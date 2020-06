Karlsruhe – 33-jährige Frau greift Personen am Hauptbahnhof an

Karlsruhe (ots) – Am Freitagnachmittag gegen 15.40 Uhr griff eine Frau grundlos

zwei Passanten an und verletzte diese dabei leicht.

Zunächst schrie die Tatverdächtige völlig grundlos eine 16-Jährige beleidigend

an, die mit ihrem Begleiter gerade den Hauptbahnhof verlassen hatte. In der

Folge ging sie ihr jugendliches Opfer körperlich an und beschädigte dabei deren

Handtasche. Danach entfernte sich die unbekannte Straftäterin, die einen

Schäferhund mitführte, in den Innenbereich des Hauptbahnhofs. Dort schlug sie

ebenso unvermittelt einem 53-jährigen, arglosen Passanten beim Vorbeigehen in

dessen Gesicht. Dieser stellte die Angreiferin zwar zunächst zur Rede.

Letztendlich machte sie sich jedoch unerkannt davon.

Mit Hilfe präziser Personenbeschreibungen sowie vorhandener Videoaufnahmen der

beiden Angriffe konnte die tatverdächtige Frau von der Polizei identifiziert

werden. Bereits am Folgetag wurde sie einer Polizeikontrolle unterzogen und zu

den Tatvorwürfen vernommen. Ihr droht nun ein Ermittlungsverfahren wegen des

Verdachts der Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung.

Bad Schönborn – Betrunkener im Supermarkt berührt Kundin unsittlich und begeht Körperverletzung

Karlsruhe (ots) – Ein offensichtlich betrunkener Mann hat am Samstagabend in

einem Supermarkt in Bad-Schönborn-Mingolsheim eine Kundin unsittlich berührt und

im weiteren Verlauf einen Mitarbeiter geschlagen. Der aggressive Mann musste

seinen Rausch schließlich bei der Polizei ausschlafen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befand sich der 39-Jährige kurz vor 19 Uhr in

einem Einkaufsmarkt in der Fontanestraße, um alkoholische Getränke zu erwerben.

Dort wurde eine Zeugin darauf aufmerksam, wie der Mann eine Kundin bedrängte und

ihr an das Gesäß fasste. Als die Zeugin den Betrunkenen zur Rede stellen wollte,

drohte dieser ihr Schläge an.

Im weiteren Verlauf kam schließlich ein Mitarbeiter des Supermarktes hinzu und

forderte den Störenfried zum Verlassen des Marktes auf. Völlig unerwartet

versetzte der 39-Jährige daraufhin dem Mitarbeiter einen Faustschlag, der

hierdurch kurzzeitig zu Boden ging. Gemeinsam mit einem weiteren Zeugen gelang

es dem Mitarbeiter aber in der Folge, den aggressiven Mann zu überwältigen ihn

und bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festzuhalten.

Die herbeigeeilten Beamten nahmen den 39-Jährigen schließlich vorläufig fest. Da

der Mann am selben Tag bereits in einer nahegelegenen Gaststätte durch

aggressives Verhalten und Pöbeleien aufgefallen war, musste er nach Beendigung

der strafprozessualen Maßnahmen seinen Rausch in einer Zelle ausschlafen.

Zudem wird er sich wegen sexueller Belästigung und Körperverletzung verantworten

müssen.

Diebe ohne Zugticket in Karlsruhe aufgeflogen

Karlsruhe (ots) – Sonntagvormittag wurden zwei georgische Staatsangehörige im

Alter von 20 und 28 Jahren im ICE 370 ohne gültigen Fahrschein festgestellt.

Trotz ihrer Bitte, keine Polizei zu verständigen, informierte die Zugbegleiterin

die Bundespolizei im Karlsruher Hauptbahnhof.

Auf der Dienststelle wurden beide Männer durchsucht. In ihren Rucksäcken fanden

die Beamten verschiedene Kosmetika, Rasierklingen, Arzneimittel und Cremes.

Weiterhin befanden sich in den Rucksäcken mehrere Gegenstände die geeignet sind,

Diebstahlssicherungen zu überwinden. Insgesamt stellten die Beamten einen

Warenwert von etwa 2570 Euro fest. Beide Männer konnten keinerlei Rechnungen für

die Artikel vorweisen. Sie sind bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten

polizeilich in Erscheinung getreten. Gegen die Männer wird nun wegen des

Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls ermittelt. Nach Abschluss der Maßnahmen

konnten sie die Dienststelle wieder verlassen.

