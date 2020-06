Kreis Bergstraße

Viernheim: Zeugen nach Einbruch in Fahrzeughandel gesucht

Viernheim (ots) – In der Nacht zum Mittwoch (24.06.) sind bislang noch

unbekannte Täter in die Räumlichkeiten eines Fahrzeughändlers in der

Heidelberger Straße eingedrungen. Nach bisherigen Erkenntnissen überstiegen die

Kriminellen zwischen 19 Uhr am Dienstagabend und circa 9 Uhr am folgenden Morgen

die Umfriedung des Anwesens. Anschließend schlugen sie eine Fensterscheibe ein

und verschafften sich dann Zutritt zum Inneren. Hier hatten sie es auf einen

Diagnose-Laptop im Wert von rund 1.000 Euro abgesehen. Mit der Beute ergriffen

die Unbekannten daraufhin unerkannt das Weite. Das Kommissariat 21/22 der

Heppenheimer Kriminalpolizei hofft auf Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer hat

Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer

06252/706-0 entgegen.

Wald-Michelbach: Gaststätte im Visier von Kriminellen

Wald-Michelbach (ots) – Eine Gaststätte in Unter-Schönmattenwag war in der Zeit

von Sonntag (21.06.) bis Dienstag (23.06.) im Visier von bislang noch

unbekannten Tätern. Gegen 10 Uhr am Dienstag fiel Zeugen die eingeschlagene

Glasfront des Anwesens am Anglerteich auf. Der Tatzeitraum reicht bis etwa 11

Uhr am Sonntag zurück. Nach derzeitigen Erkenntnissen waren die Kriminellen

nicht in das Innere der Gaststätte gelangt. Der entstandene Sachschaden wird

jedoch auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeistation

Wald-Michelbach unter der Rufnummer 06207/9405-0 entgegen.

Viernheim: Dieben reichen fünf Minuten / Lassen Sie Ihr Auto nie unabgeschlossen zurück

Viernheim (ots) – Diebe reichten am Montagmittag (22.06.) fünf Minuten, um eine

Arbeitstasche aus einem geparkten Fahrzeug zu stehlen. Gegen 13 Uhr hatte ein

58-Jähriger seinen Kleinlaster im Bereich einer Baustelle im Berliner Ring

abgestellt und ihn für fünf Minuten unabgeschlossen zurückgelassen. Als er zu

seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er, dass Kriminelle in das Führerhaus

eingedrungen waren und eine Arbeitstasche mit Bargeld und persönlichen

Dokumenten entwendet hatten. Mit der Beute suchten sie unerkannt das Weite.

Zeugenhinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizei in Viernheim unter der

Rufnummer 06204/9377-0 entgegen. In diesem Zusammenhang raten die Beamten:

Lassen Sie ihr Auto niemals unabgeschlossen zurück. Das Fahrzeug ist zudem kein

Safe, weshalb Wertgegenstände immer mitgenommen werden sollten.

Lorsch: Einbrecher machen keine Beute / Wer hat Verdächtiges bemerkt?

Lorsch (ots) – Bei einem Einbruch in ein Vereinsheim vermutlich in der Nacht zum

Dienstag (23.06.) haben Kriminelle nach ersten Erkenntnissen keine Beute

gemacht. Zwischen 23 Uhr am Montag und 15 Uhr am folgenden Nachmittag drangen

die bislang noch unbekannten Täter in das Anwesen in der Straße „Am

Birkengarten“ ein. Im Inneren wurden drei Türen eingeschlagen und eine weitere

beschädigt. Ohne Diebesgut suchten sie anschließend unerkannt das Weite. Zeugen,

die Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer

06252/706-0 bei der Polizei in Heppenheim zu melden.

Biblis: Scheune brennt – Ergänzungsmeldung

Biblis (ots) – Seit dem frühen Mittwochmorgen (24.06.2020) brennt im Bibliser

Ortsteil Nordheim eine Scheune. In der ca. 600 Quadratmeter großen Holzscheune

waren eine Werkstatt, landwirtschaftliche Maschinen und Gerätschaften, sowie

eine größere Anzahl von Strohballen gelagert. Ein Großaufgebot der Feuerwehr aus

mehreren Gemeinden des Landkreises ist seit 01:25 Uhr im Einsatz und versucht

derzeit, das Übergreifen der Flammen auf einen angrenzenden, derzeit ungenutzten

Viehstall zu verhindern. Bislang wurde niemand verletzt. Auf Grund der starken

Rauchentwicklungen werden die Bewohner von Nordheim gebeten, Fenster und Türen

geschlossen zu halten.

