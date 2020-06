Verkehrsunfall II mit Personenschaden

Sprendlingen, L415, 21:01 Uhr. Ein 23-jähriger befuhr gemeinsam mit seiner 17-jährigen Begleiterin am vergangenen Abend mit seinem Motorrad die L415, die sogenannte Motorradstrecke; aus Sprendlingen Richtung Ober-Hilbersheim. Er beschleunigte seine R1 Yamaha stark, um einen sogenannten beeindruckenden „Wheelie“ (auf dem Hinterrad) zu fahren. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Gefährt, kam mitsamt Motorrad und Begleitung zu Fall und schlitterte nach rechts von der Fahrbahn ab. Beide Personen wurden schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber flog eine Person in ein Krankenhaus, die zweite Person wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Es stellte sich heraus, dass das Kraftrad nicht zugelassen war. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Verkehrsunfall nur Sachschaden

Sprendlingen, 23.06., L415, 14:00 Uhr. Eine 87-jährige Fahrerin befuhr mit ihrem Mercedes-Benz die L415 in Fahrtrichtung Ober-Hilbersheim; kam nach einer Linkskurve von der Fahrbahn links ab und kollidierte mit der dortigen Leitplanke. Durch den Aufprall war das Fahrzeug nicht mehr einsatzfähig. Sachschaden entstand außerdem an zwei Schutzplankenelementen. Der Fahrerin geht es gut, sie blieb unverletzt.

Verstoß gegen das Waffengesetz

Münster-Sarmsheim, Löhrstraße, 24.06., 02:35 Uhr. Ein Zeuge meldete Schussgeräusche in seiner Straße; außerdem hatte jemand den Außenspiegel eines Transporters beschädigt. Bei der Kontrolle konnten zwei Tatverdächtige in der Rheinstraße ausgemacht werden, welche für die Polizisten keine Unbekannten waren. Der 18-jährige Heranwachsende, welcher sprunghaft im Denkablauf und alkoholisiert war, gab zu, eine Pistole zu haben. Bei der darauffolgenden Durchsuchung wurden bei ihm neben einer Schreckschusswaffe noch ein Messer entdeckt. Sein minderjähriger Begleiter (17) war unbewaffnet.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bingen, 23.06., Rupertusstraße, 22:24 Uhr. Eine Anwohnerin meldete ein auffällig durch die Straße kreuzendes Audi-Fahrzeug mit KL-Kennung. Bei der Verkehrskontrolle vor Ort stellte sich heraus, dass gegen den 34-jährigen Fahrer eine sofortige Entziehung der Fahrerlaubnis angeordnet worden war. Ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.

Urlaubszeit ist Einbruchszeit

Mainz (ots) – Verbraucherzentrale und Landeskriminalamt geben Tipps zum Schutz

vor Einbrechern

Verbraucher sollten keine Hinweise auf ihre Abwesenheit

hinterlassen

hinterlassen Keine Urlaubsposts in sozialen Netzwerken veröffentlichen

Die Polizei berät zum Einbruchschutz der eigenen vier Wände

Die Schulferien in Rheinland-Pfalz stehen vor der Tür und trotz der

pandemiebedingten Reisebeschränkungen ist ein Sommerurlaub innerhalb von

Deutschland schon länger wieder planbar. Der ersehnte Urlaub im europäischen

Ausland rückt für viele Menschen ebenfalls in greifbare Nähe. Damit nach dem

Urlaub keine böse Überraschung droht, sollten angehende Urlauber Einbrechern

keine Hinweise auf ihre Abwesenheit hinterlassen. Denn ein offensichtlich

leerstehendes Haus oder ein öffentlicher Urlaubspost in den sozialen Medien

können eine Einladung für „ungebetene Gäste“ sein.

Zwar ist in Rheinland-Pfalz die Anzahl der Wohnungseinbrüche rückläufig, doch

damit das so bleibt, sollte der Einbruchschutz nicht vernachlässigt werden. Denn

Einbrecher suchen immer den leichtesten Weg. Innerhalb weniger Minuten

entscheidet der Täter, ob er einsteigt oder nicht. So können schon einfache

Präventionsmaßnahmen einen Einbruch verhindern.

Das Landeskriminalamt und die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz haben in ihrer

Reihe „Genug Betrug“ die wichtigsten Tipps zur „Urlaubsvorbereitung“

zusammengefasst, damit Einbrecher erst gar keine Chance haben:

Alle Fenster und Türen schließen, bevor die Wohnung bzw. das

Haus verlassen wird.

Gegebenenfalls lohnt es sich auch, über einbruchsichere Beschläge und Schlösser

nachzudenken. Oftmals bleibt es nur beim Einbruchsversuch, weil die Täter an

technischen Sicherungen von Türen und Fenstern scheitern.