Untergrombach – Drohende Auseinandersetzung zwischen Jugendgruppen

Karlsruhe (ots) – nZwischen zwei Jugendgruppen kam es am Sonntagnachmittag am

Baggersee in Untergrombach zu verbalen Streitigkeiten. Vorausgegangen soll ein

Vorfall sein, bei dem es am Freitag angeblich zu körperlichen

Auseinandersetzungen beider Gruppen kam. Am Sonntag trafen dann die beiden

Parteien erneut aufeinander. Um eine drohende Auseinandersetzung zu verhindern,

wurden mehrere Streifenwagen vor Ort geschickt. Zu einer konkreten Bedrohung kam

es nicht. Nachdem die Personalien aller Beteiligten erhoben waren, mussten drei

Platzverweise ausgesprochen werden.

Karlsruhe – Einbruch in Einfamilienhaus

Karlsruhe (ots) – Unbekannte verschafften sich am Freitag gewaltsam Zutritt in

ein Einfamilienhaus in der Nordweststadt in Karlsruhe.

Nach den bisherigen Erkenntnissen öffneten die Täter zwischen 17:30 Uhr und

23:45 Uhr gewaltsam eine Kellertür des in der Hertzstraße gelegenen

Einfamilienhauses. Durch Aufhebeln einer weiteren Tür gelangten sie in die

anderen Stockwerke, durchsuchten dort mehrere Räume nach Wertgegenständen und

entwendeten Bargeld aus einem Geldbeutel. Der entstandene Sachschaden kann noch

nicht beziffert werden.

Wer verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht hat, wird

gebeten, sich mit der Polizeirevier Karlsruhe-West unter der Telefonnummer

0721/666-3611 in Verbindung zu setzen.

16-Jähriger attackiert Zugbegleiter

Mannheim (ots) – Sonntagmittag gegen 12:30 Uhr wurde die Bundespolizei am

Mannheimer Hauptbahnhof zum ICE 595 gerufen. Dort sei ein Zugbegleiter von einem

Jugendlichen angegangen worden.

Vor Ort stellten die Beamten einen 16-jährigen Franzosen fest, der durch einen

Reisenden fixiert wurde, um eine Flucht zu verhindern. Nach ersten Aussagen der

Personen vor Ort, versuchte der Jugendliche noch vor einer Kontrolle den Zug zu

verlassen. Als ihn der 22-jährige Zugbegleiter daran hindern wollte, schlug ihm

der 16-Jährige eine Dokumentenmappe ins Gesicht, schubste ihn und trat nach dem

Mann. Ein Reisender am Bahnsteig nahm die Situation wahr und schritt ein.

Der Jugendliche musste aufgrund seiner anhaltenden Aggressivität durch die

Streife gefesselt werden. Auf der Dienststelle glichen die Beamten seine

Personalien ab. Da gegen den polizeibekannten 16-Jährigen keine aktuelle

Fahndung bestand, konnte er nach Abschluss aller Maßnahmen die Dienststelle

wieder verlassen. Er muss sich nun wegen Körperverletzung, Erschleichen von

Leistungen und Sachbeschädigung verantworten. Der Zugbegleiter musste seinen

Dienst beenden. Bei dem Angriff durch den 16-Jährigen verletzte er sich leicht

an der Hand, zudem wurde seine Brille beschädigt.

Hund aus Rolltreppe im Bahnhof befreit

Karlsruhe (ots) – Am Sonntagnachmittag gegen 15:15 Uhr wurde die Bundespolizei

am Karlsruher Hauptbahnhof über einen Hund informiert, der in einer Rolltreppe

eingeklemmt war.

Vor Ort stellten die Beamten einen kleinen, schwarz-weißen Papillon sowie seine

58-jährige Besitzerin fest. Der Hund steckte mit der Pfote in der Rolltreppe und

konnte sich alleine nicht mehr befreien. Ausgestattet mit einem passenden

Schlüssel, gelang es der Streife die Pfote des zahmen Vierbeiners zu befreien.

