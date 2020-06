Vandalen wüten in Schulgebäude, Bad Homburg v. d. Höhe, Gonzenheim, Auf der Steinkaut, 26.06.2020, 22.00 Uhr bis 27.06.2020, 08.00 Uhr

(pa)Einen hohen Sachschaden richteten Unbekannte in der Nacht zum Samstag in einem Bad Homburger Gymnasium an. Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen drangen Vandalen auf bislang noch unbekannte Weise in das in Gonzenheim in der Straße „Auf der Steinkaut“ gelegene Schulgebäude ein. Im Inneren ließen die Täter blinde Zerstörungswut walten. Es wurden unter anderem Wände mit Sprühfarbe verunstaltet, Glasscheiben eingeworfen und Feuerlöscher geleert. Die Kosten für die Instandsetzung belaufen sich einer ersten Schätzung nach auf einige Tausend Euro. Die Bad Homburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Sachbeschädigungen in Pfaffenwiesbach, Wehrheim, Pfaffenwiesbach, 23.06.2020 bis 28.06.2020

(pa)Im Wehrheimer Ortsteil Pfaffenwiesbach kam es im Verlauf der vergangenen Woche zu zwei Fällen von Sachbeschädigung. Beide Taten wurden der Polizei am Sonntag gemeldet und ereigneten sich in der dortigen Waldgemarkung. Auf dem Gelände des Waldkindergartens demolierten Unbekannte zwischen Dienstag und Sonntag ein Vogelhaus, indem sie dessen Bodenplatte aus der Verankerung rissen. Zudem wurde zwischen Donnerstag und Sonntag eine nahegelegene Ruhebank mutwillig beschädigt. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Usingen bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer (06081) 9208 – 0.

Pferdeausrüstung gestohlen – Zeugen gesucht, Kronberg im Taunus, Oberhöchstadt, Sodener Straße, 24.06.2020, 18.30 Uhr bis 22.20 Uhr

(pa)Bereits am vergangenen Mittwoch ereignete sich in Oberhöchstadt ein Diebstahl, zu dem die Polizei nun Zeugen sucht. Beim Tatort handelt es sich um eine umzäunte Pferdekoppel in der Sodener Straße. Am Mittwochabend zwischen 18.30 Uhr und 22.20 Uhr überstiegen Unbekannte den Zaun der Koppel, um sich anschließend zu einem dort abgestellten Pferdeanhänger zu begeben. Aus diesem entwendeten die Täter neben einer Pferdedecke auch mehrere Fliegenschutzmasken. Der Gesamtwert des Diebesgutes wird auf über 300 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeistation Königstein unter der Telefonnummer (06174) 9266 – 0 entgegen.

Stange auf Fahrbahn geworfen – Polizei nimmt alkoholisierten Mann fest, Bad Homburg v. d. Höhe, Ferdinandstraße, 27.06.2020, gg. 00.00 Uhr

(pa)In der Nacht zum Samstag wurden in Bad Homburg beinahe zwei Motorradfahrer zu Fall gebracht. Die beiden Kradfahrer befuhren gegen Mitternacht die Ferdinandstraße aus Richtung Hessenring kommend in Fahrtrichtung Louisenstraße, als in Höhe des Rathausplatzes ein Mann eine längere Metallstange vor ihnen auf die Fahrbahn schleuderte. Beide konnten durch starkes Abbremsen und Ausweichen einen Sturz gerade noch verhindern und verständigten die Polizei. Die konnte den mutmaßlichen Stangenwerfer schließlich an einer nahegelegenen Garage ausfindig machen, wo er sich zunächst versuchte hinter einem Gebüsch zu verstecken. Der 46 Jahre alte Mann aus Glashütten wurde festgenommen, das mutmaßliche Tatmittel – eine mehrere Meter lange Aluminiumstange – aufgefunden. Der stark alkoholisierte Festgenommene wurde zur Ausnüchterung und Verhinderung weiterer Straftaten über Nacht in Polizeigewahrsam genommen. Gegen ihn fertigten die Beamten eine Strafanzeige wegen Verdachts des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Zusammenstoß zwischen Fahrradfahrerinnen, Kronberg im Taunus, Am Schanzenfeld, 26.06.2020, gg. 07.15 Uhr

