Fahrraddiebe schlagen zu, Limburg, Konrad-Kurzbold-Straße, Samstag, 27.06.2020, 20.00 Uhr bis Sonntag, 28.06.2020, 09.15 Uhr

(si)In der Nacht zum Sonntag haben Fahrraddiebe in der Konrad-Kurzbold-Straße in Limburg zugeschlagen. Die Unbekannten machten sich an zwei auf einem dortigen Hof stehenden und gesicherten Rennrädern der Marke Cube zu schaffen. Eines der grauen Fahrräder entwendeten die Täter ohne Hinterrad. Bei dem zweiten montierten die Diebe das Hinterrad ab und ließen den Rest des Rennrads zurück. Der bei dem Diebstahl entstandene Schaden wird auf mindestens 1.500 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Motorroller entwendet, Limburg, Krüsmannstraße, Freitag, 26.06.2020, 14.00 Uhr bis Samstag, 27.06.2020, 15.00 Uhr

(si)Von Freitag auf Samstag haben Unbekannte in der Krüsmannstraße in Limburg einen Motorroller entwendet. Laut den Angaben des Geschädigten stand der blaue Roller der Marke Sachs mit dem Versicherungskennzeichen 941 JNB auf einem dortigen Parkplatz und war nicht mehr fahrbereit. Durch eine Zeugin konnten im Tatzeitraum drei Jugendliche im Alter von etwa 14 Jahren in der Nähe des Motorrollers beobachtet werden, von denen eine Person einen Helm bei sich getragen habe. Ob diese Personen etwas mit dem Diebstahl zu tun haben, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Tisch aus Innenhof von Gaststätte gestohlen, Elz, Hadamarer Straße, Sonntag, 28.06.2020, 04.00 Uhr bis 12.30 Uhr

(si)Am Sonntag haben Unbekannte zwischen 04.00 Uhr und 12.30 Uhr in der Hadamarer Straße in Elz einen Tisch aus dem Innenhof einer Gaststätte entwendet. In diesem Zusammenhang fiel einer Zeugin am Sonntagmorgen ein Mann auf, welcher mit einem Tisch ähnlich dem entwendeten durch Elz gelaufen sei soll. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Zeuge verhindert Diebstahl von Laptop, Limburg, Eschhöfer Weg, Sonntag, 28.06.2020, 22.00 Uhr

(si)Am Sonntagabend hat ein aufmerksamer Zeuge im Eschhöfer Weg in Limburg den Diebstahl eines Laptops verhindert. Der Mann konnte gegen 22.00 Uhr beobachten, wie drei Männer über eine Hintertür die Küche einer dortigen Gaststätte betraten. Als der Zeuge den Besitzer des Restaurants darauf aufmerksam machte, stellte dieser das Fehlen eines Laptops aus einem an die Küche angrenzenden Büro fest. Da das Trio die Räumlichkeiten zu diesem Zeitpunkt bereits wieder in Richtung Eschhofen verlassen hatte, eilte der Mann den Tätern hinterher und konnte diesen das Laptop abnehmen. Alle drei Männer sollen zwischen 20 bis 30 Jahre alt gewesen sein und nach der Tat weiter in Richtung Lahnufer gelaufen sein. Zudem soll eine Person des Trios dunkel und eine anderer hell gekleidet gewesen sein. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Außenspiegel von Pkw abgetreten, Limburg, Tal Josaphat, Sonntag, 28.06.2020, 00.10 Uhr und Montag, 29.06.2020, 00.50 Uhr

(si)Sowohl in der Nacht zum Sonntag als auch in der Nacht zum Montag haben Unbekannte die Außenspiegel von mindestens drei im Limburger Tal Josaphat geparkten Pkw beschädigt. Laut den Angaben eines Zeugen sollen zwei Männer am Montag gegen 00.50 Uhr gegen die Spiegel zweier dort abgestellter Pkw, einem VW Golf und einem schwarzen Volvo, getreten haben. Im Anschluss sei das Duo in Richtung Innenstadt geflüchtet. Beide Täter sollen etwa 1,85 m groß gewesen sein und kurze blonde Haare gehabt haben. Bekleidet sei das Duo mit schwarzen Oberteilen sowie blauen Jeans gewesen. Zudem soll einer der Täter weiße und der andere schwarze Schuhe getragen haben. Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden wird in diesem Fall auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Bereits in der Nacht zum Sonntag wurde gegen 00.10 Uhr der Außenspiegel eines dort abgestellten Mercedes beschädigt. Laut Zeugenangaben soll eine Gruppe von etwa 8 Personen im Alter von circa 18 bis 25 Jahre an dem Fahrzeug vorbeigelaufen sein. Dabei habe eine bisher unbekannte Person gegen den Spiegel getreten und diesen dabei beschädigt. Auch in diesem Fall sollen die Personen in Richtung Innenstadt geflüchtet sein. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden in beiden Fällen gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Mercedes beschädigt und geflüchtet, Limburg. Dippelstraße, Freitag, 26.06.2020, 09.00 Uhr bis 15.10 Uhr

(si)Im Laufe des Freitags wurde in der Dippelstraße in Limburg ein geparkter Mercedes bei einer Unfallflucht beschädigt. Die graue C-Klasse war zwischen 09.00 Uhr und 15.10 Uhr in der Straße abgestellt und bei der Unfallflucht im Bereich des Hecks beschädigt worden. Laut eines Zeugen soll gegen 14.00 Uhr ein weißer Transporter von der Unfallstelle davonfahren sein, nachdem zuvor in diesem Bereich ein lautes Geräusch zu hören war. Der an dem Mercedes entstandene Sachschaden wird auf mindestens 1.200 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Unfallfluchtgruppe der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsschild bei Unfallflucht beschädigt, Bad Camberg, Hochdoberner Weg/Sudetenweg, Samstag, 27.06.2020, 02.30 Uhr