Ganz verletzungsfrei überstand er den Vorfall nicht, weshalb die Tierrettung

Karlsdorf ihn noch vor Ort erstversorgte. Die Pfote zeigte eine stark blutende

Schnittwunde und auch Verletzungen am Knochen wurden durch die Tierrettung

Karlsdorf nicht ausgeschlossen. Der Besitzerin wurde daher geraten, zur weiteren

Behandlung eine Tierklinik aufzusuchen.

Karlsruhe – Hängematte zwischen zwei Ampelmasten gespannt

Karlsruhe (ots) – Ein leicht alkoholisierter Mann spannte am Samstag gegen 21:50

Uhr eine Hängematte zwischen zwei Ampelmasten in der Karlsruher

Willy-Brandt-Allee. Das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz wurde durch einen

Zeugen in Kenntnis gesetzt und fuhr die Örtlichkeit an. Vor Ort wurde der Mann

aufgefordert die besagte Hängematte wieder abzuhängen. Er kam der Aufforderung

unverzüglich nach, so dass keine weiteren Maßnahmen getroffen werden mussten.

Linkenheim-Hochstetten – Diebe suchen Schreibwarengeschäft auf

Karlsruhe Unbekannte versuchten in der Nacht zum Sonntag, zunächst über

die Eingangstür eines Schreibwarengeschäftes in der Karlsruher Straße in

Linkenheim gewaltsam einzudringen. Als sie an der Tür scheiterten, schlugen sie

kurzer Hand die Verglasung ein und verschafften sich so Zutritt zum

Verkaufsraum. Hier entwendeten die Eindringlinge mehrerer Stangen Zigaretten. Ob

die Diebe noch weiter Wertgegenstände an sich nahmen, bedarf der weiteren

Ermittlung.

Zeuge werden gebeten sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter der

Telefonnummer 0721-967180 zu melden.

Karlsruhe – Brüder auf Straße angegriffen

Karlsruhe Zwei Brüder wurden am frühen Samstagmorgen in der

Wilhelmstraße von mehreren Männern angegriffen und verletzt. Die Polizei konnte

zwei Tatverdächtige vorläufig festnehmen, die Hintergründe zur Tat sind jedoch

noch offen.

Gegen 02.20 Uhr wurden die beiden Geschädigten von mehreren Tätern angegriffen.

Diese standen zuvor teilweise an der Straße beziehungsweise stiegen aus einem

weißen Mercedes-Geländewagen, der in der Nähe geparkt war. Die Brüder erlitten

durch Schläge, Fußtritte und Hiebe mit einem Verkehrsschild Verletzungen an Kopf

und am Körper. Die von Anwohnern alarmierte Polizei konnte zwei der Täter im

Alter von 17 und 20 Jahren noch vor Ort feststellen und einer Kontrolle

unterziehen. Von einer geflüchteten Person wurde ein blutverschmiertes

Kleidungsstück beschlagnahmt.

Die Hintergründe zur Tat konnten zunächst nicht ermittelt werden. Es wurde ein

strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung

eingeleitet.

Karlsruhe – Joggerin sexuell belästigt

Karlsruhe Eine 24 Jahre alte Joggerin wurde während ihres Laufes am

Samstag gegen 20.10 Uhr auf dem Ahaweg von einem unbekannten Täter sexuell

belästigt. Erst als sich eine Radfahrerin einmischte, entfernte sich der Täter.

Der Mann trug eine dunkelblaue Trainingsjacke und einen schwarzen Rucksack. Er

war zirka 180 cm groß und hatte dunkle, schwarze Haare. In der Hand trug er eine

Musikbox. Zunächst lief er der 24-Jährigen nach und drängte sie beim Mitlaufen

seitlich an den Weg. Schließlich fasste er der Läuferin an das Gesäß, woraufhin

die 24-Jährige die Hand wegschlug. Eine namentlich unbekannte Fahrradfahrerin

wurde auf die Situation aufmerksam und fuhr zwischen die Personen. Nach einigen

Metern blieb der Täter schließlich stehen und entfernte sich.

Mögliche Hinweisgeber zum Täter sowie auch die noch unbekannte Radfahrerin

werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Karlsruhe

unter 0721 666-5555 zu melden.

Östringen – Einbrecher suchen Hotelrezeption auf

Karlsruhe Unbekannte sind in der Nacht zum Sonntag in ein Hotel in der

Straße „Am Mühlberg“ in Tiefenbach eingedrungen.

