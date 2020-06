Unwetterzelle über Rheinhessen

Gegen 18:15 Uhr am Freitagabend zog eine Gewitterzelle über Rheinhessen und bescherte der Feuerwehrleitstelle Mainz kurzzeitig ein erhöhtes Einsatzaufkommen. Da die Wetterlage im Vorfeld genau beobachtet wurde, konnte frühzeitig Unwetteralarm ausgelöst werden und das Personal der Leitstelle wurde verstärkt.

Durch die Feuerwehrleitstelle wurde Insgesamt zwischen 18:15 und 19:30 Uhr 25 Einsätze abgearbeitet.

Im Stadtgebiet Mainz wurden 6 kleinere Einsätze mit abgebrochenen Ästen und ein umgestürzter Baum von der Feuerwehr abgearbeitet. Im Einsatz waren neben der Berufsfeuerwehr die Freiwilligen Feuerwehren Innenstadt, Hechtsheim, Gonsenheim und Weisenau. Es entstanden geringe Sachschäden und soweit bekannt wurden keine Personen verletzt.

In den Landkreisen Mainz-Bingen und Alzey-Worms wurden die dortigen Feuerwehren zu 19 Einsätzen alarmiert. Zumeist Wasserschäden und abgebrochene Äste oder umgestürzte Bäume.

Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen Betäubungsmittelgesetz

Bingen

Waldalgesheim, 28.06., 14:04 Uhr. Ein 34-jähriger befuhr mit seinem Hyundai mit Binger-Kennung zu schnell die Rümmelsheimer Straße in Richtung Waldalgesheim. Der Funkstreifenwagen, bei dem Blaulicht und Signalhorn eingeschaltet waren, hatte Mühe, diesem zu folgen. Der Fahrer bog vor Waldalgesheim in einen Feldweg ab und kam nach ca. 1 km zum Stehen. Der 34-jährige amtsbekannte Fahrer konnte keine Fahrerlaubnis vorweisen; diese war ihm bereits wegen einer Fahrt unter Drogeneinfluss entzogen worden. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs wurden im Kofferraum diverse Drogen sichergestellt. Gegen den Fahrer wurden Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter Drogeneinfluss eingeleitet; die 31-jährige Beifahrerin, Halterin des Hyundais, muss sich wegen Duldens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Die Polizei Bingen bittet um Hinweise, ob es auf der erwähnten Fahrtstrecke zu einer Gefährdung des Gegenverkehrs kam.

Ruhestörung und verhinderte Trunkenheitsfahrt

Bingen

Rheindiebach, Rheinufer, 28.06., 06:15 – 06:25 Uhr. Mehrfach gingen Beschwerden über laute Musik am Rheinufer ein; ca. 6 – 7 Heranwachsende und junge Erwachsene im Alter von 19 bis 26 Jahre tranken Alkohol und gingen im Rhein baden. Bei der Anzeigenaufnahme ging ein alkoholisierter 26-jähriger mit noch voller Weinflasche in der Hand zu seinem Fahrzeug und entnahm diesem mehrere Gegenstände. Er gab an, weiter trinken zu wollen. Er wurde auf einen Wert von 0,69 Promille getestet. Aufgrund der Vielzahl der Beschwerden und der Uneinsichtigkeit wurde die Musikanlage sichergestellt. Der Fahrzeugschlüssel des 26-hährigen wurde zur Verhinderung einer Trunkenheitsfahrt einbehalten.

Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss – Urkundenfälschung

Bingen

Bingen, 28.06., Mainzer Straße, Polizeidienststelle, 16:20 Uhr. Nach einer Drogenfahrt am 28.06. um 00:45 Uhr erschien am Nachmittag der Freund des Fahrers, um die sichergestellten Fahrzeugschlüssel abzuholen. Bei Einsicht in den Führerschein und Personalausweis des Freundes stellten die Beamten Hinweise auf Fälschungen der Urkunden fest. Diese wurden sofort sichergestellt und entsprechende Ermittlungen eingeleitet.

Versuchter Pferdediebstahl

Stadecken-Elsheim Samstag, 27.06.2020, 16:30 -17:50 Uhr

Am späten Samstagnachmittag wird ein Pferd von einer Weide in Stadecken-Elsheim

entwendet. Das Pferd kann zunächst nicht aufgefunden werden, wird aber später

auf einem Weg an einem Tor angebunden vorgefunden. Möglicherweise wurde es dort

abgestellt, um es später mit einem Anhänger abzuholen. Es liegen keine

Täterhinweise vor.

Einbruchsdiebstahl in Keller

Mainz-Weisenau Sonntag, 14.06.2020, 12:00 Uhr bis Sonntag, 28.06.2020,

20:51 Uhr

Am Sonntagabend wird der Polizei ein Einbruchsdiebstahl in einen Keller in

Mainz-Weisenau gemeldet. Unbekannte Täter haben das Schloss des Kellerabteils

aufgebrochen und mehrere hochwertige Gegenstände entwendet. Es liegen keine

Täterhinweise vor.

