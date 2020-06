Mehrere Auseinandersetzungen im Bereich des Schlachthofs, Wiesbaden, Murnaustraße, 27.06.2020 bis 28.06.2020

(pl)Im Verlauf des Wochenendes kam es auf dem Schlachthofgelände in der

Murnaustraße zu einem Angriff auf einen Polizisten und mehreren

Auseinandersetzungen.

Der tätliche Angriff ereignete sich in der Nacht zum Samstag bei der Kontrolle

eines 31-jährigen Mannes. Eine Polizeistreife wollte den alkoholisierten und

mutmaßlich an einer vorangegangenen Körperverletzung beteiligten Mann gegen 02.45 Uhr auf dem Gelände des Schlachthofs kontrollieren. Hierbei soll sich der

31-Jährige provozierend verhalten und im weiteren Verlauf Erde in Richtung eines

Beamten geschmissen und diesen schließlich noch getreten haben. Der 31-Jährige

wurde daraufhin festgenommen und ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen

des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Darüber hinaus mischte sich

auch noch eine 23-jährige Bekannte des Mannes in die polizeilichen Maßnahmen ein

und beleidigte eine eingesetzte Beamtin. Auch sie muss sich nun wegen der

Beleidigung in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

In derselben Nacht pöbelte ein 24-jähriger Mann im Bereich des Schlachthofs

herum und attackierte schließlich einen 18-jährigen Mann. Der spätere Angreifer

soll gegen 04.30 Uhr zunächst eine Mülltonne umgeworfen und mehrere Personen

belästigt haben. Als er daraufhin von dem 18-Jährigen aufgefordert wurde, dies

zu unterlassen, habe er den Geschädigten zu Boden geworfen, gebissen sowie um

sich geschlagen und getreten. Bei dem Angriff wurde der 18-Jährige leicht

verletzt.

Am Samstagvormittag fand auf dem Gelände eine handfeste Auseinandersetzung

zwischen einer 23 Jahre alten Frau und einem 31 Jahre alten Mann statt. Die

beiden waren dort in einen Streit geraten, in dessen Verlauf sie sich

gegenseitig leicht verletzten. Gegen beide wurde eine Strafanzeige wegen

Körperverletzung aufgenommen.

Zwischen drei jungen Männern, die sich von einer früheren Auseinandersetzung

„kannten“, kam es in der Nacht zum Sonntag vor dem Schlachthof zu einer

Körperverletzung. Ein 44-jähriger Mann war mit einem Bekannten im Bereich des

Schlachthofes unterwegs und traf hier gegen 01.45 Uhr auf zwei 30 und 19 Jahre

alte Männer, welche dem 44-Jährigen dann unvermittelt jeweils einmal mit der

Faust ins Gesicht geschlagen haben sollen. Die Angreifer flüchteten im Anschluss

in Richtung Tankstelle am Bahnhof. Dort konnten sie im Rahmen der eingeleiteten

Fahndungsmaßnahmen durch eine Streife festgenommen werden. Beide standen unter

Alkoholeinfluss. Der 19-Jährige wurde nach Durchführung der polizeilichen

Maßnahmen entlassen. Da bei dem 30-Jährigen der Verdacht des illegalen

Aufenthaltes bestand, wurde er zwecks weiterer erforderlicher Maßnahmen in

Polizeigewahrsam genommen.

Auf Bootsanleger mit der Faust ins Gesicht geschlagen, Mainz-Kastel, Rampenstraße, 26.06.2020, 19.20 Uhr,

(pl)Ein 51-jähriger Mann ist am frühen Freitagabend auf dem Bootsanleger der

DLRG in der Rampenstraße in Mainz-Kastel von einem Unbekannten mit der Faust ins

Gesicht geschlagen worden. Vier Jugendliche im Alter zwischen 14 und 17 Jahren

hatten sich gegen 19.20 Uhr unberechtigt auf dem Bootsanleger aufgehalten. Als

der Geschädigte die Gruppe daraufhin bat, den Anleger zu verlassen, schlug ihm

einer der Jungen mit der Faust ins Gesicht. Die Jugendlichen führten alle eine

Umhängetasche mit sich und einer war mit einer roten Badehose bekleidet. Zeugen

des Vorfalls und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 2. Polizeirevier in

Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Wohnung, Wiesbaden-Dotzheim, Ohmstraße, 27.06.2020, 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr,