Nach bisherigem Erkenntnisstand verschaffte sich der Diebe über die Terrassentür

Zugang in den Aufenthalts- bzw. Rezeptionsraum. Anschließend wird die

verschlossene Bürotür gewaltsam geöffnet. Ob der Dieb bei seiner Suche nach

Wertgegenständen fündig wurde, bedarf der weiteren Ermittlungen. Der

angerichtete Sachschaden wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt.

Zeugen die in der Nacht zum Sonntag verdächtige Beobachtungen gemacht haben

werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad-Schönborn unter der Telefonnummer

07253-802610 zu melden.

Karlsruhe – Geschwister im Citypark von Personengruppe angegangen

Karlsruhe Drei in der Nacht auf Sonntag im Citypark verweilende

Geschwister wurden offenbar grundlos aus einer 10-köpfigen Personengruppe

angegangen. Zwei Brüder wurden durch Schläge und Tritte verletzt.

Die Geschwister im Alter von 19, 20 und 25 Jahren saßen gegen 00:18 Uhr auf

einer Steintreppe an der Promenade als sie von einem aus der zirka zehn jungen

Männern umfassenden Gruppe angesprochen wurden. Dieser beleidigte die 20-Jährige

Schwester der beiden Brüder provokativ mit sexuellen Schimpfwörtern und

Aufforderungen. Als die Brüder baten, damit aufzuhören, wurden sie von den

Männern angegangen. Es kam zu Schlägen und Tritten gegen die 19- und

25-Jährigen, teilweise auch noch als diese schon am Boden lagen. Anschließend

entfernte sich die Gruppierung in Richtung Stuttgarter Straße.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung

ein und fahndet nun nach den Tätern. Einer der Schläger soll zirka 20 Jahre alt

und eine sehr dunkle Hautfarbe gehabt haben. Er hatte kurzes Haar und sprach

akzentfreies Deutsch. Er trug eine silberne Halskette. Eine zweite Person wurde

ebenfalls auf 20 Jahre geschätzt. Sein Aussehen war südländisch. Er trug

mittellanges, dunkles Haar und hatte einen leichten Bart. Bekleidet war er mit

einem hellen T-Shirt mit Aufdruck. Auffallend war noch eine dritte Person, die

ein rotes T-Shirt getragen hatte.

Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter Telefon

0721 666-3411 erbeten.

Ettlingen – Unbekannte suchen erneut Kleingartenanlage in Ettlingen-West auf

Karlsruhe Erneut suchten bislang Unbekannte die Kleingartenanlage in der

Hohenwiesenstraße in Ettlingen auf. Diesmal drangen die Diebe gewaltsam in zwei

Gartenhütten im Eulenweg ein. Bei einem weiteren Versuch in eine Hütte zu

gelangen, scheiterten sie an der massiven Tür.

In der Nacht zum Samstag verschafften sich die Eindringlinge mit brachialer

Gewalt Zutritt in die Hütten. Im Inneren öffneten sie Schränke und Schubladen

und nahmen Getränkeflaschen an sich oder konsumierten sie gleich an Ort und

Stelle. Zwei JBL-Boxen, ein Tischtennisschläger-Set sowie diverse

Kleingegenstände steckten die Diebe auf ihrer Beutetour ein. Aktuell kann zum

Diebstahls- und Sachschaden noch keine genauen Angaben gemacht werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter 07243/32000, mit

dem Polizeirevier Ettlingen in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Pyramide am Marktplatz beschädigt

Karlsruhe Die Pyramide am Karlsruher Marktplatz wurde in der Nacht auf

Samstag durch Unbekannte mit einer ölhaltigen Substanz überschüttet und mit

einem blauen Filzstift bemalt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend

Euro.

Nach den bisherigen Erkenntnissen schütteten die Täter zwischen 21:00 und 07:45

Uhr die bislang unbekannte Substanz auf die Pyramide sowie die umliegenden

Pflastersteine. Zudem bemalten sie das Wahrzeichen mit einem blauen Filzstift.

Da die Substanz äußerst schwierig zu entfernen ist, beläuft sich der entstandene

Sachschaden ersten Schätzungen zufolge auf etwa 20.000 Euro.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder Hinweise auf die Verursacher

geben kann wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter

0721/666-3311 in Verbindung zu setzen.

