Weinheim, Hirschberg, BAB 5, Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Unfall auf Autobahn – Vollsperrung

Weinheim / Hirschberg / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwochnachmittag kam es

auf der A 5 zwischen den Ausfahrten Weinheim und Hirschberg zu einem schweren

Verkehrsunfall.

Derzeit sind aufgrund der polizeilichen Unfallaufnahme sowie den Rettungs- und

Bergungsarbeiten alle Fahrspuren in Richtung Heidelberg gesperrt.

Nach bisherigem Ermittlungsstand geriet der Fahrer eines Pkw auf Höhe des

Parkplatz Fliegwiese ins Schlingern und verlor infolgedessen die Kontrolle über

sein Fahrzeug. Dabei kollidierte der Pkw mit mindestens einem weiteren. Beide

Unfallfahrzeuge stießen gegen die Leitplanke bis diese zum Stillstand kamen.

Der Unfallverursacher sowie der Unfallbeteiligte wurden dabei verletzt und

müssen behandelt werden. Über die Schwere der Verletzungen kann derzeit keine

Auskunft gegeben werden.

Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden.

Über die Aufhebung der Sperrung wird berichtet.

Schwetzingen/Rhein–Neckar-Kreis: Polizeiliche Kriminalstatistik 2019 für den Dienstbezirk des Polizeireviers Schwetzingen (Schwetzingen, Ketsch, Oftersheim und Plankstadt)

Mannheim (ots) – Gesamtzahl der polizeilich registrierten Straftaten

Straftaten gesamt: + 3 Fälle (+ 0,1 %) – (3.077 auf 3.080 Fälle)

Aufklärungsquote: – 1,1 % – (56,5 % auf 55,4 %)

Die Kriminalitätsentwicklung im Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers

Schwetzingen beschrieb im Jahr 2019 insgesamt eine minimal ansteigende Tendenz

und folgte mit einer Zunahme der Gesamtzahl an registrierten Straftaten um 0,1 %

(+ 3 Fälle) der grundsätzlichen Tendenz im Rhein-Neckar-Kreis (+ 0,7 %).

Während die Zahlen in Schwetzingen, Ketsch und Plankstadt jeweils in

unterschiedlicher Ausprägung zurückgingen, war für den Bereich Oftersheim nach

deutlichen Rückgängen im Vorjahr, in 2019 ein Anstieg der polizeilich

registrierten Kriminalität festzustellen.

Die Zunahme im Bereich Oftersheim erklärt sich u. a. mit einer in 2019 durch die

Gemeindeverwaltung durchgeführten „Bestandsaufnahme“ der im Gemeindegebiet

feststellbaren Farbschmierereien bzw. „Graffiti“, die in einer Gesamtzahl von 51

Strafanzeigen wg. Sachbeschädigung gegen unbekannte Täterschaft resultierte.

Statistisch im Erfassungsjahr 2019 erfasst, blieben die tatsächlichen

Tatzeiträume überwiegend unklar und waren vermutlich vielfach bereits deutlich

länger zurückliegend. Ebenfalls feststellbar war ein Anstieg der im Bereich der

Tank- und Rastanlage Hardtwald registrierten Straftaten um 23 auf insgesamt 66

Delikte (+ 53,5 %), mehrheitlich Tankbetrugs- sowie einfache Rauschgiftdelikte.

Die gesonderte Betrachtung der Tank- und Rastanlage Hardtwald ist geboten, da

die Örtlichkeit kriminalstatistisch zwar der Gemeinde Oftersheim zugeordnet ist,

dort registrierte Straftaten jedoch in der Regel keine Auswirkungen auf das

originäre Gemeindegebiet selbst bzw. die dortige Bevölkerung nach sich ziehen.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und Autofahrer – Kreisstraße zwischen Ketsch und Schwetzingen voll gesperrt – Pressemitteilung Nr. 1

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwoch gegen 9.40 Uhr kam es auf

der Ketscher Landstraße (K 4250) in Höhe des Sportgeländes zu einem schweren

Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und mehreren Autofahrern. Die

Kreisstraße ist derzeit wegen der Unfallaufnahme zwischen Ketsch und

Schwetzingen voll gesperrt, es erfolgt eine örtliche Umleitung.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: 72-jähriger Radfahrer bei Unfall getötet – Kreisstraße zwischen Ketsch und Schwetzingen voll gesperrt – Pressemitteilung Nr. 2

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch

gegen 9.40 Uhr auf der Ketscher Landstraße (K 4250) in Höhe des Sportgeländes

wurde ein 72-jähriger Radfahrer tödlich verletzt. Nach den bisherigen

Unfallermittlungen fuhr der Radfahrer auf dem Radweg entlang der K 4250 in

Richtung Schwetzingen. Am Ende des Radwegs überquerte der Radfahrer die Fahrbahn

und wurde dabei von einem in gleicher Richtung fahrenden Smart frontal erfasst.

Durch den Aufprall wurde der 72-Jährige in den Gegenverkehr geschleudert, wo er

von einem entgegenkommenden Daewoo erfasst wurde. Der Fahrer des Smart geriet

ebenfalls nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Dacia.

