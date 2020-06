A7/Kassel-Mitte (ots) – Der von der Polizei gesuchte Fahrer, der mit seinem Fahrzeug in der Nacht zum Donnerstag 25.06.2020 gegen 02:10 Uhr am Kreuz Kassel-Mitte eine Frau erfasste, hat sich inzwischen aus eigener Veranlassung bei der Polizei gemeldet. Die 22-jährige Frau war nach derzeitigem Ermittlungsstand zuvor offenbar von einer Brücke auf die Autobahn gesprungen.

Wie nun bekannt ist, war ein 37-Jähriger aus dem Landkreis Göttingen in der besagten Nacht gegen

02 Uhr mit einem Sattelzug auf der A 7 in südlicher Richtung unterwegs und am Kreuz Kassel-Mitte auf den Zubringer zur A 49 Richtung Marburg aufgefahren war.

Dort kam es schließlich in Höhe der Brücke der Crumbacher Straße zum Zusammenstoß zwischen der Sattelzugmaschine und der Frau. Sie verstarb offenbar infolge schwerer Verletzungen, wobei die genaue Todesursache nun durch eine Obduktion geklärt werden soll.

Derzeit ist unklar, ob der Sattelzug-Fahrer hätte mitbekommen können, dass sein Fahrzeug mit einer Person zusammengestoßen war.

Dies ist nun Gegenstand der andauernden Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort, die von den Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal in Zusammenarbeit mit den Beamten des für Todesursachenermittlungen zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo geführt werden.

Erstmeldung

