Mannheim-Luzenberg: Exhibitionist belästigt Mädchen / Zeugen gesucht!

Mannheim-Luzenberg (ots) – Am Sonntagabend wurden zwei 15 und 17 Jahre alte

Mädchen gegen 20:30 Uhr in der Stolberger Straße durch einen bislang unbekannten

Exhibitionisten belästigt. Die beiden Mädchen liefen in der Straße an einer

Hofeinfahrt vorbei, als ein dort stehender Mann ohne Oberbekleidung seine Hose

herunterließ und an seinem erigierten Geschlechtsteil manipulierte. Trotz einer

sofort eingeleiteten Funkfahndung konnte der Mann bislang nicht ermittelt

werden.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

ca. 30 Jahre alt

große und dünne Statur

kein Bartträger

helle kurze Haare

bekleidet mit einer dreiviertel-Hose, oberkörperfrei

Das Kriminalkommissariat Mannheim sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu

dem Vorfall geben können. Die Hinweise können unter der Rufnummer 0621/174-4444

abgegeben werden.

Mannheim-Waldhof: 54-jähriger Mann wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Haft

Mannheim-Waldhof (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft

Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim

Haftbefehl gegen einen 54-jährigen Mann türkischer Staatsangehörigkeit erlassen.

Er steht im dringenden Verdacht, seit mindestens November 2019 im Stadtgebiet

von Mannheim einen schwunghaften Handel mit Heroin und Kokain betrieben zu

haben.

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens der Ermittlungsgruppe Rauschgift wurde

bekannt, dass der Tatverdächtige mutmaßlich mehrere Personen als Kuriere

einsetzte, die für ihn die Betäubungsmittel gewinnbringend veräußerten, wobei

geringe Mengen dem Eigenkonsum dienten. Nach umfangreichen Ermittlungen wurde am

25.06.2020 ein Durchsuchungsbeschluss gegen den Tatverdächtigen an dessen

Wohnanschrift vollstreckt.

Hierbei fanden die Ermittler etwa 100 Gramm Heroin, 45 Gramm Kokain, diverse

Konsum-/ und Verpackungsmaterialien sowie über 500 Euro mutmaßliches Dealgeld.

Durch die Staatsanwaltschaft Mannheim wurde beim Amtsgericht Mannheim Haftbefehl

gegen den Tatverdächtigen wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr erwirkt.

Er wurde am Freitag, den 26.06.2020, dem Haft- und Ermittlungsrichter beim

Amtsgericht Mannheim vorgeführt. Nach der Eröffnung des Haftbefehls wurde er in

eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Mannheim und Ermittlungsgruppe

Rauschgift dauern an.

Mannheim-Wohlgelegen: Erneut Farbschmierereien festgestellt – Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – Am Samstagmittag gegen 12.15 Uhr, wurden erneut

Farbschmierereien festgestellt, die eine die Polizei verunglimpfende Darstellung

zeigen. Unbekannte sprühten diese in der Röntgenstraße auf einen

Kleidercontainer an der Zufahrt zum Parkplatz am Gasthaus MaRuBa auf. Hierbei

handelt es sich um die mittlerweile fünfte Schmiererei dieser Art. Das Motiv,

auf das erstmals ein Fußgänger am 24.05.2020 in Mannheim-Neckarau, in der

Unterführung zur Angelstraße aufmerksam wurde, ist in allen Fällen identisch und

wurde offensichtlich mit Hilfe einer Schablone aufgebracht. Zwischenzeitlich war

dieses Geschmiere auch am Morgen des 26.06.2020 am Paul-Martin-Ufer im Stadtteil

Neuostheim, am Fahrradweg ‚Alte Riedbahnbrücke‘ und am Morgen des 27.06.2020 in

der Hauptstraße 81-83, an der Rückseite des EDEKA Marktes im Stadtteil

Feudenheim festgestellt. Der durch die Beseitigung entstandene Schaden ist

bislang nicht bekannt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und

sachdienliche Hinweise zu den Urhebern der Schmierereien geben können, werden

gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg,

Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Mannheim-Neckarau: Verkehrsunfall zwischen Lastwagen und Straßenbahn – Pressemeldung Nr. 3