(pl)Am frühen Samstagabend wurde in einem Mehrfamilienhaus in der Ohmstraße eine

Wohnung von Einbrechern heimgesucht. Die Täter drangen zwischen 17.00 Uhr und 19.00 Uhr durch eine aufgehebelte Eingangstür in die Wohnung ein, durchsuchten

diese und ließen hieraus unter anderem einen Safe, eine Jacke, eine

Spielkonsole, Laptops, Handtaschen sowie zwei Autoschlüssel mitgehen. Im

Anschluss luden die Täter das Diebesgut wohl in den Mercedes Vito der Bewohner

und fuhren mit Hilfe des zuvor entwendeten Schlüssels mit dem Pkw davon. Der

Vito wurde später in der Nähe des Tatortes wieder aufgefunden. Der

zurückgelassene Pkw war unverschlossen und es befand sich kein Diebesgut mehr im

Wagen. Durch Nachbarn wurden drei verdächtige männliche Personen im Bereich des

Tatortes beobachtet. Die drei Männer sollen ein südländisches Erscheinungsbild

gehabt haben. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Wiesbadener

Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

Mehrere Außenspiegel beschädigt und Anhänger umgeworfen, Mainz-Kastel, Eleonorenstraße, 27.06.2020, 02.15 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Samstag waren in der Eleonorenstraße in Mainz-Kastel

Vandalen unterwegs. Die Täter zogen durch die Straße und beschädigten die

Außenspiegel von mindestens fünf dort geparkten Fahrzeugen. Darüber hinaus

warfen die Unbekannten auch noch einen Autoanhänger um. Der durch die

Randalierer entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 2. Polizeirevier in Wiesbaden unter

der Telefonnummer (0611) 345-2240 in Verbindung zu setzen.

Brennende Mülltonnen, Wiesbaden, Philipp-Holl-Straße, 27.06.2020, 20.30 Uhr,

(pl)In der Philipp-Holl-Straße brannten am Samstagabend zwei Großraummülltonnen.

Der Brand wurde gegen 20.30 Uhr bemerkt und von der verständigten Feuerwehr

gelöscht. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Kurz vor dem Feuer wurden durch Zeugen vier Jugendliche in der Nähe der

Mülltonnen gesehen. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen

übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611)

345- 0 zu melden.

Gartenhütte von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden-Schierstein, Freudenbergstraße, 25.06.2020, 17.30 Uhr bis 28.06.2020, 14.20 Uhr,

(pl)Einbrecher haben zwischen Donnerstagnachmittag und Sonntagnachmittag auf

einem Gartengrundstück im Bereich der Freudenbergstraße in Schierstein

zugeschlagen. Die Unbekannten öffneten zunächst gewaltsam das Vorhängeschloss

des Gartentors und machten sich anschließend an den Türen der dortigen

Gartenhütte zu schaffen. Nachdem es ihnen dann gelungen war, in die

Räumlichkeiten der Hütte einzubrechen, entwendeten sie hieraus ein Stromaggregat

sowie einen vollen 20 Liter Benzinkanister. Hinweisgeber werden gebeten, sich

mit dem 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 in

Verbindung zu setzen.

Felgendiebe unterwegs, Wiesbaden, Elsässer Platz, 24.06.2020, 20.00 Uhr bis 29.06.2020, 07.30 Uhr, Mainz-Kastel, Dyckerhoffstraße, 28.06.2020, 01.30 Uhr bis 29.06.2020, 08.20 Uhr,

(pl)In Wiesbaden waren in den vergangenen Tagen Felgendiebe unterwegs, welche es

auf die Reifen eines Mercedes und eines Audis abgesehen hatten. Die Diebe

schlugen zum einen zwischen Mittwochabend und Montagmorgen auf dem Elsässer

Platz und zum anderen in der Nacht zum Montag in der Dyckerhoffstraße in

Mainz-Kastel zu. In beiden Fällen bockten die Diebe den betroffenen Pkw auf

Steine auf und montierten anschließend alle vier Reifen inklusive der Felgen ab.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf über 5.000 Euro geschätzt. Hinweisgeber

werden gebeten, sich mit dem 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der

Telefonnummer (0611) 345-2540 in Verbindung zu setzen.

VW Caddy im Visier von Autoaufbrechern, Wiesbaden-Rambach, Kellerskopfweg, 27.06.2020, 15.50 Uhr bis 17.00 Uhr,

(pl)Am Samstagnachmittag waren Autoaufbrecher auf dem Waldparkplatz im Bereich

des Kellerskopfstollen bei Rambach zugange und entwendeten aus einem dort

geparkten VW Caddy einen Rucksack, ein Handy sowie einen Haustürschlüssel. Die

Täter schlugen zwischen 15.50 Uhr und 17.00 Uhr die Fensterscheibe des

betroffenen Fahrzeugs ein und schnappten sich die im Innenraum befindlichen

Wertsachen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 5. Polizeirevier unter der

Telefonnummer (0611) 345-2540 in Verbindung zu setzen.

