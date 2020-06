Mannheim-Innenstadt: Vorläufige Festnahme eines 24-jährigen Diebes in der Galeria Kaufhof

Mannheim-Innenstadt (ots) – Am Dienstagabend, gegen 19.40 Uhr wurde ein

24-jähriger Mann von einem Ladendetektiv beim Diebstahl von Unterwäsche und

Schokolade in der Galeria Kaufhof erwischt. Bis zum Eintreffen der Polizei

beschimpfte und beleidigte der aggressive junge Mann den Detektiv in

Gossensprache. Auch gegenüber den Beamten des Polizeireviers Innenstadt zeigte

er sich keineswegs kooperativ. Er widersetzte sich den polizeilichen Maßnahmen,

trat die Beamten mit den Füßen, beleidigte sie und spuckte sie an. Letztendlich

wurde er überwältigt und zum Polizeirevier gebracht wo es zu einem weiteren

tätlichen Angriff gegenüber den Beamten kam. Nachdem seine Personalien endlich

festgestellt waren und ein Alkoholtest durchgeführt worden war, wurde der

24-Jährige wieder entlassen. Ihn erwartet eine Strafanzeige nicht nur wegen

Ladendiebstahls, sondern auch wegen Körperverletzung bzw. eines tätlichen

Angriffs auf Polizeibeamte.

Mannheim-Gartenstadt: Beim Ausfahren aus Parkplatz Unfall verursacht und geflüchtet – Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag um 10.45 Uhr

im Krokusweg ereignete, sucht die Polizei. Eine bislang unbekannte Autofahrerin

war mit ihrem silber/grauen Mercedes mit MA-Kennzeichen vom Parkplatz eines

Einkaufsmarktes nach rechts in den Krokusweg abgebogen und beschädigte dabei

einen blauen Mitsubishi. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von über

2.000 Euro zu kümmern, setzte die Fahrerin ihren Weg fort und flüchtete von der

Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten

sich unter Telefon 0621/174-4222 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Mannheim-: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Mannheim-Gartenstadt (ots) – Eine schwerverletzte Person sowie erheblicher

Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am frühen Dienstagnachmittag im

Stadtteil Gartenstadt. Ein 21-jähriger Mann war kurz vor 14 Uhr mit seinem

VW-Polo auf der Straße „Waldpforte“ in Richtung Karlsternstraße unterwegs. Beim

Abbiegen in den Flensburger Ring übersah er einen entgegenkommenden 38-jährigen

Motorrollerfahrer und stieß mit ihm zusammen. Dabei zog sich der Rollerfahrer

schwere Verletzungen zu und wurde mit Körperprellungen sowie Kopf- und

Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er stationär

aufgenommen wurde. Sein Roller war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt

werden musste. Der Sachschaden wird auf rund 6.000 Euro geschätzt.

Mannheim-: Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern – zwei Leichtverletzte

Mannheim-Seckenheim (ots) – Am Dienstagmorgen ereignete sich im Stadtteil

Seckenheim ein Verkehrsunfall, an dem zwei Fahrradfahrer beteiligt waren und

leicht verletzt wurden. Ein 18-jähriger Mann war kurz nach neun Uhr mit seinem

Fahrrad auf dem Rad- und Fußweg parallel zur Schwabenheimer Straße in Richtung

Seckenheim unterwegs. Er hielt sich auf dem für beide Richtungen freigegebenen

zu weit rechts und stieß mit einem entgegenkommenden Radfahrer zusammen. Beide

Radler trugen einen Fahrradhelm, erlitten leichte Verletzungen und begaben sich

anschließend selbständig in ärztliche Behandlung. Die Fahrräder wurden stark

beschädigt.

Gegen den 18-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Mannheim-Neckarau: Brand eines Wohnhauses – eine Person leicht verletzt

Mannheim-Neckarau (ots) – Beim Brand eines Wohnhauses in der Kappesstraße wurde

am Dienstagabend eine Person leicht verletzt. Gegen 19.48 Uhr war das Feuer in

einer Wohnung im 1. OG ausgebrochen und hatte dann auf weitere Teile des Hauses

übergegriffen. Der einzige Bewohner des Hauses konnte das Anwesen eigenständig

verlassen. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Die

Berufsfeuerwehr Mannheim brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Gegenwärtig

ist das Feuer gelöscht und die Nachlöscharbeiten sind abgeschlossen. Der

entstandene Sachschaden beträgt ca. 150.000 Euro. Die Brandursache ist bislang

unklar. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

24-Jähriger versucht sich Polizeikontrolle am Bahnhof zu entziehen

Mannheim (ots) – Dienstagmorgen wurde die Bundespolizei am Mannheimer

Hauptbahnhof durch mehrere Mitarbeiter der Deutschen Bahn angefordert. Diese

hatten Probleme mit einem aggressiven und randalierenden Reisenden. Bereits auf

dem Weg zum Ereignisort waren die lautstarken Rufe des Mannes wahrnehmbar.

Am Bahnsteig zu Gleis 2 und 3 konnte ein 24-jähriger Deutscher festgestellt

werden. Nach Ansprache durch die Beamten versuchte er sich zunächst der

Kontrolle zu entziehen. Durch die Streife daran gehindert, holte er dann

unvermittelt zum Schlag aus, welchen die Beamten abwehren konnten. Der

24-Jährige wurde daraufhin gefesselt und zur Dienststelle verbracht. Eine

Durchsuchung ergab, dass sich zugriffsbereit in der Hosentasche des Mannes ein

bereits aufgeklapptes Taschenmesser befand. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde

der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Der

24-Jährige muss sich wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung

und Bedrohung verantworten.