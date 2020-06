Weinheim: Reh aus misslicher Lage befreit – Weinheimer Feuerabteilungen mussten auch am Wochenende wieder Hilfe leisten

Weinheim. [RM] Ein Reh war in der Nacht auf Samstag in missliche Lage geraten. Das Tier hatte versucht sich durch einen Zaun in der Bergwaldstraße in Ritschweier zu drücken, blieb dann aber dort stecken. Die Berufstierrettung Rhein Neckar und die Rehkitzrettung Weinheim waren bereits vor Ort und kümmerten sich um das Reh.

Für die schonende Rettung wurden dann die Feuerwehrabteilungen Ritschweier und Oberflockenbach gegen 1:30 Uhr nachgefordert. Gemeinsam mit der Berufstierrettung Rhein Neckar konnte das Tier unverletzt aus dem Zaun befreit werden. Das Tier wurde in Freiheit entlassen und der Jagdpächter informiert, damit dieser nach dem Reh schauen kann.

Auch die Abteilung Stadt musste am Wochenende mit der Drehleiter ausrücken. Am Freitagabend gegen 20 Uhr wurde in der Hauptstraße ein loses Blech auf einem Dach gemeldet. Die Einsatzkräfte rückten an und stellten fest, dass es sich zwar um einen Schaden handelte, aber das Blech nicht lose war und somit keine akute Gefahr bestand. Daher wurde die Einsatzstelle an den Eigentümer übergeben, damit dieser den Schaden von einer Fachfirma beheben lassen kann.

Ein umgestürzter Baum ragte am Samstagnachmittag in die Talstraße und stellte eine Gefahr für die Verkehrsteilnehmer dar. Daher rückte die Abteilung Lützelsachsen-Hohensachsen gegen 14:30 Uhr aus, um die Gefahr zu beseitigen. Mit der Bügelsäge konnten die Äste zurückgeschnitten werden und die Straße vom Grünschnitt befreit werden.