Auto mit Stein beworfen, Wiesbaden-Schierstein, Schönaustraße, 26.06.2020, 14.40 Uhr,

(pl)Ein etwa 15- 16 Jahre alter Jugendlicher hat am Freitagnachmittag gegen 14.40 Uhr in der Schönaustraße in Schierstein ein fahrendes Auto mit einem Stein

beworfen. Hierbei wurde die Scheibe der Beifahrertür getroffen und beschädigt.

Der Steinwerfer war auf einem Elektroroller und mit zwei fahrradfahrenden,

gleichaltrigen Begleitern unterwegs. Er soll eine schmale Statur gehabt und eine

dunkle Kappe, ein graues T-Shirt sowie eine dunkle Jogginghose getragen haben.

Das Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet

Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Rückfahrkamera aus Bagger entwendet, Wiesbaden, Wörther-See-Straße, 26.06.2020, 15.00 Uhr bis 29.06.2020, 07.00 Uhr,

(pl)Im Verlauf des Wochenendes haben sich Diebe in der Wörther-See-Straße an

einem Bagger zu schaffen gemacht. Die Täter schlugen die Scheibe der Baggertür

ein und entwendeten die Rückfahrkamera. Der durch die Diebe entstandene

Gesamtschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten,

sich mit dem 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 in

Verbindung zu setzen.

Fahrradfahrerin bei Sturz schwer verletzt, Mainz-Kastel, Rheinufer, Höhe Reduit, Freitag, 26.06.2020, gegen 16:35 Uhr,

(däu)Eine 70-jährige Fahrradfahrerin stürzte am Freitagnachmittag am Rheinufer

in der Nähe der Reduit in Kastel und verletzte sich hierbei schwer. Die Frau

blieb ihrer Aussage nach mit einer Pedale an einem Bordstein hängen und kam

deshalb zu Fall. Die 70-Jährige musste in eine Klinik gebracht werden.

Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall, Wiesbaden-Biebrich, Rathausstraße / Mainstraße, Sonntag, 28.06.2020, gegen 01:35 Uhr,

(däu)In der Nacht auf Sonntag kollidierte ein 52-jähriger Fahrer mit seinem BMW

beim Abbiegen von der Rathausstraße nach links in die Mainstraße in Biebrich mit

zwei dort geparkten Pkw. Der 52-Jährige setzte nach dem Unfall zunächst seine

Fahrt fort, ohne sich um seine Pflichten als Unfallverursacher zu kümmern.

Einige Zeit später erschien er jedoch bei dem 5. Polizeirevier und meldete den

Unfall. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab über 3 Promille, woraufhin eine

Blutentnahme erfolgte. Außerdem wurde der Führerschein des Mannes

sichergestellt. Der verursachte Gesamtschaden wird auf etwa 12.500 Euro

geschätzt. Den Mann erwartet ein Strafverfahren wegen des Verdachts der

Verkehrsunfallflucht sowie wegen Straßenverkehrsgefährdung.

51-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt, Wiesbaden-Heßloch,Michaelisstraße, Freitag, 26.06.2020, gegen 20:20 Uhr,

(däu)Ein 51-jähriger Mann wurde am Freitagabend von einem rabiaten BMW-Fahrer

bei einem Verkehrsunfall in der Michaelisstraße in Wiesbaden-Heßloch leicht

verletzt. Der unbekannte BMW-Fahrer drehte zuvor auf dem Kerbeplatz in Heßloch

mit seinem Wagen sogenannte „Donuts“ und fuhr anschließend mit seinem Auto in

die Michaelisstraße. Dort hatte sich der 51-jährige Wiesbadener bereits mittig

auf die Fahrbahn gestellt, um den BMW zu stoppen. Als der BMW anhielt, ging der

51-Jährige an die Fahrerseite, um den Unbekannten zur Rede zu stellen. Als der

Mann neben dem Wagen stand und den Fahrer ansprach, soll dieser unvermittelt

losgefahren sein und den Geschädigten hierbei leicht verletzt haben. Zeugen

werden gebeten, sich telefonisch beim Regionalen Verkehrsdienst der Polizei

unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

13-Jähriger mit Pkw kollidiert, Wiesbaden-Bierstadt, Poststraße, Freitag, 26.06.2020, 16:00 Uhr,

(däu)Am Freitagnachmittag wurde ein 13-jähriger Junge bei einem Verkehrsunfall

in der Poststraße in Wiesbaden-Bierstadt leicht verletzt. Der Junge stieg aus

einem Linienbus und lief zum vorderen Teil des Busses, um vor diesem die Straße

zu überqueren. Ein 46-jähriger Fahrer eines Ford Focus, der aus Richtung

Venatorstraße kam, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, als er den vom Bus

verdeckten Jungen auf die Fahrbahn treten sah und es zum Zusammenstoß kam. Der

13-jährige wurde ambulant vor Ort behandelt und im Anschluss in die Obhut der

Eltern übergeben. Der 46-Jährige kam mit dem Schrecken davon, an seinem Ford

entstand kein Sachschaden.