(pa)Am Freitagmorgen wurde in Kronberg eine 56-jährige Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall verletzt. Die Frau befuhr den Radweg parallel zur Straße „Am Schanzenfeld“ vom Westerbach Center kommend in Richtung Oberhöchstadt, als an der Einmündung eines schmalen geteerten Weges zum Campus Kronberg eine 34 Jahre alte Radfahrerin ihren Weg kreuzte. Die beiden Frauen stießen zusammen, wodurch die 56-jährige von ihrem Velo fiel und sich leichte Verletzungen zuzog. Sie wurde zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Fahrradfahrer bei Sturz verletzt, Bad Homburg v. d. Höhe, Gonzenheim, Wiesenstraße, 29.06.2020, gg. 05.55 Uhr

(pa)Am Montagmorgen wurde ein 54-jähriger Fahrradfahrer nach einem Sturz in der Bad Homburger Wiesenstraße in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann wollte gegen 05.55 Uhr von der Flurstraße nach rechts in die Wiesenstraße abbiegen, als ein 38 Jahre alter Radfahrer, der die Wiesenstraße in Richtung Lange Meile befuhr, ihm die Vorfahrt nahm. Der 54-Jährige führte zur Vermeidung einer Kollision eine Vollbremsung durch. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Mountainbike. Er stürzte über den Lenker zu Boden. Dabei zog sich der 54-Jährige Verletzungen – insbesondere im Gesichtsbereich – zu, zu deren Behandlung er in ein Krankenhaus gebracht wurde.

28.06.2020

Verkehrsunfall mit schwerstverletztem Kind

Unfallort: B456, Gemarkung Grävenwiesbach, zwischen den Abfahrten Hundstadt Unfallzeitpunkt: Sonntag, 28.06.2020, 10:38 Uhr

Unfallhergang: Am Sonntagvormittag befuhr eine 36-jährige aus Neu-Anspach mit ihrem Pkw – Peugeot 206 – die B456 aus Richtung Usingen kommend in Richtung Grävenwiesbach. Mit im Fahrzeug befand sich ihre 3-jährige Tochter.

Zwischen den Abfahrten nach Hundstadt (K759 bzw. K760) kam die Fahrerin im Bereich der Zufahrt zu einem Parkplatz aus ungeklärter Ursache (vermutlich um einem Tier auszuweichen) teilweise nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw konnte zurück auf die Fahrbahn gelenkt werden; nach einem erneuten Gegenlenken kam der Pkw vollständig von der Fahrbahn ab, fuhr eine leichte Böschung hinab und prallte letztlich mit der Beifahrerseite seitlich gegen einen Baum. Aufgrund der Wucht der Kollision wurde der Pkw anschließend um fast 360° herumgeschleudert.

Die 36-Jährige konnte sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde letztlich nur leicht verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Dort wurde sie seitdem von Familienangehörigen betreut.

Die 3-jährige – deren Sitz sich unmittelbar im Bereich der Kollisionsstelle mit dem Baum befand – musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Sie erlitt schwerste Verletzungen und musste an der Unfallstelle reanimiert werden, bevor sie mittels Rettungshubschrauber in eine Klinik weitertransportiert werden konnte. Mit einem Ableben muss derzeit weiterhin gerechnet werden.

Am Fahrzeug der 36-jährigen entstand Totalschaden. Es wurde anschließend abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die B456 in dem o. g. Bereich für ca. 3,5 Stunden voll gesperrt.

Polizeistation Bad Homburg: Verkehrsunfälle

Freitag, 26.06.2020 10:00 Uhr bis Freitag, 26.06.2020 16:00 Uhr 61348 Bad Homburg, Louisenstraße

Eine 75-jährige Frau aus Wehrheim parkte ihr graues BMW Cabrio in der Kurhausgarage U2, E2. Als sie das Fahrzeug wieder benutzte, fiel auf, dass es auf der Fahrerseite beschädigt war. Vermutlich hat ein anderer Verkehrsteilnehmer links neben dem Pkw geparkt und hat diesen beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der Fahrer kam seinen Pflichten als Unfallverursacher nicht nach und entfernte sich von der Unfallstelle. Der Sachschaden am Pkw beläuft sich auf ca. 4000,- EUR. Hinweise werden bei der Polizeistation Bad Homburg unter 06172-1200 erbeten.

