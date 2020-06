Neustadt und Kreis Bad Dürkheim: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 24.06.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Umfangreiche Kontrollen im Stadtgebiet

Neustadt/Weinstraße (ots) – Die Polizei Neustadt ist den eingegangenen Bürgerbeschwerden über „Temposünder“ in Diedesfeld nachgegangen. Infolge dieser Beschwerden wurde am Dienstag, den 23.06.2020, eine Geschwindigkeitsmessung in der Weinstraße, am Ortseingang von Diedesfeld, durchgeführt. Im Zeitraum von 08:45 bis 09:45 Uhr wurde die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung für den aus Hambach kommenden Verkehr überwacht. Hierbei konnten keine Verstöße festgestellt werden. Darüber hinaus wurde im Zeitfenster von 07:30 bis 08:15 Uhr eine Kontrollstelle am Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium eingerichtet sowie weitere Kontrollen aus dem fließenden Verkehr durchgeführt. Hierbei konnten insgesamt zehn Gurtverstöße, zwei Handyverstöße und zwei weitere Ordnungswidrigkeiten festgestellt und geahndet werden. Durch eine Fußstreife in der Zeit von 12:15 bis 13:00 Uhr war die Polizei Neustadt auch in der Innenstadt und am Bahnhofsvorplatz präsent.

Bad Dürkheim: Illegal Müll im Wald entsorgt

Bad Dürkheim (ots) – Am 20.06.2020 fanden Wanderer auf einem Waldwirtschaftsweg zwischen Alter Schmelz und Papierfabrik Schleipen illegal entsorgten Müll am Wegesrand. Bislang unbekannte Täter hatten ihren Bauschutt dort abgelegt.

Vor Ort konnten unter anderem Möbelbretter, leere Farbeimer, Laminatbretter und Müllsäcke festgestellt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Entsorgung wurde durch das Forstamt übernommen.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang die Bürger, ihren anfallenden Müll ordnungsgemäß und nicht achtlos im Wald zu entsorgen. Weiterhin bittet die Polizei Bad Dürkheim um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Alkoholisiert auf dem Fahrrad

Bad Dürkheim (ots) – Am 23.06.2020 um 21:10 Uhr konnte, im Rahmen der Ermittlung in einem anderen polizeilichen Einsatz, ein Fahrradfahrer in Bad Dürkheim in der Salinenstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bei dem 25-jährigen Fahrradfahrer konnte Atemalkohol festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,95 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

Dackenheim,Bad Dürkheim: Verkehrskontrollen nach Bürgerbeschwerden

Dackenheim / Bad Dürkheim (ots) – Am 23.06.2020 wurden aufgrund von Bürgerbeschwerden mehrere Geschwindigkeitsmessungen im Dienstgebiet durchgeführt. In Bad Dürkheim, in der Friedelsheimerstraße in Höhe der Limburgschule, mussten 8 Verwarnungen ausgesprochen werden. Bei erlaubten 30 km/h wurde die höchste Geschwindigkeit mit 53 km/h gemessen. Danach wurde in Dackenheim, in der Weisenheimer Straße in Richtung Ortsmitte, eine Kontrolle durchgeführt. Erfreulicherweise hielten sich alle gemessen Fahrzeugführer an die Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h.