Karlsruhe – 89-Jähriger vermisst

Karlsruhe (ots) – Seit dem 23.06.2020 wird der 89-jährige Werner HERB vermisst.

Er wurde am Dienstag gegen 15.00 Uhr in Karlsruhe-Oberreut zuletzt gesehen, als

er mit seinem Auto unterwegs war. Bei seinem Fahrzeug handelt es sich um einen

blauen Opel Agila, mit dem amtlichen Kennzeichen KA-WH 432. Der in

Karlsruhe-Knielingen wohnhafte Vermisste ist auf Medikamente angewiesen und

könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Er ist ca. 170cm groß, schlank,

hat graue, kurze Haare und ist Brillenträger. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort

des Vermissten geben kann, wird gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst

Karlsruhe, Telefon 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Die Fahndung mit Lichtbild des Vermissten ist unter folgendem Link

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/karlsruhe-vermisstenfahndung/ abrufbar.

Karlsruhe – Kontrollen der Verkehrspolizei – Rauschgift und Waffen sichergestellt

Karlsruhe (ots) – Die Verkehrspolizei Karlsruhe führte, mit Unterstützung von

Beamten des Polizeipräsidiums Einsatz, am Montag Verkehrskontrollen durch.

Zwischen 14.30 Uhr und 16.00 Uhr wurden im Bereich des Schloßplatzes Pkw- Fahrer

und im Bereich der Hirschstraße Fahrradfahrer kontrolliert. 15 Pkw-Fahrer hatten

den Sicherheitsgurt nicht angelegt, in vier Fahrzeugen fuhren Kinder ohne

Sicherung mit und vier Fahrer benutzten ihr Mobiltelefon währen der Fahrt.

Gegen 15.30 Uhr wurde ein 33-jähriger Pkw-Fahrer kontrolliert der offensichtlich

unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Test bestätigte schließlich

die Beeinflussung. Er wurde zur Dienststelle gebracht und konnte nach einer

Blutentnahme die Wache wieder verlassen.

Von insgesamt 17 kontrollierte Fahrradfahrern hatten 16 das Rotlicht der Ampel

nicht beachtet und ein Fahrradfahrer fuhr verbotswidrig auf dem Gehweg.

Gegen 15.00 Uhr wurde ein 30-Jähriger kontrolliert, der mit seinem Mobiltelefon

telefonierte. Im Rahmen der Kontrolle fanden die Beamten bei dem Mann eine

geringe Menge Marihuana. Sein Fahrrad wurde sichergestellt, da die

Eigentumsverhältnisse nicht geklärt werden konnten.

In der Zeit zwischen 18.00 Uhr und 20.30 Uhr wurde in der Augustenburgstraße in

Grötzingen kontrolliert. Bei der Kontrolle eines 27-Jährigen wurden geringe

Mengen Marihuana aufgefunden. Eine anschließende Wohnungsdurchsuchung förderte

ein Butterfymesser, einen Schlagring, mehrere sogenannte „Polenböller“, 15

Munitionsgeschosse, zwei Selbstlaborate, eine Softairwaffe und ein

Gasdruckgewehr mit Zielfernrohr zu Tage. Die Gegenstände wurden sichergestellt.

Den 27-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren.

Gegen 19.30 Uhr wurde ein 31-Jähriger angehalten. Bei der Kontrolle wurde

deutlicher Marihuanageruch aus dem Pkw wahrgenommen. Darauf angesprochen

händigte der unter Betäubungsmitteleinfluss stehende Mann 25 Gramm Marihuana

aus, das er in der Hosentasche hatte. Auf der Dienststelle wurde eine

Blutentnahme durchgeführt. Die weiteren Ermittlungen führten die Polizisten dann

zu einer Wohnung in Karlsruhe.

Kurz nach dem Eintreffen der Polizei kam auch der 31 Jahre Wohnungsinhaber mit

seinem Pkw nach Hause. Er stand deutlich unter der Einwirkung von

Betäubungsmitteln. Bei der Durchsuchung der Wohnung konnten neben einer geringen

Menge von Rauschgift auch eine Feinwaage, mehrere Mobiltelefone und eine größere

Menge Bargeld aufgefunden werden. Weiterhin wurden mehrere Messer und zwei

Waffen nebst dazugehöriger Munition sichergestellt. In einem vom Beschuldigten

gepachteten Gartengrundstück wurden zudem neben einer Cannabispflanze auch

geringe Mengen Rauschgift aufgefunden.