Wiesbaden (ots) – Am frühen Montagmorgen gegen 02:20 Uhr meldet eine junge Frau der Polizei, dass sie soeben in der Blumenthalstraße von einen teilweise entblößten Mann belästigt worden sei.

Aufgrund der guten Personenbeschreibung und durch den Einsatz mehrerer

Funkstreifen konnte der mutmaßliche Tatverdächtige wenige Minuten nach der Tat

unweit des Tatortes festgenommen werden.

Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Wiesbaden (ots) – Am Sonntagabend in der Zeit zwischen 22:00 Uhr und Mitternacht führte die Polizeidirektion Wiesbaden in der Innenstadt Kontrollmaßnahmen mit einem sehr erfreulichen Ergebnis durch.

Es wurden insgesamt 23 Fahrzeuge und 35 Personen kontrolliert.

Eine Person wurde aufgrund einer Personenfahndung kurzfristig in Gewahrsam

genommen.

Ansonsten wurden keinerlei Verstöße der Fahrzeugführer oder Mängel an den

Fahrzeugen festgestellt.

Wiesbaden (ots) – Frau wird belästigt – mutiger Zeuge greift ein Zeit: Sonntag, 28.06.2020, 07:46 Uhr Ort: Wiesbaden, Sonnenberger Straße

Am frühen

Sonntagmorgen wird eine Frau in einem Bus und später auf dem Gehweg von einem

unbekannten Täter unsittlich berührt und verletzt. Ein mutiger Zeuge schreitet

ein und beendet die tat. Die 31-jährige spätere Geschädigte besteigt am frühen

Sonntagmorgen an der Haltestelle Kurhaus einen Bus der Linie 16 in Richtung

Sonnenberg. Der spätere Beschuldigte und der Zeuge besteigen den gleichen Bus.

Während der Fahrt beginnt der Beschuldigte die Frau mehrmals zu umklammern. In

Höhe der Tankstelle Sonnenberger Straße verlassen die drei Personen den Bus und

gehen getrennt in Richtung Innenstadt. Der Beschuldigte folgt der Frau, umfasst

sie, hebt sie hoch und wirft sie auf den Boden. Dann legt er sich auf sie und

versucht sie zu küssen. Daraufhin schreitet der Zeuge ein und schubst den Täter

von der Frau. Der Mann flüchtete in Richtung Haydnstraße. Laut Angaben des

Zeugen war der Täter stark alkoholisiert. Die Frau wird leicht verletzt. Eine

sofort ausgelöste Fahndung verlief erfolglos. Täterbeschreibung: Männlich, etwa

25 Jahre alt, 175cm groß, südländisches Aussehen. Bekleidet mit blauer

Jogginghose, gelber Jacke und einer Basecap. Wer sachdienliche Hinweise geben

kann möge sich bitte mit dem 1. Polizeirevier in Wiesbaden in Verbindung setzen

(Tel.: 0611 / 345-2140)

Wiesbaden (ots) – Gemeinsames sicheres Wiesbaden Zeit: Freitag, 26.06.2020 Samstag, 27.06.2020 Ort: Stadtgebiet Wiesbaden

In den Nächten von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag wurden in

Wiesbaden Kontrollen im Rahmen des Programms „Sicheres Wiesbaden“ durchgeführt.

Die Kräfte der Polizeidirektion Wiesbaden wurden in der Nacht von Samstag auf

Sonntag durch Kräfte der Hessischen Bereitschaftspolizei unterstützt. Das gute

Wetter wurde an beiden Abenden von zahlreichen Bürgern für einen Besuch der

Wiesbadener Innenstadt genutzt. Teilweise kam es im Bereich der Fußgängerzone zu

kleineren Ansammlungen überwiegend junger Menschen, die Alkohol konsumierten.

Sich anbahnende Auseinandersetzungen konnten durch kommunikatives und

gleichzeitig entschlossenes Vorgehen der Einsatzkräfte unterbunden werden.

Nichtsdestotrotz kam es zu kleineren Auseinandersetzungen wie sie für ein

Wochenende allerdings nicht unüblich sind. Fazit: ein ganz normales Wochenende

in Wiesbaden.

