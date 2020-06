Kontrollen des Polizeipräsidiums Osthessen – „Tuning“ und „Poser“ – Schwerpunktkontrollen des Polizeipräsidium Osthessen

Fulda – Nicht jedes Tuning- und / oder Zubehörprodukt kann bedenkenlos gekauft und bei einer Umrüstung von Fahrzeugen eingebaut werden. Dies ist leider oftmals der Fall, stellten die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten der Direktion Verkehrssicherheit und Sonderdienste des Polizeipräsidiums Osthessen in den vergangenen Tagen bei mehreren Kontrollen im Innenstadtbereich von Fulda fest. In vielen Fällen wurden die Abgasanlagen der meist hochwertigen und hochmotorisierten Fahrzeuge so verändert, dass ihr Betrieb unzulässigen Lärm verursacht. Das Motto der meist jungen männlichen Fahrer lautet „Sehen und gesehen werden“. Wer jedoch unzulässige Veränderungen an seinem Fahrzeug vornimmt, stellt nicht nur ein erhebliches Sicherheitsrisiko für alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer dar, sondern belastet auch die Umwelt.

Rund 60 Fahrzeuge wurden durch die Beamtinnen und Beamten kontrolliert. 52 Mal erlosch die Betriebserlaubnis auf Grund von baulichen Veränderungen und die Weiterfahrt wurde untersagt. 9 Fahrzeuge wurden durch die Polizei sichergestellt. Deren Bauart war so verändert worden, dass ein Sachverständiger ein technisches Gutachten erstellen wird. So auch bei einem Ford Focus. Ein Umbau der Auspuffanlage führte zu einer eheblichen Lärmbelästigung.

Zwar konnte der Fahrzeugführer eine Vielzahl an Eintragungen für sein Fahrzeug vorweisen, diese stimmten jedoch nicht mit den tatsächlich eingebauten Teilen überein, so dass auch in diesem Fall die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges erloschen war.

Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, die Kosten der technischen Untersuchung inklusive eines Gutachtens und die Kosten für den Rückbau des Fahrzeugs hinsichtlich den Vorschriften der Straßenverkehrszulassungsordnung kommen nun auf den Fahrzeugführer zu.

Positiv zu erwähnen ist aber auch das fast durchweg verständnisvolle Verhalten der kontrollierten, meist männlichen Fahrer. Oftmals herrschte Unwissen über das, was erlaubt ist und was nicht.

„Ziel der auch in Zukunft stattfindenden Kontrollen ist es jedoch nicht, nur Verstöße zu ahnden, sondern die Fahrzeugführer auch hinsichtlich der bestehenden Gefahren und Risiken zu sensibilisieren. Neben den ordnungswidrigkeiten- und strafrechtlichen Konsequenzen kann es bei schweren Unfällen zu schlimmen gesundheitlichen Folgen und Schadensersatzansprüchen kommen. Das Bestreben der Polizei ist es, in Gesprächen mit den Fahrzeugführern ein Gefahrenbewusstsein zu wecken, damit die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen und die Lärmbelästigung durch unzulässige Fahrzeugveränderungen zu reduzieren“, so Pressesprecher Stephan Müller.

Auch in den kommenden Wochen wird das Polizeipräsidium Osthessen weitere Verkehrskontrollen, unter anderem auch zu diesem Schwerpunktthema, durchführen.

Altarkerzen aus Kirche gestohlen

Gersfeld – Bereits am Mittwoch (24.06.) entwendeten Unbekannte während der allgemeinen Kirchenöffnungszeiten drei Altarkerzen im Wert von 50 Euro aus einer Kirche in der Straße „Marktplatz“. Es entstand kein Sachschaden.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

In Feldscheune eingedrungen

Hünfeld – Eine Scheune zwischen dem Ortsrand von Hünfeld und der B84 in der Gemarkung Großenbach „Blaue Lieth“ war in der Nacht zu Freitag (26.06.) das Ziel von unbekannten Dieben. Die Täter brachen mehrere Vorhängeschlösser der Tore auf und verschafften sich Zutritt zu den Räumlichkeiten. Aus dem Inneren entwendeten sie einen Werkstattwagen der Marke „KraftWelle“, eine Schubkarre, mehrere Wagenheber und Werkzeuge im Gesamtwert von rund 1.000 Euro. Es entstand geringer Sachschaden.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Piaggio-Roller gestohlen

Hünfeld – Am Freitag (26.06.), zwischen 5:20 Uhr und 15:30 Uhr stahlen Unbekannte einen schwarzen Piaggio-Roller vom Fahrradabstellplatz des Hünfelder Bahnhofs. Das Fahrzeug hat einen Wert von rund 200 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfälle

Lauterbach / Herbstein – Zusammenstoß Lauterbach – Am 22. Juni gegen 22:45 Uhr befuhr ein 58-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem schwarzen Ford Puma die Vogelsbergstraße in Richtung Blitzenrod. In Höhe der Hausnummer 32 geriet er nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Hecke und prallte anschließend gegen eine Straßenlaterne. Bei dem Unfall blieb der Pkw-Fahrer unverletzt.Es entstand Sachschaden von 3.000 EUR.

Geparktes Fahrzeug beschädigt Herbstein – Am 25. Juni gegen 15:15 Uhr parkte eine 29-jährige Pkw-Fahrerin ihren roten Ford Fiesta auf dem Schotterparkplatz in dem Buchenweg. Als sie am 27. Juni gegen 22:15 Uhr wieder zu ihrem Wagen kam, stellte sie fest, dass dieser im Frontbereich beschädigt wurde. Offensichtlich war ein anderes Fahrzeug beim Ausparken gegen den Pkw gestoßen und hatte diesen dabei beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Anhand der Höhe der Beschädigung (35-41 cm) könnte der Schaden von der Anhängekupplung eines Fahrzeuges stammen. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel.: 06641-9710, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache der hessischen Polizei. Am Fiesta entstand Sachschaden von 600 EUR.

Diebstahl – Lkw-Anhänger aufgebrochen

Aua – Zwischen Samstag (27.06.) und Sonntag (28.06.) verschafften sich Unbekannte Zutritt auf ein Firmengelände in der Straße „In den Auewiesen“. Die Täter hebelten ein Tor auf und gelangten so auf das Gelände. Hier öffneten sie gewaltsam drei Anhänger und stahlen nach bisherigen Erkenntnissen drei Rüttelplatten der Marke „Lumag“. Der Gesamtschaden beträgt rund 1.600 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de