Rheinstetten – Psychisch auffällige Person festgenommen

Karlsruhe Ein 36-jähriger Mann befand sich im Zeitraum zwischen Samstag,

21:45 Uhr, und Sonntag, 00:50 Uhr, offenbar in einem psychischen

Ausnahmezustand. Er war mit seinem Auto auf der Fahrstrecke Silberstreifen –

Forchheim in Rheinstetten unterwegs. Es kam es zu einer Gefährdung des

Straßenverkehrs und einer Sachbeschädigung. Zudem stand er unter dem Einfluss

von Drogen. Er flüchtete vor der Polizei und widersetzte sich vehement gegen

seine Festnahme.

Zunächst wurde der Mann auffällig, als er mit überhöhter Geschwindigkeit in den

Kutscherweg einbog. Personen, welche in diesem Moment die Straße überqueren

wollten, konnten gerade noch zurückweichen und somit schlimmeres verhindern. Der

36-Jährige stoppte kurze Zeit später sein Auto, stieg aus und trat den

Außenspiegel eines geparkten Fahrzeuges ab. In einem wirren Zustand legte er

sich auf die Straße. Anschließend stieg er wieder in sein Auto ein und fuhr mit

rasanter Geschwindigkeit in Richtung Rheinstetten davon. Beamte des

Polizeireviers Ettlingen konnten den Mann in der Nähe seiner Wohnanschrift

ausfindig machen. Als der 36-Jährige den Streifenwagen erkannte, legte er den

Rückwärtsgang ein und flüchtete. Wenig später stieg er vor seinem Haus aus und

rannte in das Gebäude. Die Beamten konnten die psychisch auffällige Person

schließlich im Haus feststellen und festnehmen. Hierbei leistete der Mann

erheblichen Widerstand. Eine Rettungswagenbesatzung kümmerte sich um die

ärztliche Versorgung des Mannes. Zur weiteren Behandlung wurde er in ein

Krankenhaus verbracht.

Bad Schönborn – Gefährliche Körperverletzung unter Jugendlichen

Karlsruhe Am Samstag gegen 00:30 Uhr kam es in der Falltorstraße in Bad

Schönborn – Mingolsheim zu einem Polizeieinsatz. Grund hierfür war eine

körperliche Auseinandersetzung unter Jugendlichen zum Nachteil eines

16-Jährigen.

Anlass des Zusammentreffens der Jugendlichen war offenbar eine Geburtstagsfeier,

bei der auch Alkohol konsumiert wurde. Nach aktuellem Stand hielten drei bislang

unbekannte Jugendliche den 16-Jährigen aus bislang unklarer Ursache fest und

schlugen auf ihn ein. Der 16-Jährige erlitt Schwellungen im Gesichtsbereich,

lehnte eine ärztliche Behandlung jedoch ab. Noch vor dem Eintreffen der Polizei

ergriffen die drei Tatverdächtigen die Flucht.

Als der 16-Jährige an die Erziehungsberechtigten übergeben werden sollte, kam es

zunächst zu einer lautstarken Auseinandersetzung auf offener Straße. Die

Familienstreitigkeit löste sich jedoch kurze Zeit später auf.

Bruchsal – Einbruch in ein Fachgeschäft

Karlsruhe Bislang unbekannte Täter drangen am Samstag gegen 02:40 Uhr in

ein Fachgeschäft in der Bruchsaler Kaiserstraße ein. Hierzu wurde die

Glaseingangstür aufgebrochen. Die Diebe durchsuchten mehrere Räume. Nach

aktuellem Stand wurden zwei hochwertige Fachgeräte entwendet. Der genau durch

den Einbruch entstandene Sach- und Diebstahlschaden konnte bislang noch nicht

beziffert werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer

07251/726-0, zu melden.

Bretten – Einbruch in Kfz-Werkstatt

Karlsruhe Bargeld von über 1.000 Euro nahm ein Eindringling in der Nacht

zum Sonntag, bei einem Einbruch in eine Werkstatt in der Brückenfeldstraße an

sich. Dabei richtete er einen Sachschaden von mehreren tausend Euro an.

Zwischen Samstag 12:00 Uhr und Sonntag 18:00 Uhr gelangte der Dieb durch

aufhebeln eines Fensters in die Räumlichkeiten der Werkstatt. Mithilfe einer

aufgefundenen Flex, öffnete er in einem Nebenraum stehenden Tresor und die darin

befindliche Geldkassette und entnahm das darin aufgefundenen Bargeld. Im

weiteren Verlauf öffnete er Schränke sowie Schubladen und verließ anschließend

die Werkstatt über das Fenster.

