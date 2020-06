Überfall vereitelt – Opfer verletzt

Kaiserslautern (ots) – Nicht ohne ihr Opfer noch zu verletzten, flüchteten bei

einem versuchten Überfall am Dienstagmorgen in der Woogstraße zwei Unbekannte.

Die Männer hatten um 5.45 Uhr einen 37-Jährigen in einer dunklen Ecke abgepasst.

Der Geschädigte war auf dem Weg zur Arbeit. Die Täter forderten von dem

Passanten die Herausgabe des Geldbeutels und des Handys. Als sich ein Pkw dem

Geschehen näherte, flüchteten die Verdächtigen Richtung Mühlstraße. Beim

Wegrennen verpasste einer der Täter seinem Opfer allerdings noch einen Schlag

ins Gesicht. Der 37-Jährige wurde verletzt. Die Täter entkamen ohne Beute.

Die Polizei bittet um Hinweise. Wer hat die flüchtenden Männer gesehen? Wer kann

Angaben zu dem Vorfall machen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter

der Telefonnummer 0631 369 2150 entgegen. |erf

Fahrzeug stürzt auf Bahngleise

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Ein Pkw ist in der Nacht zum

Mittwoch auf der Bundesstraße 48 zwischen Münchweiler an der Alsenz und

Enkenbach-Alsenborn von der Straße abgekommen und etwa sechs Meter in die Tiefe

auf Bahngleise gestürzt.

Wegen überhöhter Geschwindigkeit und einem Atemalkoholwert von 1,17 Promille

verlor ein 20-jähriger Autofahrer zur Mitternachtsstunde die Kontrolle über

seinen Pickup. Im Bereich der Eselsmühle wollte der Mann in die Alsenzstraße

abbiegen. Dabei kam er mit dem Wagen von der Fahrbahn ab. Das Auto kollidierte

mit einem Stromkasten, dann stürzte der 20-Jährige mit seinem Pkw rund sechs

Meter tief einen Hang herab auf Bahngleisen. Der Wagen blieb neben dem Gleisbett

liegen. Der Fahrer und sein 21-jähriger Mitfahrer konnten sich selbstständig aus

dem Auto befreien. Sie sind unverletzt. Dem Autofahrer wurde eine Blutprobe

entnommen. Die Probe soll Aufschluss über die genaue Blutalkoholkonzentration

geben. Der Führerschein des 20-Jährigen wurde sichergestellt. Er kann mit einem

Entzug der Fahrerlaubnis rechnen. Das Auto wurde geborgen und abgeschleppt. Die

Polizei geht von einem Totalschaden. Er wird auf mindestens 15.000 Euro

geschätzt. |erf

Polizei-Einsatz in der Kaufhalle

Pirmasens (ots) – Die Polizeidiensthundestaffel des Polizeipräsidiums Westpfalz

hat heute Vormittag (24. Juni 2020) im Gebäude der ehemaligen Kaufhalle in der

Schlossstraße trainiert. Drei Hunde absolvieren aktuell eine Ausbildung zum

Schutzhund. Ein Teil der Ausbildung besteht darin, einen Täter in einem Gebäude

aufzuspüren. Unter realitätsnahen Bedingungen wurde dies heute geübt. Alle Hunde

fanden den vermeintlichen Einbrecher, verbellten ihn und sind nun bereit, in den

nächsten Tagen ihre Prüfung abzulegen. Die Schutzhundeausbildung dauert zwölf

Wochen. Sie ist als Grundausbildung aller Polizeihunde anzusehen. Je nach

Eignung können sich die Polizeidiensthunde der Polizei Rheinland-Pfalz zu

Sprengstoffspürhunden, Rauschgiftspürhunden, Brandmittelspürhunden, Personen-

oder Leichenspürhunden „fortbilden“. Wieviel Diensthunde in der Westpfalz im

Einsatz sind, verrät das Polizeipräsidium nicht. |erf

Sperrmüll steht in Flammen

Mackenbach (ots) – In der Nacht zum Mittwoch ist die Feuerwehr zu einem Brand in

der Waldstraße ausgerückt.

Ein Anwohner verständigte um 00.35 Uhr über Notruf die Rettungskräfte. Vor einem

Haus war Sperrmüll zur Abholung bereitgestellt worden, der nun in Flammen stand.

Die herbeigeeilte Feuerwehr löschte den Brand. Verletzt wurde niemand. Die

Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer und sucht Zeugen.

Wer in der fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten,

sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizei zu melden. |mhm

Vermisst: Werner Rothley

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots) – Die Polizei sucht Werner Rothley aus

Rockenhausen. Der 54-Jährige wird seit Samstag, 20. Juni 2020, vermisst. Werner

Rothley könnte sich in hilfloser Lage befinden. Zuletzt wurde er gegen 15 Uhr in

der Speyerstraße gesehen. Er war zu Fuß unterwegs.