Trickdiebstahl

Mainz Freitag, 26.06.2020, 14:00 Uhr bis 14:30 Uhr

Eine 96-Jährige wird in der Mainzer Oberstadt vor ihrem Haus von einem Mann

angesprochen. Er fragt sie nach einem ihr namentlichen bekannten Nachbarn und

erklärt dann, er müsse die Starkstromleitungen überprüfen. Die 96-Jährige lässt

ihn in ihr Haus. Nachdem er wieder gegangen ist stellt sie fest, dass ihre

Geldbörse mit Bargeld in Höhe eines dreistelligen Betrages sowie Bankkarten und

Ausweispapieren entwendet wurden.

Personenbeschreibung:

circa 180 cm

Glatze

kräftige Statur

sportlich angezogen, kurze Hose

Umhängetasche

Bier an Tankstelle geklaut

Mainz Sonntag, 28.06.2020, 21:00 Uhr

Am Sonntagabend kommen drei Männer in den Verkaufsraum einer Tankstelle in der

Geschwister-Scholl-Straße. Während einer der Männer an der Kasse die Kassiererin

ablenkt und dabei die beiden anderen Männer verdeckt, entwenden diese vier

Sixpacks Bier aus dem Regal und flüchten anschließend. Der Mann an der Kasse

verlässt den Verkaufsraum ohne etwas zu kaufen. Wenig später kommt dieser noch

einmal zurück um eine Packung Zigaretten zu kaufen.

Personenbeschreibung der drei Täter:

zwischen 30 und 45 Jahren

männlich

haben deutsch mit Akzent gesprochen

LKW-Abfahrtskontrollen

Rheinhessen/Gau-Bickelheim Am Sonntagabend führten Kräfte der

Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim erneut Abfahrtskontrollen im Dienstgebiet

durch. Insbesondere an den Tank- und Rastanlagen Wonnegau-Ost und -West an der A

61.

Insgesamt wurden 56 LKW kontrolliert, die sich bereitmachten, um 22 Uhr zum Ende

des Sonntagsfahrverbotes ihre Fahrten fortzusetzen.

Bei acht Fahrern wurden zur Verhinderung einer Fahrt unter Alkoholeinfluss

präventiv Führerscheine sichergestellt. Der Spitzenreiter hatte 1,97 Promille.

Insgesamt hatten vier Fahrer deutlich über 1,1 Promille, vier weitere lagen im

Bereich möglicher Ordnungswidrigkeiten.

Wasserrettungseinsatz auf dem Rhein –

Zwei Personen aus gekentertem Segelboot in Sicherheit gebracht

Am heutigen Samstagnachmittag um 15:50 Uhr teilte ein Anrufer der Feuerwehrleitstelle Mainz mit, dass er in Höhe der Weisenauer Brücke ein gekentertes Boot auf dem Rhein gesehen habe. Gemäß Wasserrettungskonzept wurden umgehend Einsatzkräfte aus Hessen und Rheinland-Pfalz zur Einsatzstelle alarmiert. Zu diesem Zeitpunkt waren noch keine Informationen zum Zustand der Bootsbesatzung bekannt.

Ein Boot der DLRG Mainz erreichte als erstes die Einsatzstelle und stellte fest, dass es sich um ein gekentertes Segelboot handelte, welches in Höhe von Mainz-Weisenau im Rheinhauptstrom abtrieb. Die im Rhein treibende Bootsbesatzung wurde vom Boot der DLRG aufgenommen, beide Personen waren unverletzt.

Das Segelboot wurde von mehreren Booten der Feuerwehr aus Mainz und aus Ginsheim-Gustavsburg gesichert, die Einsatzstelle wurde von zwei Booten der Wasserschutzpolizei aus Hessen und Rheinland-Pfalz abgesichert. Der ebenfalls alarmierte Rettungshubschrauber Christoph 77 konnte die Einsatzstelle nach kurzer Lageerkundung wieder verlassen.

Das Segelboot wurde von der Feuerwehr aufgerichtet, an einem Feuerwehrboot gesichert und zum Ölhafen nach Gustavsburg geschleppt. Die Sicherungsmaßnahmen wurden durch den vorherrschenden lebhaften Wind erschwert.

Im Einsatz waren vier Boote der Feuerwehr Mainz, ein Boot der Feuerwehr Ginsheim-Gustavsburg, ein Boot der DLRG Mainz und zwei Boote der Wasserschutzpolizei. Das ebenfalls alarmierte Feuerlöschboot und das Boot der Feuerwehr Trebur konnten den Einsatz abbrechen.

Der Rettungsdienst stand mit einem Rettungswagen bereit.

Ursache für das Kentern war offensichtlich ein technischer Defekt am Großschot des Segelbootes, wodurch dieses festklemmte. Das Boot konnte daraufhin nicht mehr gesteuert werden und schlug um.