Samstag, 27.06.2020 11:51 Uhr 61381 Friedrichsdorf, Lilienweg

Ein 80-jähriger Friedrichsdorfer fuhr mit seinem Pkw GLC 250 den Lilienweg vom Tulpenweg aus Kommend in Richtung Houiller Platz. Ihm kam ein Fahrradfahrer entgegen. Der Fahrradfahrer wechselte die Fahrspur und beschädigte den Pkw an seiner rechten hinteren Seite. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 900,- EUR. Der Fahrradfahrer blieb zunächst kurz stehen, flüchtete dann aber in Richtung Kamillenweg. Der Fahrradfahrer war mit einem hellblauen Damenfahrrad mit grauen Gepäckträger unterwegs. Der Pkw Fahrer beschreibt den Fahrradfahrer als ca. 20 Jahre alten Mann mit orientalischen Erscheinungsbild. Er ist ca. 160 cm groß und trug eine beigefarbene Mütze, schwarzes Hemd, Blue Jeans und rotgoldene Turnschuhe. Hinweise werden bei der Polizeistation Bad Homburg unter 06172/1200 entgegen genommen.

Straftaten

Diebstahl Samstag, 27.06.2020, 17:35 Uhr 61381 Friedrichsdorf, Wilhelmstraße

Zwei männliche Personen begaben sich in die Drogerie Müller im Taunus Carre in Friedrichsdorf. Dort lenkte einer der beiden Männer die Verkäuferin ab und der zweite entwendete vier Parfums der Marke Hugo Boss im Wert von 210,- EUR. Beide Personen verließen dann nacheinander den Drogeriemarkt.

Die beiden Männer können beschrieben werden. Der Mann, der die Verkäuferin abgelenkt hat, ist ca. 20 Jahre alt, 180 cm groß, hat längere schwarze Haare nach hinten gegelt. Er trug ein dunkelblaues T-Shirt, eine kurze dunkelgraue Hose und eine Umhängetasche. Er sprach akzentfreies Deutsch. Der Mann, der das Parfüm entwendet hat ist ca. 18-20 Jahre alt, 160 cm groß, vermutlich Südländer. Er hat lockige Haare und war bekleidet mit Jeans und einem blauen T-Shirt. Der Mann hatte einen Rucksack dabei. Wer kann Hinweise zu den Tätern geben? Bitte unter 06172-1200.

Einbruchdiebstahl Freitag, 19.06.2020 17:00 Uhr bis Freitag 26.06.2020 12:15 Uhr 61352 Bad Homburg, Seulberger Straße

Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zum Vereinsheim bzw. dem Gelände der SG Ober-Erlenbach, indem die Zufahrtstore aufgehebelt wurden. Aus der Geräte Garage wurden ein Aufsitzrasenmäher, sowie mehrere kleine Garten- und Baumaschinen entwendet.

Polizeistation Usingen:

Straftaten

Einbruchsdiebstahl mit Pfefferspray, Bewohner überrascht Täter

Tatort: 61276 Weirod, Lauker Weg Tatzeit: Sonntag, 28.06.2020, 04:00 Uhr

Zwei männlichen Täter betraten das Wohnobjekt des Geschädigten vermutlich über die gekippte Schiebetür vom Badezimmer, welche zur Dachterrasse führt. Anschließend begaben sie sich ins Erdgeschoss, entnahmen dort Bargeld und Kreditkarten aus zwei Portemonnaies und öffneten den Kofferraum eines unverschlossenen, nicht zugelassenen PKW. Kurz darauf begaben sich die Täter ins 1. OG, wo die beiden Geschädigten und deren kleinste Tochter schliefen. Ein Täter begab sich in das leere Kinderzimmer einer weiteren Tochter, der zweite Täter begab sich in das Kinderzimmer, in welchem die kleinste Tochter schlief.

Die Geschädigten wurden durch Geräusche im Flur wach und überraschten die Täter. Der Geschdädigte schlug einem der Täter mehrfach mit der Faust in Gesicht, wodurch dieser eine blutende Wunde davontrug. Der zweite Täter griff daraufhin den Geschädigten mit Pfefferspray an. Anschließend flüchteten beide die Treppe herunter. Der Geschädigte schupste einen der Täter, wodurch dieser die Treppe herunterfiel. Beide Täter flüchteten über den Einstieg in den Wald Richtung Oberlauken. Das Stehlgut wird insgesamt auf ca. 200EUR geschätzt.

