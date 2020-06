Geschwindigkeitskontrolle auf der K 20

Bad Sobernheim

Am Mittwoch führte die Polizei in der Zeit von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr auf der Kreisstraße 20 kurz vor der Abfahrt „Dörndich“ in Fahrtrichtung Bad Sobernheim eine Laser-Geschwindigkeitsmessung durch. In diesem Bereich ist die zulässige Höchstgeschwindigkeit durch Verkehrszeichen auf 60 Km/h begrenzt. Es wurden insgesamt 8 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt (7 Bußgeldtatbestände, eine Verwarnung). Das schnellste Fahrzeug wurde mit 93 Km/h gemessen. Dessen Fahrer muss mit einem Fahrverbot rechnen.

Verkehrsunfallflucht auf der L242, Höhe Bannmühle

Stromberg (ots) – Am 17.06.20, 07:04 Uhr, kam es auf der Landstraße 242, zwischen Stromberg und Schweppenhausen / Höhe Bannmühle, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein roter Transporter der Marke VW Crafter, Baujahr 2006-2011, befuhr die Straße in Richtung Stromberg und touchierte im Kurvenbereich einen entgegenkommenden LKW. Der rote VW-Crafter setzte seine Fahrt unerlaubt fort und entfernte sich von der Unfallstelle. Zurück blieb der linke Außenspiegel seines Transporters. Hinweise zu dem Unfallverursacher an die Polizei Bad Kreuznach, Tel. 0671-88110.

Einbruch

Kirchheimbolanden – Zwischen dem 22.06.20, 16:00 h und dem 23.06.20, 07:15 h wurde in der Marnheimer Straße in eine Werkstatt eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter schlugen mit Hilfe eines Stuhles ein Fenster ein. Es wurden verschiedene Räumlichkeiten durchsucht und eine Akku-Bohrmaschine entwendet.

Jugendlicher schlief mit Schutzengeln im Gleisbett

Kirn – Am 24.06.2020, gegen 00:05 Uhr wurde über die Leitstelle der Deutschen Bahn in Karlsruhe gemeldet, dass ein Triebwagenführer im Bereich Kirn eine im Gleisbett liegende Person gesehen habe. Zu diesem Zeitpunkt war nicht bekannt, ob die Person von dem darüber hinweg rollenden Zug erfasst wurde. Die beiden Gleise wurden für den Bahnverkehr gesperrt. Kräfte der Polizei Kirn und des Rettungsdienstes begaben sich sofort zu der genannten Örtlichkeit. Vor Ort konnten die Einsatz – und Rettungskräfte eine männliche und noch immer schlafende Person antreffen, welche beim Eintreffen geweckt werden musste. Es stellte sich heraus, dass es sich bei der Person um einen alkoholisierten 15-jährigen handelte, der sich bis zu diesem Zeitpunkt gar nicht bewusst war, wie ihm geschah und insbesondere wie es ihm hätte geschehen können. Nach eigenen Angaben wollte er zu Fuß nach Hause gehen, sich dann aber ausruhen, ohne sich bewusst zu sein, wo er sich befunden habe. Der Minderjährige wurde nach eindringlichem Gespräch und der Verdeutlichung, dass man den heutigen Tag auch als zweiten Geburtstag ansehen könnte, an seinen Vater übergeben.

Rollerfahrer unter Drogeneinfluss aber ohne Führerschein

Kirn – Am 23.06.2020, gegen 23.30 Uhr kontrollierte eine Funkstreife der Polizei Kirn eine 42-jährige, der Polizei nicht unbekannte, männliche Person im Bereich Altstadt in Kirn. Der Mann war zuvor noch mit einem Roller unterwegs, stellte diesen aber versteckt ab, bevor die Streife in antreffen konnte. Den Umstand der Fahrt räumte der Kontrollierte ein, darüber hinaus wurde er aber auch auf dem Roller fahrend videografiert. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Person nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und der Roller auch keine Pflichtversicherung besaß. Bei einer Durchsuchung der Person wurde ein verbotenes Einhandmesser gefunden und sichergestellt. Im Weiteren ergaben sich bei dem Kontrollierten eindeutige Anzeichen die auf einen BTM-Konsum hindeuteten, was sich im Rahmen eines freiwilligen Urintests auch für die Stoffgruppen THC und Amphetamin bestätigte. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet, welche ihm im Kirner Krankenhaus entnommen wurde. Gegen den 42-jährigen wurden wegen der oben genannten Verstöße Straf – und Ordnungswidrigkeitenverfahren eröffnet.

Sachbeschädigung an Fahrzeug

Bad Sobernheim – Am 23.06. wurde zwischen 14 und 15 Uhr an einem in der Dornbachstraße geparkten Pkw BMW Modell X6 die Einfassung des linken Nebelscheinwerfers -mutmaßlich durch einen Tritt- beschädigt. Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei Kirn zu melden.