Das Zuhause sollte auch während einer Abwesenheit bewohnt

wirken! Zeitschaltuhren steuern die Beleuchtung, Nachbarn können

die Briefkästen regelmäßig leeren sowie Rollläden öffnen und

schließen.

Auch wenn es lockt, über Facebook oder andere soziale Medien die Urlaubsgeschichten zu teilen: Urlauber sollten von öffentlich zugänglichen Posts absehen. Denn diese sehen nicht nur Familie und Freunde, sondern vielleicht auch die potenziellen Einbrecher.

Urlaubsgeschichten zu teilen: Urlauber sollten von öffentlich

zugänglichen Posts absehen. Denn diese sehen nicht nur Familie

und Freunde, sondern vielleicht auch die potenziellen

Einbrecher.

Doch nicht nur in der Ferienzeit sollten Eigentümer und Mieter auf eine sichere

Wohnung achten. Die Polizei Rheinland-Pfalz rät deshalb, unabhängig von der

Fahrt in den Urlaub zur richtigen Sicherung der Wohnung oder des eigenen Hauses

und das bedeutet neben einem sicherheitsbewussten Verhalten auch auf eine

individuell angepasste Sicherungstechnik zu setzen.

Für Informationen rund um den Einbruchschutz stehen die polizeilichen

Beratungsstellen in Rheinland-Pfalz zur Verfügung. Die Fachberater erstellen

kostenfrei eine Schwachstellenanalyse und geben darauf aufbauend Empfehlungen

zum Thema Einbruchschutz für das Zuhause. Weitere Informationen unter: https://www.polizei.rlp.de/de/aufgaben/praevention/kriminalpraevention/einbruchschutz/wer

-hilft-mir/.

Hilfreiche Informationen bieten auch die Broschüre des Programms Polizeiliche

Kriminalprävention „Sicher wohnen“ (abrufbar unter

https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/1-sicher-wohnen/) sowie die

Internetseite der Polizei unter

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch.

Mainz – Laubenheim, Vermisster aus Hamm tot aus dem Rhein geborgen

Mainz-Laubenheim (ots) – Dienstag, 23.06.2020 14:37 Uhr – Am Dienstagnachmittag wird durch Jetski-Fahrer auf dem Rhein Höhe Laubenheim, Rheinkilometer 493, eine im Wasser treibende, leblose Person gemeldet. Kräfte der Wasserschutzpolizei und Berufsfeuerwehr Mainz konnten den Mann nur noch tot bergen. Mittlerweile steht fest, dass es sich um den 55-Jährigen handelt, der am Sonntag in Hamm, Höhe Rheinkilometer 461, in der Rhein stürzte.

Kontrollen zum Thema Ablenkung und Gurtpflicht

Rheinhessen/Alzey/Gau-Bickelheim (ots) – Mit Zielrichtung Ablenkung im

Straßenverkehr, sowie zur Überwachung der Gurt-Pflicht führten Beamte der

Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 23.6.2020 zwischen 10 und 13:30 Uhr in

Alzey in der Nähe der Anschlussstelle zur A 61 Kontrollen durch. Kontrolliert

wurden Kraftfahrzeuge aller Art, vom PKW bis zum LKW. Dabei wurden in 13 Fällen

wegen unerlaubter Nutzung eines Smartphones Anzeigen gefertigt, in 10 Fällen

wurde der nicht angelegte Sicherheitsgurt beanstandet. In einem Fall wurde das

zu erwartende Bußgeld in Form einer Sicherheitsleistung einbehalten, da der

Fahrer aus dem Ausland stammte, zwei Mal wurden Verstöße gegen

Ladungssicherungsvorschriften festgestellt.

Fahrerwechsel auf dem Standstreifen

Rheinhessen/Alzey/Gau-Bickelheim (ots) – Zu einem riskanten Fahrerwechsel auf

dem Standstreifen der A 61 bei Kettenheim ließ sich am 23.6.2020 gegen 13:55 Uhr

ein 23-jähriger Wormser hinreißen. Eine Streife der Polizeiautobahnstation

Gau-Bickelheim hatte sich zu einer Kontrolle entschlossen, weil sie bei dem

Fahrer feststellte, dass dieser während der Fahrt mit einem Smartphone

telefonierte. Die Streife setzte sich mit dem Bitte-Folgen-Signal vor den

Sprinter, als dieser plötzlich auf dem Standstreifen gestoppt wurde. Als die

Beamten auch anhielten, fuhr der Sprinter wieder los und an dem Streifenwagen

vorbei. Als die Beamten erneut den Sprinter überholten bemerken sie nun eine

Frau auf dem Fahrersitz. Der Sprinter wurde in Alzey einer Kontrolle unterzogen.

Der Wormser muss nun mit einer Anzeige wegen fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen.

Eine gültige Fahrerlaubnis hatte er nämlich nicht, wie sich bei der Kontrolle

herausstellte. Die 26-jährige Frau aus Ludwigshafen verfügte über eine gültige

Fahrerlaubnis.