Mannheim-Neckarau (ots) – Wie bereits berichtet, ereignete sich am

Montagvormittag in der Neckarauer Straße in Mannheim ein schwerer

Verkehrsunfall, bei dem ein Sattelzug und eine Straßenbahn beteiligt waren.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wollte der Fahrer des Sattelzugs in Höhe

der Niederfeldstraße verbotswidrig wenden. Beim Überqueren der Gleise kam es zur

Kollision mit der Straßenbahn. Der Sattelzug wurde anschließend rund 50 Meter

mit der Straßenbahn mitgezogen.

Der Fahrer des Sattelzugs erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde zur

Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er sich einer Notoperation

unterziehen musste.

Die Straßenbahn musste durch ein Kranfahrzeug der Feuerwehr wieder in die Gleise

gehoben und anschließend ins Depot geschoben werden. Der Sachschaden wird auf

rund 700.000 Euro geschätzt. Auslaufende Betriebsstoffe wurden zunächst durch

die Feuerwehr abgestreut, im Anschluss an die Unfallaufnahme und

Bergungsarbeiten wurde die Fahrbahn durch eine Fachfirma gereinigt. Die Ladung

des Sattelzugs, darunter mehrere Paletten mit Gefahrgut, musste zum

Weitertransport umgeladen werden.

Bis ca. 14.15 Uhr war die stadteinwärts führende Fahrbahn der Neckarauer Straße

voll gesperrt. Derzeit wird der Verkehr einspurig an der Unfallstelle

vorbeigeführt, die Aufräumarbeiten, sowie die Unfallermittlungen der

Verkehrspolizei Mannheim dauern an.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Fußgänger bei Verkehrsunfall leicht verletzt – Zeugen gesucht

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bereits am Freitagmorgen, 19. Juni

ereignete sich in Schwetzingen ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger leicht

verletzt wurde. Er wollte in der Carl-Theodor-Straße, in Höhe eines

Einkaufszentrums die Fahrbahn überqueren. Dabei übersah er offenbar den

Mülltransporter eines 29-Jährigen. Er wurde von der vorderen Fahrzeugseite des

Müllfahrzeugs erfasst und erlitt hierbei leichte Verletzungen. Er wurde

vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Da der Unfallhergang bislang nicht

abschließend geklärt werden konnte, sucht die Polizei Zeugen, die den Unfall

beobachtet haben und sachdienliche Angaben zum Ablauf gegen können. Diese werden

gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202/288-0 zu melden.

Mannheim/Innenstadt: Knallgeräusche lösen größeren Polizeieinsatz aus

Mannheim Am Samstagmorgen, gegen 08.20 Uhr, meldetet ein Anwohner im

Quadrat S 3 eine Auseinandersetzung zwischen einer jungen Frau und einem Mann.

In diesem Zusammenhang nahm der Anrufer mehrere Knallgeräusche wahr, die den

Einsatz von insgesamt 8 Streifenwagen nach sich zog. Über die Herkunft der

Knallgeräusche konnten keine weiteren Erkenntnisse gewonnen werden. Hinweise auf

eine Schussabgabe liegen derzeit nicht vor. Die Hintergründe der

Auseinandersetzung sind noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Mannheim: Verkehrsrowdy verursacht Unfall und flüchtet / Zeugen gesucht!

Mannheim Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt sucht Zeugen eines

Vorfalls, der sich am Freitagmittag gegen 14:10 Uhr auf der B38a in

Fahrtrichtung Mannheim-Feudenheim, auf Höhe des Zubringers der BAB 656 ereignet

hat. Ein 48-jähriger Mann befuhr mit seinem grauen Mercedes-Vito die linke der

drei Fahrspuren in Richtung Feudenheim, als eine schwarze BMW Limousine von der

BAB 656 kommend, komplett über alle Fahrspuren zog, um ebenfalls auf die linke

Spur zu wechseln. Als sich der BMW unmittelbar rechts neben dem Mercedes befand,

konnte der 48-Jährige einen Zusammenstoß nur noch dadurch vermeiden, indem er

nach links auswich, wobei er die Leitplanke rammte. Der BMW setzte seine Fahrt

mit hoher Geschwindigkeit fort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall

geben können, werden gebeten, diese unter der Rufnummer 0621/174-3310

mitzuteilen.

