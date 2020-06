Linienbus aufgebrochen

Sembach (Kreis Kaiserslautern) Unbekannte sind am Wochenende in der

Lindbergh-Allee in einen Linienbus eingebrochen. Das Fahrzeug parkte auf dem

ehemaligen US-Militärgelände. Die Täter machten sich an der hinteren Tür des

Fahrzeugs zu schaffen. Dabei beschädigten sie den Verschlussmechanismus. Es

entstand Sachschaden von mindestens 1.000 Euro. Die Polizei sicherte Spuren und

bittet um Zeugenhinweise. Wem sind zwischen Freitag, 21.30 Uhr, und Sonntag, 12

Uhr, Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2150

entgegen. |erf

Essen angebrannt

Kaiserslautern Ein angebranntes Essen sorge am Sonntagmorgen in der

Friedrichstraße für einen Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei.

Zeugen meldeten Rauch aus der Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Sofort rückten

die alarmierten Rettungskräfte aus. Vor Ort öffnete die Feuerwehr die Tür der

betroffenen Wohnung. Der Inhaber war erst durch den Einsatz der Wehrleute wach

geworden. Er hatte auf dem Herd einen Topf stehen lassen. Das Essen darin

brannte an. Der Mann blieb unverletzt. Die Feuerwehr sorgte für eine

Durchlüftung der Wohnung. Sachschaden ist nicht entstanden. |erf

Kind angefahren – Polizei sucht weißen Audi

Kaiserslautern Dem Fahrer eines vermutlich weißen Audi wird vorgeworfen

am Montag (22. Juni 2020) in der Feuerbachstraße ein Kind angefahren zu haben.

Die Polizei bittet um Hinweise.

Der zwölfjährige Junge fuhr um circa 13.45 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem

Gehweg. Ein Autofahrer, der von einem Parkplatz fuhr, kollidierte beim Ausfahren

mit dem Jungen. Das Kind wurde dabei leicht verletzt. Der Fahrer soll noch etwas

geschrien haben, dann fuhr er weiter. Jetzt ermittelt die Polizei wegen des

Verdachts der sogenannten Fahrerflucht und bittet um Hinweise. Zeugen die den

Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Fahrer beziehungsweise dessen Wagen

geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der

Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Bombendrohung gegen Tankstelle

Kaiserslautern Wegen einer Bombendrohung ist in der Nacht zum Sonntag

eine Tankstelle in der Altenwoogstraße abgesperrt und durchsucht worden. Kurz

nach 2 Uhr ging die Drohung telefonisch in der Tankstelle ein. Eine

Mitarbeiterin der Tankstelle informierte die Polizei. Das Tankstellengelände

wurde von der Polizei abgesperrt und geräumt. Ein Sprengstoffspürhund suchte das

Gelände ab. Eine Bombe konnte der Hund nicht finden. Jetzt ermittelt die Polizei

wegen des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch die Androhung

einer Straftat. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter

der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |erf

Taschendieb am Blechhammer verfolgt – Wer kann Hinweise geben?

Kaiserslautern Ein 80-Jähriger ist am Sonntagvormittag am Hammerwoog von

einem Unbekannten bestohlen worden. Ein Zeuge verfolgte den Dieb. Die Polizei

sucht den unbekannten Helfer. Er könnte wichtige Hinweise zum Täter geben.

Der Senior war gegen 10 Uhr Opfer eines Taschendiebs geworden. Der 80-Jährige

saß auf einer Bank am Blechhammerweiher als sich der Täter an seinem Geldbeutel

vergriff und das Portemonnaie stahl. Der Dieb rannte einen Hang hinauf, in

Richtung Königsberger Straße. Er könnte etwa 16 bis 18 Jahre alt sein. Der

Unbekannte ist von schmaler Statur und hat ein rundes Gesicht. Er trug eine

lange rote Hose, ein dunkles T-Shirt, Turnschuhe und eine sogenannte Basecap.

Der Mann sprach deutsch.

Ein Spaziergänger verfolgte den Dieb. Ob er ihn einholte oder Hinweise zum Täter

geben kann ist nicht bekannt. Die Identität des Zeugen steht nicht fest. Der

Spaziergänger wird gebeten, sich mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der

Telefonnummer 0631 369 2620 entgegen. |erf

Einbruch in Handy Repair Laden

Handys aus der Auslage erbeutete ein Einbrecher in der

Fruchthallstraße. In der Nacht zum Samstag schlug ein noch

unbekannter Täter die Scheibe des Geschäfts ein, um an das Diebesgut

zu gelangen. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige laut

Zeugenaussagen mit einem Fahrrad in Richtung Innenstadt. Hinweise auf

Tat oder Täter nimmt die Kriminalpolizei Kaiserslautern unter der

0631-269 2620 entgegen. /pvd

Versuchter Einbruch ins Haus für Jugend und Soziales

Otterberg – Beim Versuch blieb es an dem Gebäude in der Hauptstraße in Otterberg.

Die Manipulationen wurden am Freitagvormittag festgestellt. Wann

genau der Einbruchsversuch war, ist nicht bekannt. Hinweise auf

verdächtige Wahrnehmungen oder Personen in diesem Zusammenhang nimmt

die Kriminalpolizei Kaiserslautern unter 0631-369 2620 entgegen. /pvd