Wiesbaden (ots) – Auseinandersetzung zwischen drei Personen Zeit: Sonntag, 28.06.2020, 00:23 Uhr Ort: Wiesbaden, Oranienstraße / Ecke Adelheidstraße

Zwischen Mitgliedern einer Gruppe die zusammen gefeiert hatten und einem

Passanten kam es zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Eine Gruppe von fünf

jungen Männern hatte zusammen gefeiert und war auf dem Nachhauseweg. Im Bereich

Oranienstraße / Adelheidstraße trafen sie auf einen 38-jährigen, der sich der

Gruppe gegenüber extrem aggressiv verhielt. Die zunächst verbalen Streitigkeiten

gipfelten in einer tätlichen Auseinandersetzung. Hierbei schlug der 38-jährige

zwei 22-jährigen aus der Gruppe ins Gesicht. Diese wehrten sich und schlugen

zurück. Die Auseinandersetzung war bei Eintreffen der Polizei noch im Gange,

wurde aber umgehend durch die Streifen beendet. Die Personalien aller

Beteiligten wurden festgestellt und der Sachverhalt zur Anzeige gebracht. Die

drei Beteiligten erlitten nur oberflächliche Verletzungen. Der exakte Tathergang

konnte auf Grund des zum Teil hohen Alkoholisierungsgrades der Beteiligten und

der Zeugen noch nicht abschließend geklärt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Zwei Täter nach Körperverletzung festgenommen Zeit: Sonntag, 28.06.2020, 01:45 Uhr Ort: Wiesbaden, Murnaustraße (ehemaliges Schlachthofgelände) Zwischen drei jungen Männern, die sich von einer früheren Auseinandersetzung „kannten“ kam es zu einer Körperverletzung.

Die Täter konnten festgenommen werden. Der 44-jährige

spätere Geschädigte war mit einem Bekannten im Bereich des ehemaligen

Schlachthofes unterwegs. Hierbei trafen sie auf die 30, bzw. 19 Jahre alten

Beschuldigten. Diese schlugen den 44-jährigen unvermittelt jeweils einmal mit

der Faust ins Gesicht. Dem Zeugen gelang es die Auseinandersetzung zu beenden.

Die Beschuldigten flüchteten in Richtung Tankstelle am Bahnhof. Dort konnten sie

im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen durch eine Streife festgenommen

werden. Beide standen unter Alkoholeinfluss. Der 19-jährige wurde nach

Durchführung der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Da bei dem 30-jährigen der

Verdacht des illegalen Aufenthaltes besteht wurde er zunächst ins

Polizeigewahrsam eingeliefert. Weitere Maßnahmen erfolgen durch das

Fachkommissariat, respektive die zuständige Ausländerbehörde.

36-jähriger wird niedergeschlagen – Geldbörse fehlt Zeit: Sonntag, 28.06.2020, 04:57 Uhr Ort: Wiesbaden, Dotzheimer Straße Ein 36-jähriger wird von unbekannten Tätern geschlagen, verliert kurzzeitig das Bewusstsein. Danach fehlt seine Geldbörse.

Der 36-jährige Geschädigte war alleine in der Dotzheimer Straße unterwegs als er

von mehreren Personen von hinten mehrmals gegen den Hinterkopf geschlagen wird.

Er verliert nach eigenen Angaben kurz das Bewusstsein. Als er wieder zu sich

kommt stellt er fest, dass seine Geldbörse fehlt. In dem Portemonnaie befanden

sich Bargeld und Ausweispapiere. Er gab an, kurz vor dem „Angriff“ Stimmen von

mehreren Personen hinter sich gehört zu haben. Nähere Angaben zum Sachverhalt,

zu den Tätern und zur Dauer der Bewusstlosigkeit konnte der Geschädigte nicht

machen. Er wurde zur ärztlichen Versorgung ins Krankenhaus gebracht wo er

zunächst zur weiteren Beobachtung verbleibt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise

geben können, setzen sich bitte mit dem 1. Polizeirevier in Wiesbaden in

Verbindung (Tel.: 0611 / 345 2140).

Hund gestreichelt – mit Flasche geschlagen Zeit: Sonntag, 27.06.2020, 20:45 Uhr

Ort: Wiesbaden, Hochheimer Straße (Mainz-Kostheim) Über das Streicheln des

Hundes gerät man in Streit. Der Geschädigte wird mit einer Flasche geschlagen

und erhält eine Kopfnuss. Ein 40-jähriger Mann erkennt beim Spazierengehen den

Hund seiner Nachbarin. Dieser wird offensichtlich von einem Bekannten der

Halterin ausgeführt. Der 40-jährige streichelt den Hund, worüber der Bekannte

sich aufregt und den Mann mit einer Flasche gegen das Kinn schlägt und ihm eine

Kopfnuss gibt. Hierbei erleidet der Geschädigte eine Risswunde am Kinn. Der

Täter entfernt sich vom Tatort. Der 40-jährige wurde ins Krankenhaus gebracht

und nach ambulanter Behandlung entlassen. Der 36-jährigeTäter konnte kurze Zeit

später von einer Streife in der Nähe des Tatortes festgenommen werden. Ein

Alkoholtest ergab einen Wert von 2,68 Promille. Er wurde vorläufig festgenommen

und zum 2. Polizeirevier verbracht. Dort wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Anschließend wurde der Beschuldigte entlassen.