Mannheim-Neckarau: Verkehrsunfall zwischen Lastwagen und Straßenbahn – Pressemeldung Nr. 1

Mannheim-Neckarau Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einer

Straßenbahn kam es am Montagmorgen im Stadtteil Neckarau. Gegen 10.30 Uhr waren

ein Sattelzug und eine Straßenbahn in der Neckarauer Straße, zwischen

Niederfeldstraße und Lettestraße, zusammengestoßen. Hierbei entgleiste die

Straßenbahn und steht seither teilweise auf der stadteinwärts führenden

Fahrbahn. Die Neckarauer Straße in Fahrtrichtung Mannheim-Innenstadt ist derzeit

ab der Voltastraße voll gesperrt. Der Verkehr wird örtlich abgeleitet. Über

verletzte Personen ist derzeit nichts bekannt. Vorsorglich sind mehrere

Rettungsfahrzeuge an der Unfallstelle eingesetzt. Die Maßnahmen der

Unfallaufnahme dauern derzeit noch an.

Mannheim-Neckarau: Verkehrsunfall zwischen Lastwagen und Straßenbahn – neun Verletzte, davon eine Person schwer – Vollsperrung Neckarauer Straße – Pressemeldung Nr. 2

Mannheim Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem niederländischen

Sattelzug und einer Straßenbahn am Montagmorgen gegen 10.30 Uhr in der

Neckarauer Straße, zwischen Niederfeldstraße und Lettestraße, wurden insgesamt

neun Personen verletzt. Davon erlitt der Fahrer des Sattelzuges schwere

Verletzungen, er wurde nach der medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle

in eine Klinik eingeliefert. Durch den Zusammenprall entgleiste die Straßenbahn,

die Neckarauer Straße ist derzeit während der Unfallaufnahme und den

Bergungsarbeiten in beide Richtungen voll gesperrt, der Verkehr wird örtlich

umgeleitet. Die Berufsfeuerwehr Mannheim ist ebenfalls mit schwerem Gerät vor

Ort im Einsatz.

Mannheim-Wohlgelegen: Unfallflucht – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Wohlgelegen Einen Unfall verursachte am Sonntagabend ein

unbekannter Autofahrer im Stadtteil Wohlgelegen. Der Unbekannte wartete kurz vor

20 Uhr mit seinem Auto an der roten Ampel des Linksabbiegerstreifens in Höhe der

Einfahrt zum Areal des Klinikums Mannheim. Zur gleichen Zeit wartete eine

70-jährige Frau mit ihrem Mercedes bei Rotlicht auf dem Rechtsabbiegerstreifen

an der Ausfahrt des Klinikums, um in Richtung Feudenheim weiterzufahren. Beide

Beteiligten gaben an, bei Grünlicht losgefahren zu sein. Die 70-Jährige fuhr

daraufhin auf die linke Fahrspur in Richtung Feudenheim. Der Unbekannte fuhr

schließlich ebenfalls in Richtung Feudenheim und wollte ebenfalls auf die rechte

Fahrspur in Richtung Feudenheim fahren. Die Fahrerin des Mercedes wich nach

rechts aus und stieß dabei gegen ein Straßenschild. Der unbekannte Autofahrer

beschleunigte sein Fahrzeug und setzte seinen Weg, ohne anzuhalten, fort. Es

entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Zur einer Berührung der beiden

Fahrzeuge war es nicht gekommen.

Bei dem unbekannten Fahrzeug soll es sich um einen weiß-beigen Pkw mit Steilheck

und HD-Kennzeichen gehandelt haben.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum

flüchtigen Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der

Verkehrspolizei Mannheim, Tel.: 0621/174-4222 zu melden.