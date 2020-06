BAB 3: Schwerer Verkehrsunfall – 2 Kinder, 2 Erwachsene im Krankenhaus

Frankfurt (ots)-(fue) – Der 31-jährige Fahrer eines Audi A5 war am Sonntag 28.06.2020 gegen 17.50 Uhr, mit seinem Fahrzeug unterwegs auf der BAB 3 in Fahrtrichtung Würzburg. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand kam der Audi auf der regennassen Fahrbahn in Höhe des Frankfurter Kreuzes ins Schleudern und prallte gegen einen auf dem Seitenstreifen stehenden BMW 530d.

Dabei wurde der BMW gegen die Leitplanke gedrückt.

Der 31-jährige Audi-Fahrer wurde leicht verletzt, zwei auf der Rückbank befindliche Kinder, ein 7-jähriges Mädchen und ein 8-jähriger Junge, wurden schwer verletzt und mussten in ein Krankenhaus verbracht werden. Der 27-jährige Fahrer des BMW wurde ebenfalls schwer verletzt.

Auch sein Beifahrer, dessen Personalien noch nicht feststehen, erlitt schwere Verletzungen.

Beide wurden in Krankenhäuser verbracht.

Die Bundesautobahn 3 musste in Fahrtrichtung Würzburg, in der Zeit zwischen 18.00 Uhr und 18.45 Uhr, zwecks der Aufräumarbeiten und der Unfallaufnahme ganz gesperrt werden.

Während der Unfallaufnahme wurde eine Verkehrsteilnehmerin bemerkt, die die Unfallstelle filmte. Ihr Fahrzeug wurde daraufhin angehalten. Dabei musste auch noch festgestellt werden, dass sich ihre beiden Kinder ungesichert auf der Rückbank befanden. Beide Verstöße wurden zur Anzeige gebracht.

Frankfurt: Festnahme nach Fahrraddiebstahl

Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(fue) – Am Sonntag 28.06.2020 gegen 22.15 Uhr, konnte ein Zeuge beobachten wie ein zunächst unbekannter Täter gewaltsam ein Fahrrad entwendete. Das Fahrrad stand angeschlossen Am Hauptbahnhof.

Der Zeuge verständigte sofort die Polizei. Dieser gelang dank der guten Personenbeschreibung noch in Tatortnähe die Festnahme des Tatverdächtigen. Es handelt sich bei ihm um einen 38-jährigen Frankfurter. Das Fahrrad konnte sichergestellt werden.

Frankfurt: Hauswand beschmiert – Festnahme

Frankfurt-Sachsenhausen (ots)-(dr) – In der Nacht von Sonntag auf Montag 29.06.2020 konnten auf der Gerbermühlstraße zwei junge Männer festgenommen werden, welche mit Farbe eine Hauswand beschmiert hatten.

Ein Anwohner beobachtete gegen 01:55 Uhr, wie sich drei Personen in Höhe der Hausnummer 18 mit Farbe an einer Hausfassade zu schaffen machten und verständigte umgehend die Polizei. Während dieser noch selbst einen der “Maler” vor Ort festhielt, konnte eine herannahende Streife den zweiten widerstandslos festnehmen. Dem dritten Tatverdächtigen gelang unerkannt die Flucht. Die Ermittlungen zu diesem dauern an.

Die Beamten stellten bei den Festgenommenen Farbrolle und Farbeimer sowie die farbverschmierte Oberbekleidung sicher. Die zwei 20 und 21-Jährigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Frankfurt: Unfallflucht – Zeugen gesucht

Frankfurt-Ostend (ots)-(dr) – Sonntagnachmittag 28.06.2020 kam es auf der Hanauer Landstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer von einem Pkw erfasst wurde und zu Boden stürzte. Der Unfallverursacher fuhr einfach weiter.

Ein 17-jähriger Radfahrer war gegen 15:05 Uhr auf dem Radweg der Hanauer Landstraße stadtauswärts in Fahrtrichtung Ratswegkreisel unterwegs. In Höhe der Hausnummer 222 A habe für ihn die dortige Ampel grün angezeigt. Ein hinter ihm befindlicher Pkw, welcher in die gleiche Richtung fuhr, streifte ihn offenbar am Hinterrad, sodass er zu Boden stürzte. Der 17-Jährige wurde leicht verletzt.

Der Unfallverursacher entfernte sich mit seinem Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich nach dem gestürzten Radfahrer zu erkundigen.

Angaben zu Fahrer oder Fahrzeug konnte der Geschädigte nicht machen.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug werden gebeten, sich mit dem 5. Polizeirevier unter der Rufnummer 069 – 755-10500 in Verbindung zu setzen.