Polizeiautobahnstation Wiesbaden

Kühlauflieger eines Lkw bei Unfall beschädigt, Wiesbaden, Medenbach, Parkplatz an der Bundesautobahn 3, Donnerstag, 25.06.2020, 23:00 Uhr – Freitag, 26.06.2020, 09:00 Uhr,

(däu)In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde die Seitenwand eines

Kühlaufliegers eines geparkten Lkw an der Raststätte Medenbach an der A3 durch

einen Verkehrsunfall beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich nach der

Kollision unerkannt. Der verursachte Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro.

Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiautobahnstation Wiesbaden

unter der Telefonnummer (0611) 345-4140 zu melden.

Rheingau-Taunus-Kreis

Exibitionist, Schlangenbad, Rheingauer Straße, Samstag, 27.06.2020, gegen 14:00 Uhr,

(däu)Am Samstagnachmittag zeigte sich ein bislang unbekannter Mann in einer

Grünanlage in der Rheingauer Straße in Schlangenbad einer 52-jährigen Frau

gegenüber in schamverletzender Weise. Die Geschädigte beschrieb den Mann als

etwa 1.80 Meter groß und zwischen 40 und 50 Jahre alt. Er soll ein südländisches

Erscheinungsbild haben und mit einer dunkelblauen Jeans sowie einem weinroten

T-Shirt bekleidet gewesen sein. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden

gebeten, sich telefonisch mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

Hoher Sachschaden! – Mehrere Pkw zerkratzt, Taunusstein, Hahn, Am Lauterbach / Taunusstein, Wehen, Hofgutstraße, Samstag, 27.06.2020, 08:30 Uhr – 11:30 Uhr,

(däu)Am Samstagvormittag waren Vandalen in Taunusstein Hahn und Wehen unterwegs.

Die Unbekannten zerkratzten mehrere Autos in der Straße „Am Lauterbach“ in Hahn

und in der Hofgutstraße in Wehen. Der verursachte Sachschaden beträgt insgesamt

etwa 12.500 Euro. Täterhinweise liegen nicht vor. Zeugen und mögliche weitere

Geschädigte werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeistation Bad

Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden, Schlangenbad, Georgenborn, Schloßallee, Freitag, 26.06.2020, 02:00 Uhr – Samstag, 27.06.2020, 15:30 Uhr,

(däu)Zwischen Freitag und Samstagnachmittag wurde in der Schloßallee in

Georgenborn ein am Fahrbahnrand geparkter schwarzer Audi TT bei einem

Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht beschädigt. Der am hinteren

Radkasten der Fahrerseite entstandenen Schaden beträgt mehrere Tausend Euro.

Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeistation Bad

Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078-0 zu melden.

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden, Walluf, Niederwalluf, Hauptstraße, Samstag, 27.06.2020, gegen 17:45 Uhr,

(däu)Die Polizei wurde am Samstagnachmittag in die Hauptstraße nach Niederwalluf

gerufen, da es dort zu einem Verkehrsunfall zweier Pkw mit einer verletzten

Person gekommen sei. Nach Angaben der Beteiligten fuhr eine 18-Jährige mit ihrem

BMW die Hauptstraße in Richtung Eltville. Bei der Benutzung ihres Handys während

der Fahrt geriet sie auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem

entgegenkommenden Renault. Während die 18-Jährige leicht verletzt wurde, kam die

27-jährige Renault-Fahrerin mit dem Schrecken davon. An beiden Fahrzeugen

entstand ein Gesamtschaden von etwa 12.000 Euro.

Viele Verstöße bei Verkehrskontrollen festgestellt, Rheingau-Taunus-Kreis, 26.06.2020,

(pa)Am Freitag führte die Polizei von den Mittagsstunden bis zum frühen Abend

wieder verstärkt Verkehrskontrollen auf beliebten Motorradstrecken im

Rheingau-Taunus-Kreis durch. Neben Bikern wurden auch Pkw-Fahrer angehalten und

kontrolliert und Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Insgesamt wurden 110

Fahrzeuge – darunter 89 Motorräder – kontrolliert und 51 Verkehrsverstöße

festgestellt. Für die Fahrer von vier Motorrädern und einem Pkw endete die Fahrt

an der Kontrollstelle. Ihre Fahrzeuge wurden aufgrund technischer Veränderungen

vor Ort stillgelegt. Ein Autofahrer stellte das unrühmliche „Highlight“ dar. Der

21-Jährige befuhr die Landesstraße 3037 aus Richtung Bad Schwalbach kommend in

Richtung Wiesbaden, offenbar ohne in den Rückspiegel seines Audi zu schauen.

