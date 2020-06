Polizei Eschwege

Unbekannter Täter beschädigt Baucontainer – Polizei sucht Zeugen

Am Sonntagnachmittag 28.06.2020 wurde der Polizei in Eschwege gegen 15.55 Uhr gemeldet, dass sich eine männliche Person an einem Baucontainer auf der Baustelle in der Bernhardt-Engelhardt-Straße/Ecke Beethovenstraße zu schaffen mache.

Der Täter, der von einem Zeugen als männlich, klein, mit schwarzen Haaren, Halbglatze und Bart beschrieben wird, konnte durch die Polizei nicht mehr aufgegriffen werden. Der Täter soll zudem schwarz gekleidet und mit einem Rucksack mit auffälligen gelben Applikationen unterwegs gewesen sein.

Wie die Beamten der Polizei Eschwege bei der Inaugenscheinnahme des Containers feststellten, hatte der Unbekannte offenbar ein Fenster und die daran befindliche Jalousie beschädigt. Hinweise zu dem Fall nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Alleinunfall – Motorradfahrer stürzt und verletzt sich leicht

Am Sonntagnachmittag 28.06.2020 gegen 16.35 Uhr ist ein 46-Jähriger aus Creuzburg auf der Bundesstraße B 250 mit seinem Motorrad zu Fall gekommen und hat sich dabei leichte Verletzungen zugezogen. Der Mann war aus Richtung Wanfried und in Richtung Bundesstraße B 249 Anschlussstelle Wanfried Ost unterwegs, als er offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Kraftrad verlor und in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Der Fahrer prallte gegen die dortige Schutzplanke und verletzte sich dabei leicht an der Schulter. An dem Motorrad entstand ein Schaden von 5.000 Euro, die Schutzplanke wurde mit 600 Euro Sachschaden in Mitleidenschaft gezogen.

Diebe entwenden Leichtkraftrad – Polizei sucht Zeugen

Zwischen Samstagabend 27.06.2020, 21.30 Uhr und Sonntagmorgen 28.06.2020, 05.00 Uhr haben Unbekannte ein Leichtkraftrad der Marke Betamotor entwendet, das auf einem Gehweg in der Ottilienstraße in Wanfried abgestellt war.

Das Leichtkraftrad, eine RR 125 4 T Enduro in rot/orange hat einen Wert von ca. 2.500 Euro. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Diebstahl von Kennzeichen – Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben von einem abgestellten weißen Elektro-Fahrzeug der Marke Jiayuan die beiden amtlichen Kennzeichen ESW-SW 203 im Wert von insgesamt 60 Euro abmontiert und entwendet. Die Tat geschah zwischen Freitagnachmittag 14.00 Uhr und Montagmorgen 06.00 Uhr. Zum Zeitpunkt der Tat stand das Auto auf einem Parkplatz Am Baumesrain in Eschwege. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Parkplatzrempler

Am heutigen Montagmorgen 29.06.2020 gegen 10.35 Uhr touchierte ein 83-jähriger Autofahrer aus Eschwege beim Ausparken aus einer Parklücke in der Straße An den Anlagen in Eschwege das geparkte Auto eines 66-jährigen aus Meinhard.

An den beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Schaden von 500 Euro.

Polizei Witzenhausen

Sachbeschädigung an Pkw – Polizei sucht Zeugen

In der Zeit von Sonntagabend 28.06.2020 gegen 18.30 Uhr bis Montagmorgen 29.06.2020 gegen 09.30 Uhr haben unbekannte Täter in der Wartebergstraße in Witzenhausen einen geparkten schwarzen Seat Ibiza beschädigt. Die Täter traten offenbar den linken Außenspiegel des Wagens ab. Der dadurch entstandene Schaden liegt bei ca. 600 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0 entgegen.

Autofahrerin kollidiert mit Kind auf Fahrrad

Am Montagmorgen 29.06.2020 um kurz nach 08.00 Uhr ist eine 32-jährige Autofahrerin aus Witzenhausen in Neu-Eichenberg mit einem Kind auf einem Fahrrad zusammengestoßen, als die Frau auf der Bahnhofstraße aus Richtung Neu-Eichenberg Bahnhof kommend, in Richtung Raiffeisenstraße unterwegs war.

Obwohl im Bereich einer scharfen, engen Rechtskurve langsam fahrend, kam der 32-Jährigen unvermittelt ein 10-jähriges Mädchen auf der falschen Fahrbahnseite auf einem Fahrrad entgegen, so dass die Frau trotz Vollbremsung einen Aufprall nicht ganz vermeiden konnte und das Hinterrad des Kinderfahrrades erfasste, so dass das Mädchen zu Fall kam.

Das Mädchen zog sich glücklicherweise nur eine leichte Hautabschürfung und einen Bluterguss am linken Daumen zu. Zudem entstand noch Sachschaden am Auto in Höhe von 150 Euro und an dem Fahrrad in Höhe von 100 Euro.

