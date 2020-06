Heidelberg: 39-jähriger Mann wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls in Haft

Heidelberg (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg

und des Polizeipräsidiums Mannheim:

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde durch das Amtsgericht

Heidelberg Untersuchungshaftbefehl gegen einen 39-jährigen Mann erlassen. Dieser

steht im dringenden Verdacht, am Samstagnachmittag in der Heidelberger Altstadt

innerhalb von nur 30 Minuten gleich drei Ladendiebstähle begangen zu haben.

Der Beschuldigte soll zwischen 15.30 Uhr und 16.00 Uhr dreimal ein

Elektronikfachgeschäft in einem Einkaufszentrum in der Sofienstraße betreten

haben und dabei insgesamt zehn Mobiltelefone, sowie eine Smartwatch im Wert von

über 4.200 Euro entwendet haben. Dabei benutzte er eine präparierte Tasche, um

ein Auslösen der Diebstahlsicherung zu verhindern.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde Untersuchungshaftbefehl gegen

den Mann erlassen. Er wurde nach der Vorführung bei der Haft- und

Ermittlungsrichtern und Eröffnung des Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt

eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeireviers

Heidelberg-Mitte dauern an.

Heidelberg-Altstadt: Schlägerei zwischen zwei Personengruppen – 19-Jähriger soll mit Messer bedroht worden sein

Heidelberg (ots) – Am Sonntagmorgen gegen 3 Uhr gerieten in der Hauptstraße in

Höhe des Theaterplatzes zwei Personengruppen, überwiegend aus Heidelberg und

Mannheim, mit insgesamt 13 Beteiligen im Alter zwischen 18 und 22 Jahren aus

unbekannten Gründen in Streit. Nachdem zunächst verbal gestritten wurde, soll im

weiteren Verlauf ein 19-jähriger Tatverdächtiger ein Messer gezückt und von

einem Gleichaltrigen Geld und Zigaretten gefordert haben. Kurz darauf kam es zu

tätlichen Auseinandersetzungen zwischen den Gruppierungen. Die Polizei konnte

die Personalien der Beteiligten feststellen. Bei der Durchsuchung des

19-Jährigen wurde in seiner Jackentasche ein Messer aufgefunden und

sichergestellt. Gegen den Tatverdächtigen wird nun wegen des Versuchs der

schweren räuberischen Erpressung ermittelt. Die Ermittlungen wegen

Körperverletzung hat das Polizeirevier Heidelberg-Mitte übernommen.

Heidelberg-Ziegelhausen: Auto aufgebrochen und Baumaschinen entwendet – Zeugen gesucht

Heidelberg Im Zeitraum von Samstag, 13 Uhr bis Sonntagmittag, 12 Uhr

wurde ein in der Peterstaler Straße, nördlich des Kreuzgrundweg, abgestelltes

Auto aufgebrochen und daraus mehrere Baumaschinen der Marke Stihl entwendet. Die

ersten Ermittlungen ergaben, dass das rechte hintere Fenster aufgehebelt wurde.

Die exakte Höhe des Diebstahlsschadens steht noch nicht fest. Zeugen, die

verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon

06221/45690 beim Polizeirevier Heidelberg-Nord zu melden.