Der 31-Jährige konnte nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen

Maßnahmen und einer Blutentnahme die Dienststelle wieder verlassen.

Karlsruhe – Alkoholisierter 35-Jähriger exhibierte sich

Karlsruhe (ots) – Einen alkoholisierten 35-Jährigen konnte die Polizei am

Dienstagnachmittag in Knielingen vorläufig festnehmen.

Gegen 15.15 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass ein Mann im Innenhof

eines Kinderheimes in Knielingen liegen und an seinem Geschlechtsteil

manipulieren würde. Auch als die Beamten eintrafen setzte er seine Handlungen

fort. Erst auf deutliche Ansprache hörte der 35-Jährige auf. Die Handlungen des

Mannes wurden von der Zeugin und deren Tochter beobachtet. Die im Haus

anwesenden Kinder dürften nicht auf den Vorfall aufmerksam geworden sein.

Der 35-Jährige wurde zur Wache gebracht und konnte nach Durchführung der

erforderlichen polizeilichen Maßnahmen seinen Weg fortsetzen.

Karlsruhe – Nach versuchtem Automatenaufbruch festgenommen

Karlsruhe (ots) – Zwei Tatverdächtige konnte die Polizei am frühen

Mittwochmorgen in Hagsfeld festnehmen.

Ein Zeuge beobachtete gegen 03.40 Uhr wie sich zwei Männer am einem

Zigarettenautomaten in der Pfizerstraße zu schaffen machten und verständigte die

Polizei.

Als die Männer auf den Zeugen aufmerksam wurden ergriffen sie die Flucht. Unweit

des Tatortes konnten dann die beiden Tatverdächtigen, zwei 31 und 17 Jahre alte

Ungarn festgenommen werden. In unmittelbarer Nähe konnte auch eine Sporttasche

mit Aufbruchwerkzeug aufgefunden werden.

Die weiteren Ermittlungen werden beim Polizeiposten Hagsfeld geführt.

Waghäusel – Leicht verletzte Fahrradfahrerin nach Kollision mit Pkw

Karlsruhe (ots) – Am Dienstagmorgen kam es in Waghäusel zu einem Unfall zwischen

einer 39- jährigen Pkw-Fahrerin und einer 67-jährigen Radfahrerin.

Die Autofahrerin war gegen 09:00 Uhr mit ihrem Mercedes auf der Nördlichen

Waldstraße in Kirrlach unterwegs. Im Kreuzungsbereich zur Waghäusler Straße

missachtete sie die bevorrechtigte Radlerin und es kam zum Zusammenstoß. Die 67-

jährige Radfahrerin stürzte zu Boden und zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

Ein Rettungsdienst musste nicht hinzugezogen werden.

Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Kraichtal – Unfallflüchtiger hinterlässt mehrere tausend Euro Schaden

Karlsruhe (ots) – Einen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro hinterließ

am Dienstagnachmittag in Kraichtal ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, der

gegen einen geparkten Renault fuhr und anschließend flüchtete.

Nach den bisherigen Erkenntnissen fuhr der unbekannte Fahrer kurz nach 16 Uhr

auf den ordnungsgemäß in der Eppinger Straße in Höhe der Hausnummer 45 geparkten

Renault auf. Trotz der erheblichen Schäden am Renault in Höhe von etwa 4.000

Euro flüchtete der Verursacher anschließend von Unfallstelle.

Möglich Zeugen des Unfalls sowie weitere Hinweisgeber werden gebeten, sich mit

dem Polizeirevier Bad Schönborn unter 07253/80260 in Verbindung zu setzen.

Linkenheim-Hochstetten – 4.000 Euro Sachschaden nach Vorfahrtsverletzung

Karlsruhe (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstagmorgen auf der

Landesstraße 558, Abzweig zur Bundesstraße 36. Glücklicherweise blieben hierbei

alle Beteiligten unverletzt.

Eine 53-jährige BMW-Fahrerin fuhr gegen 10:45 Uhr auf der Friedrichstaler Straße

in Linkenheim in Richtung Friedrichstal. Im Einmündungsbereich zur B 36 wollte

sie nach links in Richtung Karlsruhe abbiegen. Der 53-jährige Unfallverursacher

kam währenddessen von der B 36 aus Richtung Graben-Neudorf, bog ebenfalls nach

links ab um auf die Friedrichstaler Straße einzufahren und kollidierte hierbei

mit der BMW-Fahrerin. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf zirka 4.000

Euro geschätzt.