Sonst wäre ihm das Streifenmotorrad des Polizisten hinter ihm wohl aufgefallen.

Stattdessen fuhr der junge Mann trotz der auf Teilen der Strecke auf 50 km/h

begrenzten zulässigen Höchstgeschwindigkeit erheblich zu schnell, sodass der

Tacho des ihm folgenden Polizeimotorrades ganze 120 km/h anzeigte.

Pressemeldung der Polizeidirektion Wiesbaden vom 27.06.2020

Wiesbaden (ots) – Am heutigen Samstag ereigneten sich in Wiesbaden zahlreiche

Verkehrsunfälle. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro.

07:00 Uhr Dotzheimer Straße

Zwei hintereinanderfahrende Fahrzeuge mussten im Bereich Dotzheimer Straße und

Bismarckring aufgrund einer „roten Ampel“ verkehrsbedingt anhalten. Beim

Anfahren legte der vorn stehende Autofahrer vermutlich versehentlich den

Rückwärtsgang ein und fuhr auf das hintere Fahrzeug auf.

Sachschaden: 1000 EUR

09.58 Uhr Sonnenberger Straße

Beim zeitgleichen Ausparken im Bereich eines Lebensmittelmarktes kollidierten

zwei PKW’s miteinander.

Sachschaden: 600 EUR

10:30 Uhr Am Roten Berg, WI-Auringen

Beim Rangieren streifte ein Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug ein

ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug.

Sachschaden: 4000 EUR

11:13 Uhr Schiersteiner Straße

Beide Fahrzeuge befuhren die Schiersteiner Straße in Richtung Saarstraße. Im

Bereich Waldstraße mussten beide an einer roten Ampel halten. Beim Anfahren

musste das Vorausfahrende Fahrzeug nochmals bremsen, woraufhin das Nachfolgende

auffuhr.

Sachschaden: 5000 EUR

11:20 Uhr Westring, WI-Nordenstadt

Aufgrund eines nicht ausreichend vor Wegrollen gesichertes Fahrzeug setzte sich

dieses selbständig in Bewegung und rollte auf ein Weiteres.

Sachschaden: 1000 EUR

13:15 Uhr Heßlocher Straße, WI-Kloppenheim

Aufgrund einer Missachtung der Vorfahrt kollidierten ein sich auf der Heßlocher

Straße befindlicher PKW mit einem von der Straße Kirschberg einbiegenden

Fahrzeug.

Sachschaden: 9000 EUR

14:11 Uhr Dotzheimer Straße

Auf der Suche nach einem freien Platz und dem anschließenden Einparken auf dem

Parkplatz eines Marktes fuhren zwei Fahrzeuge gegeneinander.

Sachschaden: 3000 EUR

14:36 Uhr Marktplatz

Ein 9-jähriges Kind befuhr mit seinem Kinderfahrrad den Marktplatz und stürzt

aus bislang ungeklärter Ursache. Hierbei stößt es mit dem Fahrrad gegen einen

geparkten PKW. Das Kind verletzte sich glücklicherweise nicht.

Sachschaden: 300 EUR

14:45 Uhr

Zwei Fahrzeuge befahren die Schiersteiner Straße aus Richtung BAB 643 kommend in

Fahrtrichtung Wiesbaden Innenstadt. An einer „roten Ampel“ im Bereich Waldstraße

müssen beide anhalten. Beim Anfahren fährt der Nachfolgende PKW auf den

Vorausfahrenden auf.

Sachschaden: 1200 EUR

15:18 Uhr Schwalbacher Straße

Zwei PKW befahren die Schwalbacher Straße in dieser Reihenfolge von der Emser

Straße kommend in Richtung Rheinstraße. Beide Halten an einer Schranke in der

Zufahrt zu einem Parkhaus.

Da die Schranke augenscheinlich einen Defekt aufweist, fährt das vordere

Fahrzeug zurück und übersieht dabei jedoch das hintere, wodurch es zum

Zusammenstoß kommt.

Die Schadenssumme ist eher gering und kann aufgrund des Allgemeinzustandes der

Fahrzeuge noch nicht näher beziffert werden.

Bei diesen und weiteren Verkehrsunfällen wurden keine Personen verletzt.

Brände in Wiesbaden

Wiesbaden (ots) – In der vergangenen Nacht beschäftigen zwei Brände Feuerwehr

und Polizei in Wiesbaden.

