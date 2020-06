Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: 22-Jähriger beißt Polizeibeamten in die Hand

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Mit einem renitenten jungen Mann bekam es

eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Sinsheim am Samstagnachmittag gegen

15:30 Uhr im Bereich des Fohlweidenwegs zu tun. Nachdem gemeldet worden war,

dass ein 22-Jähriger gegen das Hausverbot in einer Gemeinschaftsunterkunft

verstoßen hatte, kontrollierten die Beamten den jungen Mann unweit der

Unterkunft. Nachdem ihm eindringlich erklärt worden war, dass er die Unterkunft

nicht mehr aufsuchen darf, versuchte er plötzlich an den Beamten vorbei in die

Unterkunft zu laufen und musste festgehalten werden. Es kam zu einer Rangelei

mit dem Mann, der in der Folge einem der Beamten in die Hand biss. Trotz der

getragenen Handschuhe erlitt dieser Verletzungen, konnte den Dienst aber

fortsetzen. Der Mann wurde schließlich nach ärztlicher Untersuchung in eine

Gewahrsamszelle verbracht. Gegen ihn wird nun wegen Hausfriedensbruch und

tätlichen Angriff gegen Polizeibeamte ermittelt.

Schwetzingen/BAB 6: Bei Fahrzeugkontrolle Drogen entdeckt – Fahrer unter Drogeneinfluss

Schwetzingen/BAB 6 (ots) – Am Samstagabend kontrollierten Beamte der

Verkehrspolizei Walldorf gegen 19 Uhr einen niederländischen Pkw auf der Tank-

und Rastanlage Hockenheim-West und stellten dabei fest, dass der Fahrer unter

Drogeneinfluss stand und seine 4 Mitfahrer Betäubungsmittel bei sich führten.

Während der Verkehrskontrolle ergaben sich drogenkonsumtypische Auffälligkeiten

bei dem 20-Jährigen, die durch einen Urintest bestätigt wurden. Aus diesem Grund

wurde ihm später auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Bei der weiteren

Durchsuchung des Reisegepäcks und des Fahrzeugs fanden die Beamten kleinere

Mengen Kokain und Haschisch. Die Personen wurden nach Zahlung einer

Sicherheitsleistung entlassen, müssen aber nun mit Ermittlungsverfahren wegen

des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln rechnen.

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: 28-jähriger Fahrradfahrer bei Sturz leicht verletzt – Unfallverursache flüchtet – Zeugen gesucht

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Wie der Polizei erst nachträglich gemeldet

wurde, kam es am Freitag (26.06.) gegen 8.15 Uhr in der Unteren Talstraße zu

einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer stürzte und leicht verletzt wurde.

Nach den bisherigen Erkenntnissen war ein Autofahrer mit einem schwarzen

Mittelklassewagen von Parkplatz des Lidl-Marktes nach rechts in die Untere

Talstraße abgebogen. Dabei missachtete er den Vorrang des vorbeifahrenden

Radfahrers. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden bremste der Radfahrer stark ab

und stürzte nach einer Ausweichbewegung auf die Straße. Der Autofahrer fuhr ohne

anzuhalten weiter. Aufgrund bestehender Schmerzen begab sich der 28-Jährige am

Montag in ärztliche Behandlung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall

geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 06271/92100 beim Polizeirevier

Eberbach zu melden.

Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis: Drei Baucontainer auf Großbaustelle aufgebrochen und daraus Baumaschinen entwendet – Polizei sucht Zeugen

Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Sonntagmorgen kurz vor 8 Uhr entdeckte

ein Spaziergänger auf der Großbaustelle auf der Kreisstraße zwischen Dielheim

und Rauenberg, unterhalb der A 6, drei aufgebrochene Baucontainer. Wie sich

herausstellte, wurden die Container mit brachialer Gewalt geöffnet und daraus

mehrere Baumaschinen entwendet. Außerhalb der Container lagen mehrere leere

Verpackungen der Fa. Hilti, in denen sich zuvor Handbaumaschinen befanden. Die

Höhe des Sach- und Diebstahlsschaden steht bislang noch nicht fest. Aufgrund der

bisherigen Erkenntnisse muss es sich um mehrere Täter gehandelt haben. Zeugen,

die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon

06222/57090 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.

Wiesenbach/Rhein-Neckar-Kreis: 22-jähriger Autofahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Wiesenbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Sonntagabend flüchtete in Wiesenbach

ein 22-jähriger Mann mit einem BMW vor einer Polizeikontrolle. Der Mann fiel

Beamten des Polizeireviers Neckargemünd gegen 20.30 Uhr, in der Mönchzeller

Straße fahrend, auf. Den Beamten war bekannt, dass die Person am Steuer nicht im

Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Polizisten folgen dem BMW und gaben mit

Blaulicht und Leuchtschrift deutlich Anhaltesignale. Dies ignorierte der Fahrer

und gab Gas, nachdem er in die Hauptstraße abgebogen war. Er raste mit fast 100

km/h durch die Hauptstraße, die Poststraße bis zur Waldstraße. Da der Fahrer den

Polizeibeamten bekannt war, brachen diese die Verfolgung ab, um nicht

Unbeteiligte zu gefährden.

Gegen den Mann wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Teilnahme an einem

verbotenen Kraftfahrzeugrennen ermittelt. Auch gegen die Mutter des 22-Jährigen

und Halterin des BMW wird wegen Ermächtigens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis

ermittelt.

