Korbach: Die Polizei-News

Feldscheune brennt nieder

Frankenau (ots) – In der Nacht von Sonntag 28.06.2020 auf Montag 29.06.2020 brannte eine Feldscheune bei Frankenau nieder. Es entstand erheblicher Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.

Gegen 01.50 Uhr meldete ein Zeuge aus Frankenau bei der Rettungsleitstelle, dass er Feuerschein und starke Rauchentwicklung am Ortsrand von Frankenau in Richtung Frebershausen wahrgenommen habe. Bei Eintreffen der Feuerwehr am Einsatzort befand sich dort eine Feldscheune bereits in Vollbrand. In der Scheune standen verschiedene landwirtschaftliche Maschinen, zum Beispiel Rundballenpresse und Mähwerk. Neben der Scheune lagerten Rundballen.

Die alarmierten Feuerwehren konnten ein Übergreifen des Feuers auf den Wald verhindern, die Scheune brannte vollständig nieder. Nach ersten Schätzungen entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 100.000 Euro, Personen wurden nicht verletzt.

Die ersten Ermittlungen am Brandort führte die Polizeistation Frankenberg. Die Brandermittler der Kriminalpolizei Korbach werden die weiteren Ermittlungen zur Brandursache heute übernehmen.

Unbekannter zersticht Reifen an drei Anhängern

Bromskirchen (ots) – In der Nacht von Donnerstag 26.6.2020 auf Freitag 27.06.2020 beschädigte ein unbekannter Täter Reifen an drei Anhängern. Die Anhänger standen vor einem Wohnhaus in der Straße von Arrou in Bromskirchen. Der Täter zerstach jeweils einen Reifen der drei Anhänger mit einem spitzen Gegenstand.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.