Der Radfahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle

seinen Verletzungen erlag. Die Angehörigen wurden von der Polizei informiert.

Der Fahrer des Smart und des Dacia wurden bei dem Unfall leicht verletzt, sie

wurden zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen in Krankenhaus nach

Schwetzingen gebracht.

Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 16.000 Euro.

Die Kreisstraße musste während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten bis 13

Uhr voll gesperrt werden, die Polizei leitete den Verkehr örtlich um. Die

weiteren Unfallermittlungen führt die Verkehrspolizei Mannheim

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Nach Trunkenheitsfahrt auf dem Fahrrad Polizeibeamte angegriffen und beleidigt

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwoch um kurz nach Mitternacht

beobachteten Polizeibeamte von der Dienststelle des Polizeireviers Schwetzingen

aus, wie ein Radfahrer in starken Schlangenlinien in Richtung Bahnhof fuhr. Der

36-jährige Mann konnte daraufhin unweit des Polizeireviers im Bereich des

Bahnhofs neben seinem Fahrrad dösend angetroffen werden. Eine Alkoholüberprüfung

zeigte, dass der Mann über 2 Promille hatte. Als er zur Entnahme einer Blutprobe

mit auf die Dienststelle genommen werden sollte, weigerte sich der Mann, bäumte

sich kämpferisch vor den Beamten auf und musste mittels einfacher körperlicher

Gewalt fixiert werden, sodass die Blutentnahme letztlich auf der Dienststelle

entnommen werden konnte. Auf dem Weg dahin leistete der Mann erheblichen

Widerstand, versuchte die Beamten zu treten und beleidigte sie auf üble Art und

Weise. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, tätlichen

Angriffs und Beleidigung ermittelt.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Verkehrsunfall – Krad kollidiert mit Pkw – Fahrer schwer verletzt

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwochmittag kam es gegen 10:30 Uhr

zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Pkw und einem Rollerfahrer im Bereich

des Pendlerparkplatzes der L 599 und der B 291. Ein 71-jähriger Mann, der mit

seinem Pkw die L 599 in Richtung Brühl befuhr, wollte nach links auf einen

Feldweg im Bereich des Pendlerparkplatzes an der B 291 einbiegen und übersah

dabei den aus Richtung Brühl kommenden 33-jährigen Mann auf seinem Roller. Der

33-Jährige kollidierte mit dem Pkw und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu.

Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Über die

genauen Verletzungen liegen bislang keine Informationen vor. Beide Fahrzeuge

wurden sichergestellt und auf ein Polizeiareal transportiert. Der Verkehr konnte

während der Unfallaufnahme an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Es kam zu

keinen größeren Behinderungen.

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Krad missachtet Vorfahrt an Kreuzung und kollidiert mit Pkw

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstag kam es gegen 13:55 Uhr an der

Kreuzung Schloßstraße / Ösinger Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem

Pkw und einem Leichtkraftrad, bei dem der unfallverursachende Kradfahrer leicht

verletzt wurde. Der 60-jährige Kradfahrer befuhr die Ösinger Straße mit seiner

Piaggio und wollte die Schloßstraße an der Kreuzung überqueren. Dabei

missachtete er die Vorfahrt eines Fahrschulautos wodurch es zur Kollision kam.

Dank einer schnellen Bremsung des Fahrlehrers streifte der Mann lediglich die

Front des Pkw, kam aber dennoch zu Fall. Durch den Sturz wurde er am Bein

verletzt und zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. An Krad entstand

ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Am Ford entstand ein Sachschaden von etwa

2.000 Euro.

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: 45-jähriger Autofahrer von Straße abgekommen und überschlagen – schwer verletzt mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen – Pressemitteilung Nr. 2

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bei einem Unfall am Mittwoch gegen 8 Uhr

wurde ein 45-jähriger Fahrer eines Mercedes, der auf der B 3 zwischen

Wiesloch-Frauenweiler und Malschenberg in Richtung Karlsruhe fuhr, schwer

verletzt. Er wurde nach der Erstversorgung durch einen Notarzt mit einem

Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Ludwigshafen geflogen. Nach Auskunft

der Ärzte besteht keine Lebensgefahr. Nach den bisherigen Unfallermittlungen

geriet der Fahrer aus noch ungeklärter Ursache in einer langgezogenen

Rechtskurve nach rechts auf den Grünstreifen und verlor die Kontrolle über das

Fahrzeug. Dies hatte zur Folge, dass er frontal gegen eine Gebüsch- und

Baumgruppe stieß. Durch den Aufprall drehte sich das Auto, rutschte die Böschung

hinunter und überschlug sich mehrfach. Der Mercedes kam schließlich in einem

Getreidefeld zum Stehen. An dem Auto entstand Sachschaden von ca. 7.000 Euro,

der Flurschaden beläuft sich auf weitere ca. 2.000 Euro. Die B 3 war während der

Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges bis gegen 10 Uhr voll gesperrt, der

Verkehr wurde von der Polizei örtlich umgeleitet. Vor Ort waren auch die

Freiwilligen Feuerwehren aus Rauenberg, Malschenberg und Rotenberg mit insgesamt

23 Wehrleuten. Die weiteren Unfallermittlungen führt die Verkehrspolizei in

Heidelberg.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Handygeschäft – Polizei sucht Zeugen

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde

in ein Handygeschäft min der Steinsbergstraße eingebrochen und daraus Handy’s,

Ladekabel und weiteres Zubehör im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Wie

sich herausstellte, hatten der oder die Täter die Eingangstüre mit brachialer

Gewalt aufgehebelt um in den Ausstellungsraum zu gelangen. Zeugen, die

verdächtige Beobachtungen gemacht haben werden gebeten, sich unter Telefon

07261/6900 beim Polizeirevier Sinsheim zu melden.

