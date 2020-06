Polizei Hessisch Lichtenau

Enkeltrickversuch in Großalmerode scheitert am aufmerksamen Opfer

(ots) – In Großalmerode kam es am Dienstag 23.06.2020 zu einem versuchten Enkeltrick, der aber ohne Folgen blieb, da das Opfer offenbar den Braten roch und nicht auf die Forderungen des Anrufers einging. Der unbekannte Telefon-Betrüger ließ daraufhin von seinem Opfer ab und beendete das Gespräch. Die Polizei warnt vor der Masche des sog. “Enkeltricks”.

Gegen 14.00 Uhr erhielt ein 92-jähriger Mann aus Großalmerode einen Anruf mit der in solchen Fällen meist üblichen Eingangsfrage “Rate mal, wer hier ist”. Mit der Eingangsfrage ins Gespräch gekommen, gab sich der Anrufer im weiteren Verlauf als Enkel aus, der aufgrund einer finanziellen Notlage dringend Geld benötigen würde. Das Opfer ließ sich aber durch den Anrufer nicht unter Druck setzen und lehnte sämtliche Forderungen ab.

Der Anrufer erkannte letztlich, dass der 92-Jährige nicht auf die Lügengeschichte hereinfiel und beendete das Gespräch.

Die Polizei warnt vor ähnlichen Anrufen mit den folgenden Tipps:

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann.

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis.

Lassen Sie sich von einem Anrufer nicht drängen und unter Druck setzen. Vereinbaren Sie frühestens für den kommenden Tag einen Gesprächstermin und überprüfen Sie die Angaben.

Halten Sie nach einem Anruf mit finanziellen Forderungen bei Familienangehörigen Rücksprache.

Lassen Sie sich vom Anrufer die Telefonnummer geben und überprüfen Sie diese mit bereits bekannten Nummern.

Rufen Sie die jeweilige Person unter der lange bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen eine Kontaktaufnahme verdächtig vorkommt: Notrufnummer 110 und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. Weitere Informationen erhalten Sie auch unter www.polizei-beratung.de.

Verkehrskontrollen

Um 23:40 Uhr wurde gestern Abend ein 24-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf in der Niederhoner Straße in Eschwege angehalten und kontrolliert. Dabei händigte er eine chinesische Fahrerlaubnis aus. Da sich der 24-Jährige jedoch seit über sechs Monaten in Deutschland aufhält, ist diese nicht mehr gültig, so dass in diesem Fall ein Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis nach dem Straßenverkehrsgesetz vorliegt.

Um 22:35 Uhr wurde ein 34-Jähriger aus Eschwege in der Niederhoner Straße mit seinem Motorroller angehalten. Dabei stellte man fest, dass er Alkohol getrunken hatte. Ein Test ergab einen Wert von ca. 0,6 Promille, was eine Ordnungswidrigkeit darstellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Um 23.25 Uhr fiel ein 34-jähriger Pkw-Fahrer aus Hessisch Lichtenau durch seine unsichere Fahrweise auf der B 7 zwischen Walburg und Küchen auf. Bei der sich anschließenden Kontrolle ergab ein Alkoholtest einen Wert von ca. 1,4 Promille, worauf eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Bedrohung, Beleidigung

Um 18:07 Uhr musste gestern Abend die Polizei ausrücken, nachdem in der Bernhard-Engelhardt-Straße in Eschwege eine Bedrohung mittels eines Messers gemeldet wurde. Es stellte sich dann heraus, dass im Zuge nachbarschaftlicher Streitigkeiten ein 30-Jähriger eine 27-Jährige beleidigte und zusätzlich ein Messer drohend in deren Richtung hoch gehalten hat. Der 30-Jährige wurde zur Dienststelle sistiert und nach erkennungsdienstlicher Behandlung wieder entlassen.

Sachbeschädigung

Zwischen dem 23.06.20, 19:00 Uhr und dem 24.06.20, 08:00 Uhr wurde bei der Sparkasse Werra-Meißner in der Friedrich-Wilhelm-Straße in Eschwege der Kartenleser der Haupteingangstür mutwillig beschädigt. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 700 EUR.