Scheune brennt – Erstmeldung

Biblis (ots) – Aktuell (Mittwoch, 24.06.2020) brennt im Bibliser Ortsteil

Nordheim eine Scheune. Ein Großaufgebot der Feuerwehr ist seit 01:25 Uhr im

Einsatz und versucht derzeit, das Übergreifen der Flammen auf einen angrenzenden

Viehstall zu verhindern.

Lorsch: Gartenhütte in Brand gesteckt – Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Lorsch (ots) – Am Dienstag (23.06.2020) um 19:00 Uhr, wurde der Polizei in

Heppenheim der Brand einer Gartenhütte auf einem Gartengelände in Lorsch,

westlich der BAB 67 gemeldet. Der Eigentümer war kurz zuvor an seinem Grundstück

in der Straße „Im Rod“ angekommen und hatte Rauch aus der dort aufgestellten

Hütte aufsteigen sehen. Im Inneren stellte er eine abgebrannte, noch kokelnde

Kiste fest, die er selbst ablöschen konnte. Dabei blieb er unverletzt. Bei dem

Brand entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro Erste Ermittlungen

der Polizei deuten darauf hin, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde. Das

Kommissariat 10 der Kriminalpolizei Heppenheim bittet in dieser Sache um

Hinweise unter der Rufnummer 06252 / 7060 und fragt: Wer hat im späten

Nachmittag bis ca. 18:00 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich

gesehen?

Unfallfucht – Zeugen gesucht

Heppenheim (ots) – Am 23.06. gegen 12:30 Uhr kam es auf der Straße Im Vordersberg in Heppenheim zu einem Unfall im Begegnungsverkehr.

Hierbei touchierte der männliche Fahrer eines weißen Lieferwagens den Lenker des 8-jährigen Fahrradfahrers, sodass dieser zu Fall kam.

Der Junge blieb hierbei unverletzt. Der Fahrer fuhr im Anschluss dann jedoch über das am Boden liegende Fahrrad und beging Fahrerflucht.

Der Fahrer habe ein grünes T-Shirt getragen und eine Glatze.

Die Polizei Heppenheim sucht Zeugen des Unfalls oder Personen die Hinweise zum Lieferwagen oder dem Fahrer geben können.

Hinweise können an die Polizei Heppenheim unter 06252/7060 gemeldet werden.“

Darmstadt

Darmstadt: Zivilfahnder führen Kontrollen zur Bekämpfung der Straßenkriminalität durch

Darmstadt (ots) – Zivilfahnder der Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg führten am

Dienstagmittag (23.6.) mehrere Kontrollen in der Darmstädter Innenstadt durch.

Dabei stellten sie unter anderem Rauschgift sicher und leiteten mehrere

Ermittlungsverfahren ein.

Bei den Kontrollen standen besonders öffentliche Plätze und Grünanlagen im Fokus

der Beamten. Im Prinz-Emil-Garten wurden sie auf einen polizeibekannten Mann

aufmerksam, der sich einen Joint drehte. Bei der im Anschluss durchgeführten

Kontrolle und Durchsuchung stellten die Ordnungshüter dann Kleinstmengen

Marihuana sowie zwei weiße Tabletten bei einem 32 Jahre alten Begleiter sicher.

Ob es sich bei den Tabletten auch um Drogen handelt, müssen die weiteren

Ermittlungen zeigen. Das Rauschgift wurde sichergestellt und Anzeige erstattet.

An der alten Stadtmauer nahmen die Zivilfahnder einen 17-Jährigen wegen des

Verdachts des Rauschgifthandels fest. Im Rahmen der Durchsuchung fanden sie bei

ihm eine Feinwaage und rund 8 Gramm Marihuana. Es folgte eine

Wohnungsdurchsuchung sowie die Einleitung eines Verfahrens gegen den jungen

Mann.

Mehrere Tabletten stellten die Zivilpolizisten bei der Überprüfung zweier Frauen

sicher. Die wegen Drogendelikten bereits hinreichend polizeibekannten 49- und

51-Jährigen wurden im Herrngarten kontrolliert. Ermittlungen ergaben, dass die

Ältere die rezeptpflichtigen Medikamente illegal erworben hatte. Die 19

Tabletten kamen deshalb in amtliche Verwahrung.

