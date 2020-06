S-Bahn kollidiert mit Bauzaun

Flörsheim/Main Taunus Kreis (ots) – Im Bereich des Bahnhofes Flörsheim ist am

Sonntagmorgen, gegen 4 Uhr, eine S-Bahn der Linie 1 auf der Fahrt nach Wiesbaden

mit mehreren Teilen eines Bauzaunes kollidiert.

Der Lokführer hatte die etwa 2 Meter langen Holzteile, die noch unbekannte Täter

ins Gleis gelegt hatten, erkannt und sofort eine Notbremsung eingeleitete. Die

konnte bei einer Geschwindigkeit von 120 km/h die Kollision aber nicht mehr

verhindern. Von den etwa 60 Reisenden in der S-Bahn wurde glücklicherweise

niemand verletzt. Unmittelbar nach dem Vorfall wurde Strecke für den Zugverkehr

gesperrt und Beamte der Bundespolizei suchten den Streckenbereich ab. Hierbei

konnten keine tatverdächtigen Personen mehr festgestellt werden. Als die

Überreste des Zaunes entfernt waren, konnte die Sperrung um 6 Uhr wieder

aufgehoben werden.

Durch den Vorfall kam es bei sieben Zügen zu Verspätungen, zwei Zugverbindungen

mussten komplett ausfallen.

Gegen die noch unbekannten Täter hat die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am

Main ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den

Bahnverkehr eingeleitet.

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug, Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen | 65812 Bad Soden am Taunus, Neuenhain, Schulstraße | Freitag, 26.06.2020, 20:15 Uhr bis Freitag, 26.06.2020, 22:00 Uhr | Unbekannter Täter ritzte über dem Tankdeckel eines geparkten Personenkraftwagens, einem VW Up, mittels unbekanntem Werkzeugs ein Hakenkreuz ein. Es entstand Sachschaden am Fahrzeug. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Regionale Kriminalinspektion erbittet Hinweise unter der Telefonnummer 06192 20790.

Trickdiebstahl |65795 Hattersheim am Main, Am Markt | Freitag, 26.06.2020, 16:27 Uhr | Unbekannte Täter verwickelten die knapp 80-jährige Geschädigte in ein Gespräch, indem sie eine Straßenkarte vorhielten und nach dem Weg fragten. Dabei entwendeten sie aus der Handtasche der Geschädigten, welche sich im vorderen Bereich des Rollators befand, die Geldbörse. Der Diebstahl erfolgte gemeinschaftlich durch eine Frau sowie einen Mann. Eine genauere Beschreibung des dreisten Gaunerduos war nach den ersten Ermittlungen nicht möglich. Die Geldbörse konnte im Nachgang aufgefunden werden, vom Bargeld fehlt jedoch jede Spur. Hinweise nimmt die Regionale Kriminalinspektion unter der Telefonnummer 06192 20790 entgegen.

PKW Diebstahl | 65835 Liederbach am Taunus, Oberliederbach, Am Wehr | Donnerstag, 25.06.2020, 21:30 Uhr bis Freitag, 26.06.2020, 09:00 Uhr | Auf bisher unbekannte Weise wurde sich Zugang in ein Anwohnerparkhaus verschafft und scheinbar gezielt der Toyota Prius mit aktueller Zulassung aus dem Main-Taunus Kreis entwendet. Von den Tätern fehlt derzeit jede Spur, eine europaweite Fahndung nach dem PKW wurde eingeleitet. Sachdienliche Hinweise sind an die Regionale Kriminalinspektion Main-Taunus unter Ruf 06192 20790 zu richten.

Verkehrsunfallflucht mit einhergehender Urkundenfälschung | 65439 Flörsheim am Main, Flörsheim, Riedstraße | Freitag, 26.06.2020, 13:25 Uhr | Die Beschuldigte zeigte im Zuge einer Aufnahme eines Verkehrsunfalls einen italienischen Führerschein vor. Nach entsprechender Prüfung durch die sorgfältig arbeitenden Flörsheimer Beamten fiel hierbei auf, dass es sich hierbei um eine Totalfälschung des Führerscheins handelte. Die 48-jährige Unfallfahrerin aus Flörsheim war im Vorfeld ebenfalls strafrechtlich aufgefallen: Nachdem sie den Unfall in der Riedstraße in Flörsheim mit ihrem PKW mutmaßlich verursacht hatte, schob sie die Schuldfrage auf die Gegenpartei und verließ die Unfallstelle, ohne ihren Pflichten nach der StVO beizukommen.