Wiesloch-Rauenberg, Rhein-Neckar-Kreis: Pressemeldung 1. Schwerer Verkerhsunfall auf der K 4169

Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis Auf der K 4169 bei Malschenberg ist es zu

einem schweren Verkehrsunfall zwischen 2 Fahrradfahrern und einem PKW gekommen.

Die Rettungskräfte sind unter anderem mit einem Hubschrauber im Einsatz. Die

K4169 ist derzeit voll gesperrt.

Wiesloch-Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Verkehrsunfall auf der K 4169 – Pressemitteilung Nr. 2

Rauenberg Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhren zwei 13- und

15-jährige junge Radfahrer die Römerstraße und querten die K 4169 in Richtung

der Straße Höfe am Sträßel. Hierbei wurde der 13Jährige von einem 59jährigen

Mercedes Fahrer, der die K 4169 befuhr, erfasst. Durch den Zusammenprall wurde

der Radfahrer zu Boden geschleudert und schwer verletzt. Er wurde mit einem

Rettungshubschrauber und lebensgefährlichen Verletzungen in eine Mannheimer

Klinik geflogen. Sein 15jähriger Begleiter blieb unverletzt, erlitt jedoch einen

Schock. Der Mercedes Fahrer wurde nur leicht verletzt. Am seinem Pkw entstand

ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 5000,- Euro. Die K 4169 musste für

den Zeitraum der Unfallaufnahme bis 22.22 Uhr gesperrt werden. Eine örtliche

Umleitung wurde eingerichtet. Der genaue Unfallhergang ist noch Gegenstand der

Ermittlung. Zur Rekonstruktion wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Der

Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Meckesheim, Rhein-Neckar-Kreis: Kellerbrand in Wohnhaus

Meckesheim Am Sonntag, den 28.06.2020, kurz vor 12.00 Uhr mittags wurde

die Freiwillige Feuerwehr Meckesheim zu einem Brand in einem Wohnhaus alarmiert.

Der gemeldete Brandausbruch war im Waschraum des Mehrfamilienhauses. Dort geriet

vermutlich durch unachtsames, fahrlässiges Handeln der Bewohner eine Stoffdecke

in Brand. Der genaue Hergang des Brandausbruchs ist Gegenstand der weiteren

Ermittlungen. Da das Kokeln rasch bemerkt wurde, konnten die Bewohner die Decke

selbständig ablöschen. Drei Personen erlitten hierbei jedoch eine

Rauchgasintoxikation und wurden zur Behandlung durch den Rettungsdienst in ein

Krankenhaus verbracht. Durch den Ruß entstand ein Sachschaden in Höhe von ca.

2.ooo Euro. Nachdem die Feuerwehr den Keller belüftet hatte, konnte sie wieder

abrücken. Sie war mit 5 Fahrzeugen an der Einsatzstelle. Der Rettungsdienst war

mit 3 Rettungswagen und einem Notarzt vor Ort. Das Polizeirevier Neckargemünd

führt die weiteren Ermittlungen.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbrüche in Baucontainer – Polizei sucht Zeugen

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis Über das vergangene Wochenende brachen

unbekannte Täter in mehrere Baucontainer auf Baustellen ein. Am Samstagmorgen

kurz nach 7 Uhr bemerkte eine Spaziergängerin auf einer Baustelle im Langmaasweg

gegenüber dem Hauptfriedhof einen gewaltsam aufgebrochenen Container und

verständigte die Polizei. Im Container waren alle Schränke und Schubladen

geöffnet und durchwühlt. In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 1 Uhr

entdeckte eine Objektschutzstreife, dass zahlreiche Container auf der Baustelle

unterhalb der B 38 am nördlichen Arm der Weschnitz aufgebrochen waren. Auch hier

wurden Baucontainer durchsucht. Über den entstandenen Sachschaden und

eventuelles Diebesgut liegen derzeit noch keine Informationen vor. Zeugen, die

in den fraglichen Zeiträumen verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben,

werden gebeten, sich unter Telefon 06201/10030 beim Polizeirevier Weinheim zu

melden.

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: 21-Jähriger geht auf Polizeibeamte los

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis In Ketsch leistete am Samstagabend ein

21-jähriger Mann Widerstand gegen Polizeibeamte und griff sie tätlich an.

Mehrere Anwohner beschwerten sie gegen 23 Uhr wegen fortgesetzter Ruhestörungen

ausgehend von einer Gartenparty im Hohwiesenweg. Durch die einschreitenden

Beamten sollte die Musikanlage abgebaut werden, um weitere Störungen zu

verhindern und die Nachtruhe der Anwohner wieder herzustellen. Dies brachte

einen Partygast derart in Rage, dass er die Polizeibeamten tätlich anging. Er

versuchte, durch Wegreißen und Wegstoßen die Polizisten daran hindern, die

Anlage tatsächlich abzubauen. Nur durch Einsatz von Pfefferspray konnte der

21-Jährigen zu Räson gebracht werden. Hierdurch erlitten weitere Partygäste

leichte Augenreizungen, die durch hinzugerufene Rettungskräfte versorgt werden

mussten. Aufgrund der Uneinsichtigkeit der Feiernden musste die Gartenparty

schließlich beendet werden. Gegen den Verantwortlichen wird eine Anzeige wegen

Ruhestörung gefertigt, der aggressive 21-Jährige muss sich wegen tätlichem

Angriff auf Polizeibeamte verantworten.