Beschreibung Täter 1:

männlich

ca. 165 cm klein

schlank

mitteleuropäisches Aussehen

sprach akzentfrei deutsch

max. Anfang 20 Jahre alt

dunkle Hose

schwarz- weißes Shirt

blutende Verletzung im Gesicht

Beschreibung Täter 2:

männlich

ca. 165 cm klein

Anfang 20 Jahre alt

schlank

mitteleuropäisches Aussehen

sprach akzentfrei deutsch

dunkle, sportliche Kleidung

trug Pfefferspray bei sich

Das Gebiet rund um das Tatobjekt wurde durch Streifen und durch einen hinzugezogenen Hubschrauber mit Wärmebildkamera intensiv abgesucht. Die Täter konnten hierbei jedoch nicht mehr angetroffen und festgenommen werden. Spuren, welche auf die Täter schließen könnten, wurden bei einer anschließend durchgeführten Spurensuche am Tatort gesichert.

Die Polizei Usingen, die Ermittlungsverfahren eingeleitet hat, bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06081/9208-0 oder per E-Mail: pst.usingen.ppwh@polizei.hessen.de

Polizeistation Oberursel

Verkehrsunfälle

Verkehrsunfall mit Personenschaden mit E-Bike

61440 Oberursel, Waldweg im Feldberggebiet Freitag, 26.06.2020, 20:00 Uhr

Ein 41 – jähriger Fahrradfahrer stürzte auf einem steil abschüssigen Waldweg mit seinem E-Bike, indem er die Kontrolle über sein Fahrrad verlor. Durch den Sturz wurde er schwer verletzt und mußte in ein Krankenhaus nach Frankfurt verbracht werden.

Tatort: 61440 Oberursel, Weingärtenumgehung Tatzeit: Samstag, 27.06.2020, 14.23 Uhr

Eine 73-Jährige Fordfahrerin befuhr die L 3015 von Kronberg in Richtung Oberursel. Aufgrund der unsicheren Fahrweise wurde die Polizei von einem hinter ihr fahrenden Verkehrsteilnehmer informiert. An einer LZA, die grün zeigte, bremste die Fahrzeugführerin unvermittelt stark ab, so dass der hinter ihr fahrende PKW, Mercedes auffuhr. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,26 Promille bei der Fahrzeugführerin. An den beiden PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von. Ca. 3500EUR

VU-Flucht

Tatort: 61440 Oberursel, Schulstraße Tatzeit: Freitag, 26.06.2020,17.00 Uhr – Samstag, 27.06.2020, 12.30 Uhr

Am Samstag, 27.06.2020, 12.30 Uhr stellt ein Fahrzeughalter einen frischen Unfallschaden an seinem in der Schulstraße ordnungsgemäß geparkten Mercedes fest. Die Heckstoßstange wies einen frischen Lackschaden auf. Hinweise auf einen Verursacher liegen derzeit nicht vor. Beobachtungen, welche Hinweise auf diesen geben könnten, nimmt die Polizei in Oberursel unter 06171-62400 entgegen.

Tatort: 61440 Oberursel, Feldbergstraße Tatzeit: Samstag, 27.06.2020, 14.20 Uhr – Samstag, 27.06.2020, 14.50 Uhr Zur oben genannten Tatzeit parkte ein Fahrzeugführer seinen schwarzen Ford vor einer Bäckerei. Als er nach seinem Einkauf zu seinem PKW zurückkehrte, stellt er einen frischen Unfallschaden im Bereich des hinteren, rechten Kotflügels fest. Ein Unfallverursacher hatte nicht auf sich aufmerksam gemacht. Hinweise auf einen möglichen Verursacher nimmt die Polizei in Oberursel unter 06171/62400 entgegen.

Verkehrsstrafanzeige

Fahren ohne Fahrerlaubnis 61449 Steinbach, Hessenring Freitag, 26.06.2020, 20:45 Uhr

Ein 17 – jähriger Fahrzeugführer wurde mit seinem zulassungspflichtigen Pocketbike von einer Streife der PSt. Oberursel im Rahmen der Streifentätigkeit einer Fahrzeugkontrolle unterzogen. Der Fahrzeugführer war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis.

Polizeistation Königstein:

Straftat:

Sachbeschädigung an Pkw

Tatort: 61462 Königstein-Mammolshain, Am Wacholderberg Tatzeitraum: Freitag, 26.06.2020, zw. 01:00 und 08:00 Uhr Sachverhalt: Am Freitag, 26.06.2020, wurde in den frühen Morgenstunden ein in einer Hofeinfahrt abgestellter schwarzer Mini Cooper beschädigt. Der rechte Blinker und der linke Scheibenwischen wurden abgerissen. Zudem wurde die Motorhaube zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500,- Euro. Hinweise auf die oder den Täter liegen bislang nicht vor.