02:30 Uhr Goerdelerstraße Mülltonne brennt

Gegen 02.30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei alarmiert, da in der

Goerdelerstraße eine mit Altpapier gefüllte Großraummülltonne in Brand stand.

Trotz schnellem Eingreifen wurde nicht nur die Mülltonne, sondern auch eine

Hecke beschädigt.

Es entstand Sachschaden von ca. 500 EUR

04:50 Uhr Kaiser-Friedrich-Ring Sperrmüll in Brand

Um 04:50 Uhr kam die Berufsfeuerwehr Wiesbaden erneut zum Einsatz, da

abgestellter Sperrmüll im Kaiser-Friedrich-Ring brannte.

Aufgrund der Größe des Feuers griff dieses auf die Hausfassade und

Balkonverkleidung eines Mehrfamilienwohnhauses und zwei geparkte Fahrzeuge über.

Die Hausbewohner hatten das Objekt bereits verlassen, sodass niemand verletzt

wurde.

Bei diesem Brand entstand ein Sachschaden von ca. 35.000 EUR

Da bislang die Ursache beider Brände ungeklärt ist, dauern die Ermittlungen an.

Hinweise nimmt das Tatortkommissariat unter der Rufnummer 0611-345-3201 oder

jede andere Wiesbadener Polizeidienststelle entgegen.

Rheingau-Taunus

Seniorin aus Idstein weiter vermisst – groß angelegte Suche bisher erfolglos – Öffentlichkeitsfahndung der Polizei

Die seit Samstag, 27.06.2020, vermisste 74jährige Dagmar Krause aus Idstein konnte, trotz einer groß angelegten Suchaktion, bisher nicht angetroffen werden. Bis 03:00 Uhr in der Nacht wurde versucht, ihre Spur im Stadtgebiet von Idstein zu verfolgen. Am frühen Sonntagmorgen wurde die Suche wieder aufgenommen. Trotz des Einsatzes von starken Polizeikräften, sowie Mantrailer- und Flächensuchhunden, Pferden der Reiterstaffel und erneut einem Polizeihubschrauber, konnte die Vermisste bisher nicht lokalisiert werden. Nach Hinweisen von Zeugen hielt sie sich vermutlich am Samstag gegen 11:30 Uhr zunächst im Bereich Idstein-Innenstadt auf. Gegen 21:15 Uhr war sie nach Zeugenangaben noch im Bereich des REWE-Einkaufsmarktes Wörsdorf unterwegs. Von dort konnte ihre Spur von Suchhunden bis zur Bushaltestelle „Wörsdorf-Rathaus“ verfolgt werden. Die Vermisste ist ca. 158 cm groß, hat schüttere, graue Haare und trägt eine Brille. Am Tag des Verschwindens war sie mit einem dunkelblauen T-Shirt, dunkler Hose und Sandalen bekleidet. Sie leidet an Demenz und fällt durch ihren schleppenden Gang auf. Hinweise zum Aufenthalt der Gesuchten bitte an die Polizeistation in Idstein unter 06126-93940 oder jede andere Polizeidienststelle. (bo.)

2 Verletzte nach Alkoholfahrt auf Motorroller

Bad Schwalbach

Zwei verletzte Personen und eine Blutentnahme waren das Ergebnis einer nächtlichen Fahrt auf einem Motorroller in Heidenrod-Laufenselden. Ein 26 Jahre alter Laufenseldener fuhr gegen 02:10 Uhr mit einer 22-jährigen Sozia auf der Kastellstraße und stürzte im Bereich Ackerbacher Weg. Beide trugen keinen Helm und zogen sich Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Der Fahrer stand zudem erheblich unter Alkoholeinfluss und musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Seniorin aus Idsteiner Altenheim vermisst – Hubschrauber im Einsatz

Bad Schwalbach

Seit Samstag, 27.06.2020, gegen 11:30 Uhr, wird eine 74 Jahre alte Bewohnerin des Seniorenzentrums Phönix in Idstein vermisst. Die Suche nach der Seniorin führte tagsüber nicht zum Auffinden, sodass am Abend vor Einbruch der Dunkelheit auch ein Hubschrauber der Polizei eingesetzt wurde, was zu einigen Beschwerden der Idsteiner Bürger führte. Noch in der Nacht wurde die Suche mit der Rettungshundestaffel des RTK fortgeführt. Bislang ohne Erfolg.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben: Ca. 158 cm groß, graue Haare, trägt eine Brille, bekleidet mit dunkelblauem T-Shirt, dunkler Hose und Sandalen. Auffällig ist ein schleppender Gang. Sie leidet unter Demenz.

Hinweise bitte an die Polizei in Idstein unter 06126-93940 oder an jede andere Polizeidienststelle.