(si)In der Nacht zum Samstag wurde im Einmündungsbereich des Sudetenweges zum Hochdoberner Weg in Bad Camberg ein Verkehrsschild bei einer Unfallflucht beschädigt. Ein Zeuge wurde gegen 02.30 Uhr durch ein Geräusch auf den Unfall aufmerksam und sah einen silbernen BMW in Richtung Sudentenweg davonfahren. Ersten Ermittlungen zu Folge war der BMW auf dem Sudetenweg in Fahrtrichtung Brandenburger Straße unterwegs, als er nach links von der Fahrbahn abkam und gegen den Pfosten des Verkehrsschildes prallte. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Unfallfluchtgruppe der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Zwei Fahrradfahrer bei Unfall verletzt, Weilburg, Ahäuser Weg, Sonntag, 28.06.2020, 13.45 Uhr

(si)Am Sonntagmittag wurden auf einem Fahrradweg vom Ahäuser Weg zum Lahnuferweg in Weilburg zwei Fahrradfahrer bei einem Unfall verletzt. Ein 53-jähriger Mann war gegen 13.45 Uhr mit seinem Zweirad in Richtung des Lahnuferweges unterwegs, als ihm ein 70 Jahre alter Radler entgegenkam und die beiden Fahrradfahrer zusammenstießen. Der 70-Jährige wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Wie es genau zu dem Zusammenstoß kam, steht derzeit noch nicht fest. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 93860 in Verbindung zu setzen.

28.06.2020

Unfall mit leichtverletzter Person in Dornburg-

Am gestrigen Samstag, gegen 12.50 Uhr, befuhr ein 48-jähriger aus Frickhofen, mit seinem Opel Zafira, die dortige Marktstraße. Im Bereich der Langendernbacher Straße missachtete er offenkundig die Vorfahrt einer 58-jährigen Frau aus Dorndorf, die mit einem Opel Astra unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Fahrerin des Opel Astra leicht verletzt wurde. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro.

Eichhörnchen überquert Fahrbahn – Unfall mit drei beschädigten

Fahrzeugen- Am Samstag, gegen 15.20 Uhr, kam es in der

Friedrich-Ebert-Straße in Elz zu einem Unfall, weil ein Eichhörnchen

die Fahrbahn überquerte. Der 22-jährige Fahrer eines VW Golf machte

vermutlich eine zu heftige Lenkbewegung um dem Tier auszuweichen.

Hierdurch stieß er auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite gegen ein

Straßenschild und danach gegen ein geparktes Fahrzeug. Dieser

geparkte PKW wurde dann auf ein weiteres Fahrzeug geschoben. Es

entstand ein Sachschaden von etwa 11.000 Euro.

Unfallflucht in der Limburger Rheinstraße- Am gestrigen Samstag,

gegen 12.30 Uhr, wurde in der Rheinstraße Ecke Moselstraße in Limburg

ein parkender BMW beschädigt. Der Unfallverursacher befuhr die

Moselstraße; hierbei sei die rechte hintere Tür geöffnet gewesen.

Diese sei dann gegen den parkenden PKW geschlagen. Das Fahrzeug habe

dann kurz gestoppt und anschließend, ohne sich um den Schaden zu

kümmern, weitergefahren. Warum die Tür offen stand bzw. geöffnet

wurde muss noch ermittelt werden. Es soll sich um einen weißen VW

Golf oder Polo mit Limburger Kennzeichen handeln. An dem geparkten

PKW entstand ein Schaden von ca. 1.500 Euro. Etwaige Zeugen werden

gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter 06431/9140-0 in

Verbindung zu setzen.

Alkoholisiert und ohne Führerschein in Limburg unterwegs- Am

frühen Sonntagmorgen, um 00.50 Uhr, wurde ein BMW gemeldet, welcher

mit überhöhter Geschwindigkeit die Limburger Innenstadt befuhr. Der

PKW konnte dann durch die Streife nur geparkt am Kornmarkt

angetroffen werden; ein Fahrer war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr vor

Ort. Dieser aber konnte kurze Zeit später am Neumarkt durch Zeugen

wiedererkannt werden. Er war alkoholisiert und konnte keinen

Führerschein vorweisen. Er wurde zur Dienststelle verbracht und

musste eine Blutprobe abgegeben. Des Weiteren wurden gegen ihn

entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

27.06.2020

Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg am Samstag, 27.06.2020

Verkehrsunfall mit schwer verletztem Radfahrer Unfallstelle: 65606 Villmar-Amenau, Fürfurter Straße Unfallzeit: Samstag, 27.06.2020, 01.00 Uhr Unfallhergang: Zwei 23jährige Fahrradfahrer befahren die Fürfurter Straße in Aumenau aus Richtung Gräveneck kommend. Aus bislang ungeklärten Gründen kam es zur Kollision zwischen den beiden Radfahrern. Beide Fahrradfahrer stürzten zu Boden und wurden verletzt. Einer der beiden Radfahrer erlitt dabei schwerer Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Da bei beiden Fahrern der Verdacht auf Alkoholeinwirkung bestand wurde bei ihnen die Entnahmen von Blutproben angeordnet.