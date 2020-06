Brand einer Scheune

Spangenberg-Elbersdorf (ots) – 26.06.2020, 17:12 Uhr – Eine zweistöckige Scheune in der Dorfstraße geriet am Freitagnachmittag in Brand, der Brand drohte auf das angrenzende Wohnhaus überzugreifen. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen. Bei dem Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von 80.000 Euro.

Ein Hausbewohner hatten den Brand bemerkt und umgehend die Feuerwehr verständig. Bei Eintreffen der der Polizei stand die Scheune bereits in Vollbrand und drohte auf das angrenzende Wohngebäude überzugreifen. Dies konnte von der Feuerwehr verhindert werden, an dem Wohnhaus entstand jedoch Sachschaden durch Ruß und Löschwasser. Die Scheune brannte komplett aus.

Als Brandursache gehen die Ermittler derzeit von einer fahrlässigen Brandstiftung aus. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740

Sachschaden bei versuchtem Wohnungseinbruch

Borken-Großenenglis (ots) – 24.06.2020, 17:00 Uhr bis 26.06.2020, 17:00 Uhr – In der vergangenen Woche versuchten unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Friedlandstraße einzubrechen. Die Täter verursachten hierbei 200 Euro Sachschaden.

Die Täter begaben sich zu dem Mehrfamilienhaus und versuchten dort die Terrassentür zur Wohnung im ersten Obergeschoss aufzubrechen. Zudem versuchten die Täter noch einen verschlossenen Schuppen im Garten aufzubrechen. Beides gelang den Tätern nicht, sodass sie ohne Beute vom Tatort flohen. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740

Unbekannte Täter stehlen 700 Liter Kraftstoff aus Arbeitsmaschinen

Felsberg (ots) – 26.06.2020, 18:00 Uhr bis 27.06.2020, 06:30 Uhr – 700 Liter Dieselkraftstoff erbeuteten unbekannte Täter bei dem Diebstahl von Kraftstoff aus Arbeitsmaschinen an der Baustelle der neuen Ortsumgehung in Richtung Niedervorschütz. Die Täter begaben sich zu den abgestellten Baumaschinen und brachen dort an vier Maschinen die Tanksicherung auf. Anschließend saugten sie mit einem Schlauch den Dieselkraftstoff aus den Tanks der Arbeitsmaschinen.

Insgesamt saugten die Täter 700 Liter Kraftstoff im Gesamtwert von 800 Euro ab. Der Sachschaden beträgt 200,- Euro. Wie die Täter das Diebesgut abtransportiert haben steht zurzeit nicht fest. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890.