Karlsruhe – Einbruchsversuch in Kindergarten

Karlsruhe (ots) – Unbekannter versuchte in der Zeit zwischen Montag, 17.00 Uhr,

und Dienstag, 07.05 Uhr, in ein Gemeindezentrum in der Geschwister-Scholl-Straße

einzudringen, in welchem sich unter anderem zwei Kindergärten befinden. Der

Täter kletterte über das Hoftor, um in den dortigen Innenhof zu gelangen. Dort

hebelte er mit einem Werkzeug ein Fenster auf und gelang so in einen

Kindergarten. Nun versuchte er, in die dortigen Räumlichkeiten zu kommen, was

ihm jedoch nicht gelang. Dies war aufgrund von Hebelspuren an verschiedenen

Türen festzustellen. Bei einem erneuten Versuch wurde ein akustischer Alarm

ausgelöst, welcher den Täter dazu veranlasste, unerkannt zu flüchten. Er

hinterließ einen Sachschaden von 1000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter

Telefon 0721/666-3411 in Verbindung zu setzen.

Ubstadt-Weiher – Zwei leicht Verletzte nach Auffahrunfall

Karlsruhe (ots) – Zwei leicht Verletzte sowie einen Sachschaden von zirka 30.000

Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich auf der Bundesstraße 3 Höhe

Ubstadt am Dienstagmorgen ereignet hat.

Gegen 07.30 Uhr fuhr eine 19-jährige Mercedes-Fahrerin auf der B 3 von

Ubstadt-Weiher kommend in Richtung Bruchsal. Unmittelbar vor dem

Einmündungsbereich zur B 35 entsteht durch die schrägen Sonnenstrahlen der

Eindruck, dass die dortige Lichtzeichenanlage „rot“ anzeigt. In der Folge bremst

die junge Fahrerin ihr Fahrzeug abrupt ab. Die 48-jährige Unfallverursacherin

erkannte die Situation zu spät und fuhr mit ihrem Hyundai, mit nicht

unerheblicher Geschwindigkeit, auf. Durch die Kollision wurden beide

Unfallbeteiligte leicht verletzt. Die 19-jährige Dame wurde vorsorglich mit dem

Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht.

Karlsruhe – Dieb hat es auf Taschen im Schlossgarten abgesehen

Karlsruhe (ots) – Gleich zu vier Taschendiebstählen kam es am späten

Dienstagabend im Bereich, des zu dieser Zeit eigentlich bereits für Besucher

geschlossenen, Karlsruher Schlossgarten.

Unter dem Schutz der Dunkelheit nahm der bislang unbekannte Täter zwischen 22:50

Uhr und 01:00 Uhr die meist kurz unbeaufsichtigten Taschen an sich und

verschwand mit diesen. Insgesamt wird von einem Gesamtwert des Diebesgutes von

mehreren hundert Euro ausgegangen.

Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter der

Telefonnummer 0721/666-3311 zu melden.

Karlsruhe – Polizeibeamte werden bei Personenkontrolle angegriffen

Karlsruhe (ots) – Bei einer Personenkontrolle am Dienstagnachmittag auf dem

Karlsruher Festplatz wurden fünf Polizeibeamte gewaltsam angegangen. Ein Beamter

wurde dabei leicht verletzt.

Zunächst widersetzte sich gegen 14.50 Uhr ein 46-jähriger Mann vehement gegen

die Überprüfung seiner Personalien bei einer Personenkontrolle und richtete

Drohgebärden in Richtung der Beamten. Als er deshalb ergriffen werden sollte,

versuchten drei 39, 40 und 44 Jahre alte Begleiter des Mannes, diesen gewaltsam

zu befreien. Nur unter erheblicher Anstrengung gelang es den Polizisten, die

vier Männer abzuwehren, zu überwältigen und letztendlich auf das Polizeirevier

Südweststadt zu verbringen. Dort angekommen ließ sich einer der Beschuldigten

trotz angelegter Handschließen bis zuletzt nicht beruhigen und spuckte in

Richtung der Polizeibeamten. Gegen die Männer wurde ein strafrechtliches

Ermittlungsverfahren eingeleitet.