Darmstadt-Dieburg

Groß-Zimmern: Renitenter Mann schlägt Notarzt

Groß-Zimmern (ots) – Weil ein 73-Jähriger mit seinem Fahrrad am Montagmittag

(22.6.) stürzte, verständigte ein besorgter Passant die Rettungsleitstelle.

Als die Rettungskräfte den 73 Jahre alten Mann aus Groß-Zimmern im Rettungswagen

behandelten, reagierte er aggressiv und griff die Besatzung an. Hierbei schlug

der 73-Jährige dem 57 Jahre alten Notarzt ins Gesicht. Er wurde hierbei nach

derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt. Mithilfe einer Streife der

Polizeistation Dieburg konnte der renitente Mann festgehalten und in ein

Krankenhaus gebracht werden.

Was die Hintergründe für sein aggressives Verhalten waren, muss im Rahmen

polizeilicher Ermittlungen geprüft werden.

Seeheim-Jugenheim: Beim Warenausliefern bestohlen / Wer hat den Diebstahl beobachtet und kann Hinweise geben?

Seeheim-Jugenheim (ots) – Bereits am Montag (22.6.), gegen 8.15 Uhr, haben

Kriminelle unter anderem die Geldbörse einer 54-Jährigen beim Warenausliefern

aus dem Wagen gestohlen.

Gerade als die 54-Jährige in der Heidelberger Straße Waren auslieferte, nutzten

die Kriminellen die Abwesenheit der Fahrerin und machten Beute. Auf dem

Beifahrersitz des blauen Opels durchsuchten die Unbekannten die Handtasche der

Frau. Hierbei erbeuteten sie unter anderem zwei Mobiltelefone, zwei Geldbörsen

sowie mehrere persönliche Ausweisdokumente.

Als die 54 Jahre alte Fahrerin zurückkam, bemerkte sie den Diebstahl und meldete

den Sachverhalt der Polizei.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Pfungstadt ist mit Fall betraut und fragt:

Wer hat Verdächtiges beobachtet? Wer hat gesehen wie sich Unbekannte am Auto zu

schaffen machten? Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06157/95090 zu

erreichen.

Pfungstadt: 121 bei erlaubten 70 / Polizei führt Geschwindigkeitskontrollen durch

Pfungstadt (ots) – Beamte der Polizeistation Pfungstadt führten am Dienstagabend

(23.6.) Geschwindigkeitskontrollen auf der Bundesstraße 3 bei Pfungstadt durch.

Trauriger Spitzenreiter war ein 32-jähriger Fahrer aus Pfungstadt. Bei ihm

stellten die Ordnungshüter eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 51 km/h fest.

Er fuhr mit 121 Stundenkilometern in der 70er Zone. Dem Pfungstädter drohen 2

Punkte in Flensburg, ein Bußgeld von 240 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot.

Bickenbach: Durch Ortschaft gerast / Polizei stoppt 38-Jährigen nach Verfolgungsfahrt

Bickenbach (ots) – Nachdem ein 38-Jähriger mit seinem BMW am Dienstagabend

(23.6.) erst das Rotlicht einer Ampel missachtete und im Anschluss durch die

Waldstraße raste, stoppte die Polizei den Fahrer nach einer Verfolgungsfahrt.

Beamte der Polizeistation Pfungstadt stellten, gegen 22.30 Uhr, bei der

Anschlussstelle Jugenheim einen Autofahrer fest, der mit überhöhter

Geschwindigkeit das Rotlicht einer Ampel missachtete. Daraufhin nahmen die

Ordnungshüter die Fahrt zum Verkehrssünder auf, der in Richtung Bickenbach

unterwegs war. Auf die Anhaltesignale der Beamten reagierte der Fahrer nicht und

versuchte sich offensichtlich von der Kontrolle zu entziehen. Nach derzeitigem

Kenntnisstand überholte er auf seiner Flucht, sogar in Kurven, mehrere

Fahrzeuge. In einer Sackgasse konnte der 38-Jährige schließlich gestoppt werden.

Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verdachts des verbotenen

Kraftfahrzeugrennens verantworten müssen.