebe sind oft auf der Suche nach einer günstigen Gelegenheit. Haben Kriminelle etwas für sie Wertvolles entdeckt, dass kann zum Beispiel eine Geldbörse, ein Rucksack oder auch ein mobiles Navigationsgerät sein, reichen ihnen oft wenige Sekunden, um die Beute zu entwenden. Häufig versuchen die Täter auch einfach, ob eine Fahrzeugtür offen ist. Ist dies der Fall, schauen sie, ob im Auto etwas Wertvolles liegt und nehmen es mit.

Groß-Gerau

Brand in Flüchtlingsunterkunft rasch unter Kontrolle

Groß-Gerau (ots) – Ein Feuer in einer Flüchtlingsunterkunft “Am Hallenbad” konnte am Samstag (27.06.), gegen 17.20 Uhr, rasch durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht werden. Ein größerer Schaden entstand nicht.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat ein 38 Jahre alter Bewohner Zeitungen in seinem Zimmer entzündet. Der Mann wurde aufgrund seines Gesundheitszustandes in ein psychiatrisches Krankenhaus eingeliefert.

Polizei nimmt Exhibitionist fest

Rüsselsheim (ots) – Ein Mann entblößte sich am Sonntagabend (28.06.), gegen 20.00 Uhr, am Mainufer, in Höhe der Festung, vor einer 39-jährigen Frau in schamverletzender Weise. Sie verständigte die Polizei. Im Rahmen der anschließenden Fahndung nahmen die Ordnungshüter gegen 20.45 Uhr in Tatortnähe einen 44 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig fest.

Der 44-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt und wird sich nun in einem Strafverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen und Beleidigung auf sexueller Basis zu verantworten haben.

Transporter während Paketauslieferung gestohlen

Nauheim (ots) – Während ein Kurierfahrer am Samstag 27.06. gegen 16.45 Uhr in der Waldstraße ein Paket auslieferte, nutzten Unbekannte die Gelegenheit und entwendeten den unverschlossenen Transporter des Mannes, in dem der Zündschlüssel noch steckte. Zudem befanden sich auch noch weitere Pakete im Laderaum des Fahrzeugs.

An dem weißen Ford Transit im Wert von zirka 30.000 Euro, sind die amtlichen Kennzeichen WI-TK 8279 angebracht. Wer sachdienliche Hinweise, insbesondere zum verbleib des gestohlenen Fahrzeugs geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Autoanhänger im Visier von Kriminellen

Mörfelden-Walldorf (ots) – Einen auf einem Parkplatz in der Kurhessenstraße abgestellten silberfarbenen Autoanhänger der Marke Brenderup mit dem Kennzeichen GG-WN 100, entwendeten Unbekannte in der Zeit zwischen Freitagabend (26.06.) und Montagmorgen (29.06.).

Wer sachdienliche Hinweise, insbesondere auf den Verbleib des Anhängers geben kann, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Mörfelden unter der Rufnummer 06105/4006-0 zu melden.

Informationstafeln an Gedenkstätte “Margit-Horvath-Zentrum” beschädigt

Mörfelden-Walldorf (ots) – Drei Informationstafeln sowie eine Sitzbank entlang eines Pfades zum “Margit-Horvath-Zentrum” im Familie-Jürges-Weg, an der sich ehemals ein Küchengebäude der KZ-Außenstelle Walldorf befand, wurden durch Unbekannte zerstört. Die Sachbeschädigungen wurden am Montagvormittag (29.06.) festgestellt. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von rund 1500 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat 10 in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/696-0.

Polizei stellt lautes Motorrad sicher

Ginsheim-Gustavsburg (ots) – Einen 65 Jahre alten Motorradfahrer stoppten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen am Donnerstag (25.06.) in der Darmstädter Landstraße. Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass die Maschine offenbar viel zu laut war und der sogenannte db-Killer am Schalldämpfer ausgebaut wurde. Das Motorrad wurde daraufhin sichergestellt. Ein Geräuschgutachten durch einen Sachverständigen erbrachte anschließend rund 99 Dezibel.

Erlaubt sind nur 89 Dezibel.

Dem Biker drohen nun ein Bußgeld sowie die Kosten für das Gutachten, die Abschleppung und die erneute Zulassung des Motorrads.