Bammental/Rhein-Neckar-Kreis: Trotz unklarer Verkehrslage überholt und gegen Betonmischer-Lkw aufgefahren – 15.000 Euro Sachschaden – Zeugen gesucht

Bammental/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bei einem Unfall am Dienstag kurz nach 12

Uhr auf der Kreisstraße 4160 zwischen Gauangelloch und Bammental wurde der Ford

eines 47-jährigen Autofahrers total beschädigt, der Sachschaden wird auf ca.

15.000 Euro beziffert. Der Autofahrer war in Richtung Bammental unterwegs und

wollte in Höhe des dortigen Parkplatzes ein davor fahrendes

Betonmischer-Fahrzeug überholen. Just in diesem Moment bog der Betonmischer nach

links zum Wenden in den Parkplatz ein. Der 47-Jährige fuhr nach seinen Angaben

auf den Lkw auf, wurde abgewiesen und prallte in die Leitplanke. Das Auto musste

abgeschleppt werden. Der Fahrer des grün lackierten Betonmischer-Fahrzeuges

wendete und fuhr ohne anzuhalten weiter ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter

Telefon 06223/92540 beim Polizeirevier Neckargemünd zu melden.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: 38-jähriger Mann widersetzt sich polizeilichen Maßnahmen

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstagabend widersetzte sich in

Sinsheim ein 38-jähriger Mann den Maßnahmen einschreitender Polizeibeamter. Ein

Zeuge meldete der Polizei Sinsheim kurz nach 23 Uhr einen Fahrzeugführer, der

offenbar unter Alkoholeinfluss mit einem Audi von Weiler nach Sinsheim unterwegs

sei. Er folgte dem Fahrzeug bis zu einem Parkplatz in der Muthstraße. Eine

hinzugerufene Polizeistreife konnte hier schließlich den Fahrer des Audi

kontrollieren. Dieser gab sofort an, dass er gar nicht gefahren sei und zudem

Alkohol konsumiert habe. Der Zeuge konnte den 38-Jährigen jedoch eindeutig als

Fahrer identifizieren. Während der Kontrolle bemerkten die Beamten Alkoholgeruch

im Atem des Mannes, der immer aggressiver wurde. Es wurden ihm daher

Handschließen angelegt. Einen Alkoholtest konnte oder wollte der 38-Jährige

nicht ernsthaft durchführen, weshalb kein Messergebnis zustande kam. Als er zur

Blutentnahme zum Polizeirevier Sinsheim gebracht werden sollte, wehrte er sich

gegen das Anlegen des Sicherheitsgurts im Streifenwagen, drückte eine Beamtin

weg, stieß sich mit den Füßen ab und konnte so das Fahrzeug wieder verlassen.

Die Beamtin konnte eine Flucht jedoch verhindern und den 38-Jährigen festhalten.

Als er von den Polizisten zu Boden gebracht wurde und sich erneut gegen das

Einsteigen in das Polizeifahrzeug wehrte, äußersten auch umstehende Bekannte es

Audi-Fahrers ihren Unmut über die Maßnahmen sowie beleidigten und bedrohten

sowohl Beamte und Anwohner. Die Beamten aktivierten ihre Bodycam und forderten

die Männer auf, die Örtlichkeit zu verlassen, was diese schließlich auch

befolgten.

Ein im Polizeirevier durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 0,5

Promille. Ein Drogentest reagierte positiv auf Cannabis. Daraufhin wurde dem

Mann eine Blutprobe entnommen.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 38-Jährige nicht

im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Gegen den Mann wird nun wegen Widerstand gegen Polizeibeamte, Verkehrsteilnahme

unter Alkohol- und Drogeneinfluss sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Gegen die Bekannten des 38-Jährigen wird wegen Beleidigung und Bedrohung

ermittelt, die Beifahrerin im Audi sieht einer Anzeige wegen Ermächtigen zum

Fahren ohne Fahrerlaubnis entgegen.

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrer von Straße abgekommen und übereschlagen – mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen – B 3 voll gesperrt – Pressemitteilung Nr. 1

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwoch gegen 8 Uhr kam ein Autofahrer

auf der B 3 zwischen Malschenberg und Wiesloch-Frauenweiler aus noch ungeklärter

Ursache von der Straße ab und überschlug sich. Der Verletzte wurde mit einem

Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die B 3 ist wegen der

Unfallaufnahme derzeit zwischen Malschenberg und Frauenweiler voll gesperrt, der

Verkehr wird örtlich umgeleitet.