Sämtliche bislang durchgeführten Suchmaßnahmen der Polizei führten nicht zum

Antreffen des Vermissten, weshalb die Polizei die Bevölkerung jetzt um Mithilfe

bittet.

Wer hat Werner Rohtley seit Samstag gesehen oder kann Angaben zu seinem

aktuellen Aufenthaltsort machen? Wer hatte Kontakt zu dem Vermissten?

Werner Rothley ist etwa 1,80 Meter groß. Er ist von schlanker Statur und hat

kurz rasierte, schwarz/grau melierte, lichte Haare. Er ist Brillenträger.

Vermutlich ist er mit einer dunklen Jeans und einem rotgestreiften oder

rotkarierten Hemd beziehungsweise ähnlichem Oberteil bekleidet. Auf der

Internetseite der Polizei Rheinland-Pfalz ist unter https://s.rlp.de/AjoOI ein

Foto des Vermissten abrufbar.

Zeugen die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

06361 917 0 mit der Polizei Rockenhausen in Verbindung zu setzen. |erf

Auto beschädigt und geflüchtet

Kaiserslautern (ots) – Am Dienstagnachmittag hat ein unbekannter Autofahrer in

der Hermann-Gehlen-Straße beim Rangieren einen Dacia beschädigt. Der Pkw war in

einer Parkbucht abgestellt.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne

sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Am Wagen des 50-jährigen

Geschädigten entstand Sachschaden von etwa 1400 Euro.

Zeugen, die in der Zeit zwischen 14 und 17 Uhr etwas Verdächtiges beobachtet

haben oder Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizei zu melden. |mhm

Kinderansprecher: Fall entpuppt sich als normaler Lebenssachverhalt

Rodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Die Polizei suchte nach einem Mann, der

am Dienstag in der Friedhofstraße ein Kind ansprach und versucht haben soll, es

mit Blumen anzulocken (wir berichteten: https://s.rlp.de/A4YTJ).

Nach der Presseveröffentlichung meldete sich der Vater des Kindes bei der

Polizei. Er hatte sich und seine Tochter in der Berichterstattung wiedererkannt.

Das Mädchen hatte auf dem Heimweg Blumen für seine Mutter gepflückt. Weil die

Sechsjährige lieber alleine laufen wollte, fuhr der Vater im Wagen neben ihr

her. Unterwegs habe er angehalten und sie gefragt, ob sie nicht doch einsteigen

und mit nach Hause fahren wolle. Vorbeifahrende Autos habe der Vater

vorbeigewinkt.

Demzufolge beruht die Wahrnehmung der Zeugin am Dienstag auf einem

Missverständnis. Die Personalien der Beteiligten stehen fest. Ein verdächtiges,

strafrechtlich relevantes Verhalten konnte die Polizei nicht feststellen.

Auch wenn es sich vorliegend um einen normalen Lebenssachverhalt handelte:

Bleiben Sie aufmerksam! Melden Sie Verdächtiges der Polizei!

Reden Sie mit Ihren Kindern darüber, wie Sie sich auf dem Heimweg verhalten

sollen. Nicht mit Fremden sprechen! Keine Geschenke annehmen! Weitergehen! Hilfe

rufen! Nicht zu Fremden ins Auto steigen! |erf

Betrug am Geldautomat – Shoulder Surfing

Kaiserslautern – Westpfalz (ots) – Am Freitagabend ist ein Senior in der Filiale

einer Bank Opfer von Betrügern geworden (wir berichteten

https://s.rlp.de/accb8).

Auch im Landkreis Kaiserslautern und in Pirmasens haben Täter in den letzten

Tagen mit der gleichen Masche über 12000 erbeutet.

In allen Fällen waren die arglosen Opfer ältere Menschen.

Die Vorgehensweise der Täter wird als „Shoulder Surfing“ bezeichnet. Das

bedeutet so viel wie „über die Schulter schauen“. Die Betrüger beobachten ihr

Opfer bei der Eingabe der PIN und nutzen die ausgespähte Geheimzahl später, um

Geld vom Konto der Geschädigten abzuheben.

An die Bankkarte gelangen die Gauner mit einem weiteren Trick: Sie lenken das

Opfer ab und nehmen die Karte, die sich oft noch im Ausgabeschlitz befindet,

unbemerkt an sich. Der Betrogene geht davon aus, dass seine Bankkarte vom

Automaten einbehalten wurde. Nachdem er die Bank verlassen hat, bedienen sich

die Betrüger von seinem Konto.

Die wichtigsten Tipps der Polizei sind:

PIN stets getrennt von der Karte aufbewahren!

PIN niemals an einem Türöffner eines Bankinstitutes eingeben!

Eingabe Ihrer PIN nicht von anderen beobachten lassen –

Sicherheitsabstand zum nächsten Kunden beachten!

erscheint! Bei Verdacht auf Manipulation den Automaten nicht nutzen.

Polizei über 110 verständigen!

Weitere Informationen zu Betrugsmaschen an Geldautomaten finden Sie

unter:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-an-gel

dautomaten/

|mhm