Unter Drogeneinfluss am Steuer

Mörfelden-Walldorf (ots) – Einen 22-jährigen Autofahrer stoppten Beamte der Polizeistation Mörfelden-Walldorf am Samstag (27.06.), gegen 14.40 Uhr, in der Waldstraße. Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der 22-Jährige offenbar unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahm.

Ein Test reagierte anschließend positiv auf Cannabis und Kokain.

Der Wagenlenker wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.

Kreis Bergstraße

Zeugen nach Einbruch in Lagerhalle gesucht

Viernheim (ots) – Nach einem Einbruch in eine Lagerhalle in der Straße “Neuer Weg” hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Mithilfe aus der Bevölkerung. Zwischen 21 Uhr am Freitag (26.06.) und 5 Uhr am nächsten Morgen drangen die bislang noch unbekannten Täter durch ein aufgehebeltes Fenster in da Innere der Halle ein. Hier durchsuchten die Kriminellen verschiedene Räume und entwendeten nach derzeitigen Erkenntnissen ein Laser-Distanzmessgerät im Wert von rund 1.500 Euro.

Mit der Beute ergriffen die Unbekannten anschließend unerkannt die Flucht.

Hinweise werden unter der Rufnummer 06206/9440-0 entgegengenommen.

Münzsammlung bei Einbruch entwendet

Viernheim (ots) – Auf eine Münzsammlung hatten es bislang noch unbekannte Täter bei einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus am Samstag (27.06.) abgesehen. Zwischen 11 Uhr und 15 Uhr verschafften sich die Kriminellen durch ein gekipptes Kellerfenster Zugang zu dem Anwesen in der Einsteinstraße.

Aus der Wohnung entwendeten die Eindringlinge eine Münzsammlung und suchten mit ihrer Beute anschließend unerkannt die Flucht. Der genaue Wert des Diebesgutes steht bislang noch nicht fest.

Die Heppenheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und hofft unter der Rufnummer 06252/706-0 auf Zeugenhinweise.

Einbrecher durchsuchen Kellerräume

Gorxheimertal (ots) – In der Nacht zum Sonntag (28.06.) suchten Einbrecher ein Mehrfamilienhaus in der Wiesenstraße ein. Gegen 9 Uhr am Morgen bemerkten Zeugen die Spuren der Eindringlinge, die seit 23 Uhr am Vorabend durch eine aufgehebelte Tür in den Keller eingedrungen waren.

Hier durchsuchten sie mehrere Räume und flüchteten anschließend unerkannt.

Ob sie bei ihrer Tat etwas erbeuten konnten, steht derzeit noch nicht fest. Hinweise in dieser Sache nimmt das Kommissariat 21/22 der Heppenheimer Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

Auto von Unbekannten zerkratzt

Lorsch (ots) – Einen erheblichen Sachschaden haben bislang noch unbekannte Täter in der Nacht zum Montag (29.06.) verursacht. Zeugen hatten einen Mitsubishi Space Star gegen 18 Uhr am Fahrbahnrand in der Sigehardstraße abgestellt.

Gegen 9.20 Uhr am folgenden Morgen bemerkten sie die Spuren der Kriminellen, die im Laufe der Nacht den Lack des Autos rundherum zerkratzt hatten. Dabei ließen sie auch das Fahrzeugdach nicht aus.

Der Sachschaden wird auf Rund 3.000 Euro geschätzt. Die Polizei in Heppenheim hat Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat Verdächtiges bemerkt? Die Beamten sind unter der Rufnummer 06252/706-0 zu erreichen.

Odenwaldkreis

Kettensäge bei Einbruch in Gartenschuppen entwendet

Erbach (ots) – Kriminelle haben zwischen Freitagabend (26.06.) und Samstagmittag (27.06.) eine Kettensäge der Marke Stihl aus einem Gartenschuppen entwendet. Nach derzeitigen Erkenntnissen konnten die bislang noch unbekannten Täter ein Fenster gewaltsam öffnen und in das Innere der Hütte in der Schulhohlstraße eindringen. Hieraus entwendeten sie die Kettensäge im Wert von mehreren Hundert Euro. Mit der Beute ergriffen sie anschließend unerkannt die Flucht.

Die Tat wurde gegen 13 Uhr am Samstag bemerkt und reicht bis 18 Uhr am Vorabend zurück. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizei in Erbach unter der Rufnummer 06062/953-0 entgegen.

