Vandalismus am Simmertaler Sportgelände

Simmertal

Am Wochenende vom Donnerstag 25.06.2020 bis zum Montag 29.06.2020 verursachten bislang unbekannte Täter einen Sachschaden durch Vandalismus auf dem Gelände der Willi-Heß-Sportstätte. An einem am Spielfeld abgestellten Traktor wurden unter anderem die Frontscheinwerfer eingeschlagen. Ein weiteres, in einer Garage abgestelltes Fahrzeug wurde durch das Einfüllen einer Flüssigkeit in dessen Tank beschädigt. Der Sachschaden konnte noch nicht ermittelt werden. Möglicherweise liegt er jedoch in einem unteren, vierstelligen Bereich. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Kirn unter 06752 1560 zu melden.

Spiegel abgefahren und geflüchtet

Kirn

Am 29.06.2020 in der Zeit von 08:40 Uhr bis 09:30 Uhr parkte ein PKW der Sozialstation in Kirn, Meckenbacher Weg. Während dieser Zeit streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug den linken Außenspiegel des geparkten Fahrzeuges, wobei dieser beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Kirn unter 06752 1560 zu melden.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Kirn

Am späten Sonntagabend kontrollierte eine Polizeistreife gegen 23:20 Uhr einen Pkw, welcher den Lohweg in Richtung Obersteiner Straße befuhr. Hierbei ergaben sich bei dessen 22-jährigen Fahrerin Anhaltspunkte für einen zeitnahen Drogenkonsum. Ein Vortest reagierte positiv auf die Wirkstoffe THC, Amfetamin und Kokain. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutprobe angeordnet. Die 22-Jährige wird sich in einem Bußgeld- sowie einem Strafverfahren verantworten müssen. Zudem wird die zuständige Fahrerlaubnisbehörde unterrichtet.

Verkehrsunfallflucht

Ramsen

Am 28.06.2020, gegen 14:20 Uhr, ereignete sich in der Mühlstraße in Ramsen eine Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Unfallverursacher streifte beim Vorbeifahren ein geparktes Fahrzeug und verursachte hierdurch erheblichen Sachschaden. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06352-9110 zu melden.