Zeugen die im Bereich der Brückenfeldstraße verdächtige Beobachtungen gemacht

haben werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bretten unter der Telefonnummer

07252 50460 zu melden.

Landkreis Karlsruhe – Gefahrgutzüge des Landkreises im digitalen Austausch mit dem Gesundheitsamt

Landkreis Karlsruhe

Für die besonderen Gefahren durch gefährliche Güter und Stoffe sind im Landkreis Karlsruhe zwei Gefahrgutzüge aufgestellt. Die Angehörigen dieser Züge kommen aus verschiedenen Freiwilligen Feuerwehren des Landkreises und treffen sich jeweils im Rendezvoussystem an den Einsatzstellen. So wie kürzlich, als in Waldbronn (Zug Süd) und Weingarten (Zug Nord) Gefahrstoffe ausgetreten sind. Durch die Corona-Krise ruht derzeit aber der Ausbildung- und Übungsbetrieb, wie bei den Feuerwehren allerorts auch. Während die örtlichen Feuerwehren nach der Vorgabe der Corona-Verordnung in kleinen festen Gruppen wieder üben können, ist dies bei einer überörtlichen Einheit nicht umzusetzen.

„Um dennoch den Kontakt untereinander aufrecht zu erhalten und auch Ausbildungsinhalte weitergeben zu können, haben wir einen digitalen Übungsabend organisiert“, so Edgar Geißler, Verantwortlicher für den Zug Nord. Auf sehr großes Entgegenkommen traf man im Gesundheitsamt Karlsruhe mit der Anfrage sich zu biologischen Gefahren auszutauschen. „Das Gesundheitsamt begrüßt ausdrücklich die Idee der Gefahrgutzüge, in einem Online-Gespräch Fragen zum Thema biologische Gefahren zu beantworten“, so Dr. Peter Friebel, Leiter des Gesundheitsamtes. Als Gesprächspartner für die Feuerwehr stellte sich sein Stellvertreter und Leiter der Infektionsschutzabteilung Dr. Ulrich Wagner zur Verfügung.

Per Videokonferenz trafen sich dann 23. Juni 2020 über 30 Gefahrgutspezialisten virtuell zu einem Übungsabend. Dr. Christian Adam, Fachberater Chemie des Landkreises stand im Feuerwehrhaus Weingarten als Moderator zur Verfügung. Er und Dr. Wagner entwickelten dann ein interessantes Gespräch zu den Gefahren mit biologischen Stoffen und waren per Video live im Chat.

Bei seiner Vorstellung berichtete Dr. Wagner auch über seine zusätzliche Aus- und Weiterbildung beim Innenministerium zum Thema Bioterrorismus und seine Kontakte zur Berufsfeuerwehr Mannheim, die als Analytische Task Force (ATF) auch den Feuerwehren unterstützend zur Verfügung steht. Im Rahmen der Gefahrenabwehr bei Chemieunfällen kooperieren die Gefahrgutzüge des Landkreises seit vielen Jahren mit der ATF Mannheim und haben bei mehreren Einsätzen ihre Proben zur Analyse nach Mannheim gebracht.

Eine wichtige Frage war, wie das Gesundheitsamt im Einsatz mit biologischen Gefahren die Feuerwehr am Einsatzort unterstützen kann. „Wir sehen die speziell ausgebildeten Feuerwehrleute auch mit der entsprechenden Schutzausrüstung da schon in der Erstphase als geeignet, die entsprechenden Maßnahmen zur notfalls erforderlichen Menschenrettung und zur Schadensbegrenzung einzuleiten“, so Dr. Wagner zur Aufgabenverteilung im Einsatzfall. Über die Leitstelle stehen dann die Ärzte aus dem Gesundheitsamt zur Verfügung, um zur Fachberatung eingesetzt werden zu können. Bei Bedarf kommen sie auch vor Ort.

Reichlich genutzt wurde von den Teilnehmern auch die Möglichkeit per Chat Fragen an den Gesundheitsexperten zu stellen. Hierbei wurde auch die aktuelle Situation durch den Corona-Virus ausgiebig behandelt. „Nach den guten Erfahrungen wird man diese Möglichkeit des Austausches und der Weiterbildung bei den Gefahrgutzügen auch künftig nutzen“, so das Fazit von Zugführer Edgar Geißler – „auch wenn aber alle dringend darauf hoffen, möglichst bald in den Übungs- und Ausbildungsalltag, ohne die derzeitigen Beschränkungen, zurückkehren zu können“.

Karlsruhe – Nach tätlichem Angriff am Schlossvorplatz sucht die Polizei nach den Geschädigten

Karlsruhe Nach einem tätlichen Angriff am Samstagabend auf dem

Schlossvorplatz in Karlsruhe sucht die Polizei nach zwei Geschädigten, die

aufgrund eines beherzten Eingreifens von Zeugen flüchten konnten. Bei der

folgenden Auseinandersetzung zwischen den Zeugen und den Tatverdächtigen kam es

zu einer Bedrohung mit einem Messer und dem Einsatz von Reizgas.

Bei den unbekannten Geschädigten handelt es sich um eine Frau und einen Mann im

Alter von zirka 60 Jahren. Diese waren um kurz vor 22 Uhr auf dem

Schlossvorplatz zwischen der Gaststätte Multi Kulti und dem Platz der

Grundrechte unterwegs, als ihnen eine dreiköpfige Gruppe entgegenkam. Aus der

Gruppierung heraus zeigte eine 33-Jährige den Geschädigten offenbar grundlos den

ausgestreckten Mittelfinger. Als die beiden versuchten, den Tatverdächtigen

auszuweichen, stieß ein 29-jähriger Beschuldigter dem Mann so gegen die Brust,

dass dieser zu Boden ging.

Daraufhin griffen mehrere Zeugen des Vorfalls ein und stellten die Gruppe, zu

der auch ein 46 Jahre alter Mann gehörte. Es kam zu einer handgreiflichen

Auseinandersetzung, wodurch die beiden Geschädigten in Richtung Schlossgarten

flüchten konnten. Während des Gerangels drohte der 29-Jährige den couragierten

Passanten mit einem Messer. Diese verwendeten in der Folge Reizgas gegen den

Mann.

Die verständigte Polizei konnte die drei Tatverdächtigen dank der Helfer

festnehmen. Der 29-Jährige wies bei einem Atemalkoholtest einen Wert von 2,1

Promille auf. Seine Begleiterin war laut Testgerät mit 1,68 Promille

alkoholisiert.

Da sie sich auch gegenüber den Polizeibeamten weiter äußerst aggressiv

verhielten und nicht zu beruhigen waren, wurden sie in Gewahrsam genommen.

Außerdem wurde ein Ermittlungsverfahren gegen sie eingeleitet.

Nun sucht die Polizei nach den noch unbekannten Geschädigten. Sie werden

gebeten, sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter Telefon 0721

666-3311 zu melden.

Bad Schönborn – Polizei sucht Zeugen nach einer Unfallflucht mit verletztem Fußgänger

Karlsruhe Bad Schönborn – Am Freitag, den 26.06.2020, gegen 21.40 Uhr

wurden ein 43-jähriger Fußgänger von einem PKW angefahren und verletzt. Der

PKW-Führer flüchtet anschließend vom Unfallort, ohne sich um den verletzten

Fußgänger zu kümmern. Zum Unfallzeitpunkt befährt ein PKW die Murgstraße in Bad

Schönborn – Langenbrücken entgegen der erlaubten Fahrtrichtung. Hierbei erfaßt

er den die Fahrbahn überquerenden Fußgänger und schleudert diesen zu Boden. Nach

dem Unfall beschleunigt der Fahrer sein Fahrzeug und entfernt sich von der

Unfallstelle, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Der Fußgänger zieht sich

Prellungen und Schürfwunden zu und muss zur Beobachtung stationär in ein

Krankhaus eingeliefert werden.

Bei dem flüchtenden PKW handelt es sich um einen silbernen Mercedes-Benz,

C-Klasse mit Karlsruher Kennzeichen. Das Fahrzeug war mit zwei männlichen

Personen besetzt. Der Fahrer trug ein dunkles Oberteil.

Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit dem Verkehrsdienst Karlsruhe,

Verkehrsgruppe Bundesautobahn unter der Telefonnummer 0721 / 944840 in

Verbindung zur setzen.